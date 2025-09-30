- تتضمن الإصدارات الحديثة كتباً تغطي الأدب والسياسة والتراث، مثل "خط أحمر في الرمال" لديفيد أ. أندلمان لفهم النزاعات العالمية، و"الخطط الاستراتيجية الست والثلاثون" للفكر الاستراتيجي الصيني، و"تحت سقف التعاسة" ليحيى موسى عن الحب والسعادة. - يقدم "ونس الروايات" لمحمود عبد الشكور قراءات نقدية للروايات، بينما يناقش "العصر الجديد للإبادة الجماعية" لمارتن شو التحديات السياسية بعد غزة، ويستعرض "المواطنة والدولة" لحسني عايش تطور مفهوم المواطنة. - تشمل الإصدارات توثيقاً لأحداث تاريخية وأدبية، مثل "منزل الأبواب" لتان توان إنغ عن مالايا، و"أديب الشيشكلي: الحقيقة المغيبة" لبسام برازي وسعد فنصة عن اغتيال الرئيس السوري الأسبق.

في زاوية "إصدارات.. نظرة أولى" نقف على آخر ما تصدره أبرز دُور النشر والجامعات ومراكز الدراسات في العالم العربي وبعض اللغات الأجنبية، ضمن مجالات متعدّدة تتنوّع بين الفكر والأدب والتاريخ، ومنفتحة على جميع الأجناس، سواء الصادرة بالعربية أو المُترجمة إليها.

هي تناولٌ أوّل لإصدارات نقترحها على القارئ العربي بعيداً عن دعاية الناشرين أو توجيهات النقّاد. قراءة أُولى تمنح مفاتيح للعبور إلى النصوص.

مختارات هذا الأسبوع تتضمن كتباً في الأدب، والسياسية، والتراث، وغيرها.

ضمن سلسلة "ترجمان" في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، صدر كتاب "خط أحمر في الرمال: الدبلوماسية والاستراتيجيا والحروب المحتملة" لديفيد أ. أندلمان، بترجمة حازم نهار. يقع الكتاب في 577 صفحة، تتوزع إلى تسعة فصول، إضافة إلى قائمة صور وخرائط. يقدّم الكتاب إطاراً شاملاً لفهم النزاعات والصراعات العالمية، عبر دراسة أصولها وتاريخها وتحولات تأثيرها السياسي والاقتصادي والاجتماعي، مستعرضاً أمثلة تاريخية دبلوماسية وعسكرية من مناطق متعدّدة في العالم، ويستعرض دور البنى والهياكل السياسية وقوانينها في جعل بعض الصراعات محتومة.



صدر كتاب "الخطط الاستراتيجية الست والثلاثون"، ترجمة محسن فرجاني، عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، ضمن سلسلة "الألف كتاب الثاني". ويضم ثلاثة مؤلفات محورية: الخطط الاستراتيجية الست والثلاثون، ومحاورات الإمبراطور والقائد، ومئة كلمة في الحرب، إلى جانب مقدمات وشروح وملاحق تضيء السياقات الفكرية والعسكرية والتاريخية للنصوص. الكتاب ترجمة مباشرة عن الصينية، وليس عن لغات وسيطة كما في ترجمات سابقة، ويتناول الفكر الاستراتيجي الصيني في نصوصه الكلاسيكية المؤسِّسة، منذ عصر "الربيع والخريف"، حتى عصر "الدول المتحاربة".



"تحت سقف التعاسة: بيوت لا تفتقر إلى الحب" كتابٌ للباحث المصري يحيى موسى، صدر عن دار بيت الحكمة. يستعرض تأملات في جدل الحب والسعادة والعلاقات الإنسانية من منظور علم النفس والاجتماع والتربية. يناقش الكتاب إمكانية اجتماع الحب والتعاسة تحت سقف واحد، موضحاً أن الحب لا يضمن التخلص من التعاسة لكنه يبقى جزءاً أساسياً من السعادة، وأن الصلة بالآخر هي جوهر الحب، كما يحلّل المؤلف كيف يؤدي فقدان الانسجام والتوافق بين الذات والآخر إلى التعاسة واللامبالاة الفردية، ويقترح أدوات لتحقيق الانسجام والتفاهم الواقعي.



