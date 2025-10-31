إسكندر حبش... شاعر فتح بابه أمام "السيد س"

- إسكندر حبش، الشاعر والمترجم اللبناني الفلسطيني، عمل في الصحافة الثقافية وكتب في العديد من الصحف والمجلات العربية، حيث تميزت كتاباته بالتنوع بين النقد والانطباع، وسعى من خلالها لإعادة تعريف القصيدة في زمن فقد فيه الشعر يقينه. - تميز حبش بترجماته الإبداعية لأعمال فرناندو بيسوا ونصوص من الإيطالية والفرنسية والإنكليزية، حيث اعتبر الترجمة فعلاً إبداعياً يعبر عن الذات وليس مجرد وسيط بين لغتين. - استخدم حبش الكتابة كوسيلة للتصالح مع هشاشة العالم، وكتب يومياته في مرضه الأخير كفصول جديدة من قصيدة طويلة لم تكتمل، معبّراً عن وعيه بأن النهاية هي استمرار للحياة بطريقة أخرى.

"أعتذر من جميع الذين يكتبون لي (على مختلف التطبيقات) أو الذين يتصلون، عن عدم قدرتي على الرد في أحيان كثيرة. عاد السيد س (وهو الذي لم يغادر) ليقرع الباب بقوة أكبر. عادة، لا أفتح إلا لمن لا يطرق على بابي (كما يقول بيسوا)، لكنني هذه المرة أرغب في تغيير عاداتي. هباء تبدو هذه الرحلة بأسرها. فحبّ الحياة هو قمة اليأس الفعلي"، بدا هذا المنشور، الذي كتبه الشاعر والمترجم اللبناني، الفلسطيني الأصل، إسكندر حبش (1963 – 2025) على صفحته في فيسبوك قبل أيام من رحيله مساء أول من أمس، كمن يكتب خاتمة مؤجلة لتجربة كاملة. لم يكن يخاطب الموت. كان يختبر اللغة وما فيها من كلمات (كما يقول بيسوا)، كأن الكلمات، تلك التي ظلّ يترجمها بين لغات العالم وحالاته، عادت لتترجمه هو نفسه.

عاش حبش، ابن بيروت التي شكّلته كما جرحته، في تماس دائم مع الواقع اللبناني، فاشتغل طويلاً في الصحافة الثقافية المحلية، وأشرف على الصفحات الأدبية في جريدة السفير، كما أسهم في الكتابة الصحافية في صحف ومجلات عربية عديدة، حيث كان نصّه يراوح بين النقد والانطباع، بين الذائقة الفردية والوعي الجماعي.

لا يمكن اعتبار أشعاره منذ الثمانينيات، في دواوين مثل "نزهة الملاك" و"سعادة صغيرة" و"كتاب الرمل" دواوين بالمعنى التقليدي للكلمة. كانت أقرب إلى محاولات لإعادة تعريف ما يمكن أن تكونه القصيدة في زمنٍ لم يعد للشعر فيه يقين.

في موازاة ذلك، انشغل حبش بالترجمة بوصفها فعلاً إبداعياً لا يقل شعرية عن الكتابة نفسها. ترجم أعمال فرناندو بيسوا، الشاعر الذي رآه توأماً روحياً، كما نقل إلى العربية نصوصاً من الإيطالية والفرنسية والإنكليزية، بينها "نجهل الوجه الذي سيختتمه الموت" و"ألف منزل للحلم والرعب" لعتيق رحيمي، وكتب مقدمات وتأملات حول معنى الترجمة كعبورٍ بين الضفاف. كان يرى أن المترجم "ليس من يسكن اللغات، بل من يعبرها، ويترك الباب موارباً كي تدخل الريح".

انشغل بالترجمة بوصفها فعلاً إبداعياً لا يقل أهمية عن الشعر

في أشعاره، ترجماته وحتى مقالاته الصحافية، لم يستخدم حبش الكتابة كحصن ضدّ الفناء. كانت أقرب إلى وسيلة للتصالح مع الأشياء الهشّة من حوله: بيروت وأزماتها وحروبها، فلسطين والإبادة التي لم تتوقف منذ 1948، العالم كفكرة تتهشّم ثم تُعاد كتابتها. ربما لهذا السبب عاش الشعر كحالة يومية، لا بوصفه جنساً أدبياً، وعاش الترجمة كصوتٍ آخر للذات، لا على اعتبارها وسيطاً بين لغتين. لم يكن يهمه أن يُعرّف شاعراً أو مترجماً، لأن كل قصيدة لديه كانت ترجمة، وكل ترجمة كانت قصيدة محتملة.

ذلك الالتباس الجميل بين اللغتين، بين الذات والآخر، بين بيروت والعالم، بين الحياة والموت، هو ما جعل حضوره مختلفاً، لا سيما وأنه لم يكن يسعى إلى أن يكون مرئياً. كان يجلس، كما قال مرة "في آخر الصالة لأراقب أولئك الذين يجلسون أمامي"، وكأنه يكتب من خلف الزجاج نفسه الذي دمّره انفجار مرفأ بيروت.

حتى في مرضه الأخير، حين سمّاه ساخراً "السيد س"، كان يتحدث عن الألم بوصفه مرآةً للوجود. كتب يومياته كما لو كانت فصولاً جديدة من قصيدة طويلة لم تكتمل بعد. بدا واعياً بأنَّ النهاية، هي بشكل أو بآخر، استمرارٌ للحياة، بطريقة أخرى. ربما حواراته التي صدرت مؤخراً بعنوان "إسكندر حبش: ضوء الأمكنة المتناغمة: حوارات عن الشعر والحياة وفضاءات أخرى" (دار الفارابي، 2025) خير دليل على ذلك، ففيها نقرأ حبش الذي يضحك مع الموت، ويستعير من بيسوا مفهوم الكتابة المقاوِمة، الكتابة التي وكما كان يقول "ليست بديلاً من حياة. هي حياة أخرى، أجمل ربما، لكنها لا تنجو من نهايتها أيضاً".

هكذا حين قرع "السيد س" الباب، في الحقيقة لم يكن يطلب الإذن بالدخول، وفي الحقيقة كان حبش هناك واقفاً وفتح له الباب.