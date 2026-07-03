- تنطلق الدورة الثامنة والثلاثون من المهرجان الدولي للمسرح الجامعي في الدار البيضاء، بمشاركة فرق جامعية ومؤسسات فنية من المغرب ودول عربية وأوروبية، تحت شعار يعزز التفاعل الثقافي بين شباب المتوسط الأطلسي. - يتضمن البرنامج 12 عرضًا مسرحيًا من دول مثل المغرب وإسبانيا وإيطاليا وأرمينيا وتونس، وتُقام العروض في فضاءات متعددة بالدار البيضاء، مما يحول المدينة إلى مسرح مفتوح لتجارب فنية متنوعة. - تشمل الدورة ندوة دولية بعنوان "المسرح والحياة المشتركة"، وتكرم شخصيات بارزة في تاريخ المهرجان والمسرح المغربي، مما يعكس تقدير المهرجان لإسهاماتهم في تطوير المشهد المسرحي.

تنطلق غداً السبت في الدار البيضاء الدورة الثامنة والثلاثون من المهرجان الدولي للمسرح الجامعي للدار البيضاء، الذي تنظمه كلية الآداب والعلوم الإنسانية بنمسيك التابعة لجامعة الحسن الثاني، خلال الفترة الممتدة من 4 إلى 9 من الشهر الجاري، بمشاركة فرق جامعية ومؤسسات فنية وأكاديمية من المغرب وعدد من الدول العربية والأوروبية، في واحد من أعرق المهرجانات المسرحية الجامعية على الصعيد الدولي.

وتنعقد هذه الدورة تحت شعار "المسرح الجامعي فضاء لتفاعل شباب المتوسط الأطلسي: نحو دينامية ثقافية عابرة للحدود"، في امتداد للشعار المؤسس "حوار الثقافات وتقارب شبيبة العالم عبر الإبداع والتعبير الفني". وتحل إسبانيا ضيف شرف هذه الدورة، في اختيار يرتبط بتأكيد البعد المتوسطي للمهرجان وتعزيز مسارات التبادل الثقافي بين ضفتيه، ضمن رؤية تجعل من المسرح الجامعي مجالًا لإعادة صياغة التقارب بين التجارب الفنية والأكاديمية.

ويشارك في هذه الدورة طلبة ومؤسسات جامعية وفنية من المغرب وإيطاليا وإسبانيا (مدريد وجزر الكناري) وأرمينيا ومصر وتونس، إلى جانب مؤسسات جامعية مغربية تشمل كلية الآداب والعلوم الإنسانية بنمسيك، والمعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي، والمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالدار البيضاء، وجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، وجامعة عبد المالك السعدي بطنجة، ضمن برنامج متكامل يجمع بين العروض المسرحية والورشات التكوينية والندوة العلمية الدولية واللقاءات الفكرية والثقافية.

يتضمن البرنامج 12 عرضا مسرحيا، ويفتتح بعرض "لاعبو البنغو عند يوربيديس" لجامعة مدريد المستقلة

ويتضمن البرنامج 12 عرضا مسرحيا، ويفتتح بعرض "لاعبو البنغو عند يوربيديس" لجامعة مدريد المستقلة، بعد غد الأحد، ثم "الطبيب الوهمي" لكلية ظهر المهراز بفاس يوم الأحد، إلى جانب "قرود كوكبنا" لكلية الآداب والعلوم الإنسانية بنمسيك. كما يقدم المعهد الحكومي للمسرح والسينما بيريڤان بأرمينيا عرض "متاهة السناجب المتراكبة"، وتشارك تونس بعرض "لا مفر" من الحي الجامعي بالموتويلفيل. وتعرض المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالدار البيضاء عمل "صدفة"، فيما تقدم كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة عرض "تعال بالأمس". ويشارك أيضاً "أصحاب الأرض" لجامعة بنها في مصر، و"مدرسة الزوجات" لجامعة سابينزا بروما و"كاليغولا" لجامعة لاس بالماس دي غران كناريا، إلى جانب "سبيبة" لكلية العلوم بنمسيك، و"الحب الحافي" للمعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي بالرباط.

وتحتضن عروض المهرجان، الذي تأسس عام 1988، فضاءات متعددة داخل المدينة، من بينها المركب الثقافي مولاي رشيد، الذي سيشهد أيضا حفل افتتاح الدورة الجديدة، وهو فضاء ارتبط منذ الدورات الأولى باحتضان العروض الجامعية وتدشين تجاربها الأولى، قبل أن تمتد البرمجة إلى عدد من الفضاءات الثقافية داخل الدار البيضاء الكبرى، بينها المركب الثقافي سيدي بليوط، المركب الثقافي عبد الصمد الكنفاوي، والمركب الثقافي ليرميتاج، إضافة إلى فضاءات جامعية، في برمجة تقوم على تحويل المدينة إلى مجال عرض مفتوح لتجارب مسرحية مختلفة المرجعيات.

وتخصص الدورة ندوة دولية بعنوان "المسرح والحياة المشتركة"، تنعقد يوم غد السبت بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بنمسيك، بمشاركة باحثين وممارسين، وتطرح الندوة إشكال علاقة المسرح بإمكانات بناء العيش المشترك داخل سياقات اجتماعية وثقافية متعددة.

وتتضمن الدورة فقرةً تكريمية، في حفلي الافتتاح والاختتام، تستحضر أسماء ارتبطت بتاريخ المهرجان والمشهد المسرحي المغربي، حيث سيتم تكريم حسن الصميلي، مؤسس المهرجان، عبد اللطيف المرتجي، أحد أبرز الفاعلين في استمراريته والكاتب العام لكلية الآداب والعلوم الإنسانية بنمسيك، إلى جانب الفنان الممثل محمد الجم، والإعلامية سناء الرحيمي، كما تُستحضر ذكرى الراحل عبد اللطيف اجبيلي، أحد أعمدة اللجنة المنظمة، على مدار سنوات المهرجان.