عن دار إبييدي للنشر، صدر كتاب الناقد والروائي المصري محمود عبد الشكور "ونس الروايات". يتناول الكتاب فن الرواية، في المجال النظري من خلال مقدمة طويلة عن فن الرواية، وأفكار عامة عن طرق كتابتها، وفي المجال التطبيقي، من خلال تجربة المؤلف، إلى جانب قراءات نقدية مطوّلة لعدد من الروايات المصرية والعربية والمترجمة. ويأتي هذا الكتاب، بعد جزأين من "ونس الكتب". من الروايات التي يقرأها الكتاب نقدياً: "سماء قريبة من بيتنا"، و"الحب عربة مهترئة"، و"أيام الشمس المشرقة"، و"بيت من زخرف"، و"تغريبة القافر"، وغيرها.



"العصر الجديد للإبادة الجماعية: التحديات الفكرية والسياسية بعد غزة" عنوان كتاب للباحث مارتن شو، صدر عن Agenda Publishing. يناقش الكتاب كيف أعاد الدمار الإسرائيلي لغزة فكرة الإبادة الجماعية إلى مركز السياسة العالمية. يدافع شو، أحد أبرز المنظرين الاجتماعيين للإبادة الجماعية، عن مصطلح الإبادة الجماعية ويؤكد أهميته لفهم الفظائع الإسرائيلية، مشيراً إلى أن الغرب لم يمنع هذه الجرائم فحسب، بل يشارك فيها أحياناً، كما يحلّل الكتاب إبادة غزة في سياق تاريخي أطول، ويتناول الإبادات المنسية، وتاريخ التواطؤ البريطاني.



صدر عن دار الآن ناشرون وموزعون في الأردن كتاب لحسني عايش (1933) بعنوان "المواطنة والدولة". يستعرض الكتاب تطور مفهوم المواطنة تاريخياً ومقارناً بين الحضارة الغربية والتراث العربي الإسلامي، مشيراً إلى غياب فلاسفة الحقوق المدنية في التراث العربي الإسلامي مقابل الغرب، وتأثير الاستعمار والاحتكاك بالثقافة الغربية على هذا المفهوم، كما يعالج المؤلف مفاهيم مرتبطة بالمواطنة مثل الدولة المدنية ويعتبرها مصطلحاً ملتبساً. ويخلص عايش إلى أن المستقبل يعتمد على سلوك المواطن الفردي، وأن الحكم على المواطن يجب أن يكون وفق أدائه ومسؤوليته.



بتوقيع المترجم المصري محمد نجيب، صدرت عن دار كلمات الطبعة العربية من رواية "منزل الأبواب" للكاتب الماليزي تان توان إنغ، صاحب رواية "حديقة الضباب". تدور أحداث العمل في أروقة مالايا أوائل القرن العشرين، مستعرضة حكايات الحب والخيانة والاستعمار والمقاومة، ومزيجاً من الحقيقة والتخييل لإحياء شخصيات تاريخية وأحداث واقعية من خلال الجمع بين دقة السرد والتقاط حساسية النفس البشرية. تُعدّ الرواية تحية إلى الكاتب الإنكليزي سومرست موم، وقد وصلت إلى القائمة الطويلة لجائزة البوكر 2023، والقائمة القصيرة لجائزة والتر سكوت 2024.



"أديب الشيشكلي: الحقيقة المغيبة" عنوان كتاب لبسام برازي وسعد فنصة، صدرت عن دار رياض الريس طبعة جديدة منه مزيدة ومنقحة. يوثّق العمل حادثة اغتيال الرئيس السوري الأسبق (1909-1964) في البرازيل، مستنداً إلى وثائق محاكمة القاتل والشهود والمرافعات القانونية، التي جرى العثور عليها بعد جهود شاقة ورقمنتها وأرشفتها. يقدّم الكتاب رؤيته الخاصة لأحداث جبل الدروز وسياقها التاريخي في خمسينيات القرن الماضي، كما يتناول أعداد القتلى وأدوار الأطراف الدولية، ويقف عند أساليب مُحامِي الدفاع، في محاولة لتقديم إضافة موثّقة لفهم مرحلة هامة من تاريخ سورية الحديث.