- يتناول كتاب "تعليم الفلسطينيين بين الاحتلال والمقاومة" كيفية استهداف الاستعمار الإسرائيلي للتعليم الفلسطيني كأداة لاقتلاع الشعب وتحويله إلى ساحة صراع استراتيجي في معركة الوعي الوطني. - يستعرض كتاب "السافل والمضحك في الثقافة العربية" الفكاهة والسخرية في الأدب العربي القديم كوسيلة لكشف السلطة وكسر الرتابة الاجتماعية، معتمدًا على التحليل التاريخي والمقاربة الثقافية الحديثة. - يجمع كتاب "التعددية الثقافية الفاطمية" 22 باحثًا لدراسة تأثير الخلفاء الفاطميين على الفنون والعلوم والفكر، مع التركيز على تعزيز التبادل الثقافي والتجاري عبر المتوسط.

في زاوية "إصدارات.. نظرة أولى" نقف على آخر ما تصدره أبرز دُور النشر والجامعات ومراكز الدراسات في العالم العربي وبعض اللغات الأجنبية، ضمن مجالات متعدّدة تتنوّع بين الفكر والأدب والتاريخ، ومنفتحة على جميع الأجناس، سواء الصادرة بالعربية أو المُترجمة إليها.

هي تناولٌ أوّل لإصدارات نقترحها على القارئ العربي بعيداً عن دعاية الناشرين أو توجيهات النقّاد. قراءة أُولى تمنح مفاتيح للعبور إلى النصوص.

مختارات هذا الأسبوع تتضمن كتباً في الأدب، والسياسية، والتراث، وغيرها.

■■■

صدر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات كتاب "تعليم الفلسطينيين بين الاحتلال والمقاومة"، من تأليف محمد أحمد صيام، ضمن سلسلة إصدارات، وجاء في 216 صفحة، موزعة إلى ستّة فصول، إضافة إلى جداول وأشكال وصور. يعرض الكتاب رؤية متكاملة متعلقة باستهداف الاستعمار الإسرائيلي التعليم الفلسطينيَّ باعتباره أداةً محورية لاقتلاع الشعب من جذوره، عبر تدمير منظوماته القيمية والتربوية والفكرية. ويتناول علاقة الاحتلال الإسرائيلي بالتعليم الفلسطيني، ويناقش كيفية تحوّل التعليم إلى ساحة صراع استراتيجي في معركة الوعي الوطني.



في حقل الدراسات الثقافية، صدر عن دار حياة كتاب "السافل والمضحك في الثقافة العربية"، من تأليف الباحث علي الشدوي. يعتمد المؤلف على قراءة نصوص قديمة من كتب الأدب، والنوادر، والأخبار التراثية، ويمزج بين التحليل التاريخي والمقاربة الثقافية الحديثة، مستفيداً من مفاهيم النقد الثقافي. يعرّف الكتاب بالأسفل المادي والجسدي، يدرسه، ويحلل أشكاله، وتمظهراته في الثقافة. كذلك يبحث في النصوص المكرّسة للفكاهة عند العرب، أو السخرية في الأدب العربي القديم، ويظهر كيف استخدم العرب النكتة والتهكم لكشف السلطة أو كسر الرتابة الأخلاقية والاجتماعية.



صدر عن دار التنوير كتاب "الوجود والأخلاق: ما قبل الخير والشر" للباحث السعودي شايع الوقيان. يقدم الكتاب في 224 صفحة، دراسة فلسفية حول الأسس الوجودية للأخلاق، بعيداً عن المقولات التقليدية للخير والشر، ويناقش كيفية تشكل الأخلاق على مستوى ما قبل التصنيف المألوف. يحلل الكتاب الظواهر الأخلاقية ضمن سياقاتها التاريخية والثقافية، ويسلط الضوء على مدى تأثير الوعي الإنساني بصياغة القيم الأخلاقية قبل أن تتحول إلى أحكام جاهزة. مع طرح سؤال محوري: كيف يمكن فهم الأخلاق إذا ما أزلنا التصنيفات التقليدية للخير والشر؟



صدرت عن دار روايات الترجمة العربية لرواية "جسدٌ موشوم بالرثاء" للكاتبة الزيمبابوية تسيتسي دانغاريمبغا (1959)، بترجمة ريم داود، لتكمل بذلك ثلاثية روائية بدأت بـ"أحوال عصابية" ثم "كتاب الرفض". تتمحور الرواية الأخيرة حول امرأة في الأربعينيات من عمرها، عاطلة من العمل، وتحاول شقّ طريقها في العاصمة هراري، حيث تتشابك صعوبات المعيشة اليومية مع خيبات ما بعد الاستقلال، والهيمنة الذكورية على المجتمع، وتتراكم الإحباطات التي يواجهها جيل كامل من النساء اللاتي يختبرن وعود التحرر السياسي والاقتصادي ثم انهيارها.



يقدّم الكاتب السعودي رائد العيد في كتابه "دفاتر المكتبة الكونية: فنّ مراجعة الكتب"، الصادر عن دار كلمات، عملاً تأملياً حول مراجعة الكتب وفنونها المتعددة. فالكتاب لا ينظر إلى المراجعة بوصفها هامشاً على النص، بل يسعى لتحويلها إلى متن قائم بذاته، فهي جسرٌ بين النصوص وقرّائها، ومنصّةٌ للتأمل النقدي والفكري في آن واحد. يستعرض العيد في هذا الإصدار ملامح تاريخ مراجعة الكتب، وأشكالها المختلفة، والأسس التي تجعل منها ممارسة ثقافية لا تقتصر على التلخيص أو العرض السريع. وهو يخاطب في آن واحد القارئ والمراجع على حدّ سواء.



للروائي العراقي أحمد سعداوي، صدرت عن نابو للنشر والتوزيع رواية بعنوان "القبو". تبدأ القصة من قلب الأهوار جنوبي العراق حيث تتجلّى الحكاية محرّكاً للمخيال البشري وأحوال البلاد. من كلمة الناشر نقرأ: "ينسج سعداوي سرداً متداخلاً لعائلة تنشأ مع ولادة الطفل "موشلنا" في هور أم الزنابير، وتتناسل من مجيئه حكايات لا تنتهي. من الجنوب الغارق بالماء إلى بغداد، تختفي الممرات المائية، ويحل الكونكريت محل القصب، تتسلل أصوات أحفاد إفطيم من قبو معتم صنعه الخوف من الديكتاتورية، ليغدو قلب الحكاية، ومستودع الحياة والنجاة فيها".



صدرت رواية "الحرّاني" للكاتب السوري خلف علي الخلف عن دار رياض الريس. تستحضر الرواية مدينة حرّان في القرن التاسع الميلادي، مركز الفلسفة والعلوم والأديان، وتنطلق الأحداث من زيارة الخليفة المأمون لحرّان ولقائه رئيس الجماعة الحرّانية قرّة بن مروان، وتكشف عن الجدل الديني والفلسفي الذي خاضه الحرّانيون. تتضمن الشخصيات مزيجاً بين التاريخي مثل ثابت بن قرّة ووالده، والمتخيّل مثل الزهرة المعلمة والفيلسوفة، وتتنقل بين مدن عدة من حرّان إلى غرناطة والإسكندرية والقسطنطينية، مع توثيق الحياة اليومية والأسواق والعمارة والموسيقى والطقوس الدينية.



يجمع كتاب "التعددية الثقافية الفاطمية: التاريخ، الثقافة المادية، السياسة والدين" الصادر عن دار بلومزبري، 22 باحثاً، ويقسم إلى أربعة أقسام تتناول جوانب التعددية الثقافية الفاطمية، وتشمل: الدين والسياسة، وإعادة النظر في الإرث الفاطمي، والطقوس والرمزية، والفن والآثار. حكم الخلفاء الفاطميون (909 - 1171م) دولة واسعة امتدت من شمال أفريقيا إلى صقلية وسورية والحجاز. تحت رعاية الفاطميين، ازدهرت الفنون والعلوم جنباً إلى جنب مع الفكر والأدب الإسماعيلي. وكان مركز شبكة تجارية واسعة في عاصمتهم القاهرة، ما أتاح تبادلاً عالمياً عبر المتوسط وأراضٍ أخرى.

