إريك إيمانويل شميت يحيي "سرّ شوبان" على خشبة لبنانية

انطلقت، أمس الجمعة، على خشبة مسرح البستان في بلدة بيت مري اللبنانية عروض مسرحية "مدام بيلنسكا وسرّ شوبان" للكاتب والروائي الفرنسي البلجيكي إريك إيمانويل شميت (66 عاماً)، وتتواصل لعرضَين إضافيَّين مساء اليوم السبت وغداً الأحد، ضمن إطار فني يمزج بين السرد الدرامي والموسيقى الحية. تنتمي المسرحية إلى قالب المونولوغ الأوتوبيوغرافي، إذ يستعيد شميت بدايات رحلة عازف شابّ مع الموسيقى من خلال شخصية معلّمة بيانو بولندية غريبة الأطوار أشرفت على تدريبه في طفولته.

يمتدّ العرض، الذي أخرجه باسكال فابر، نحو ساعة وخمسين دقيقة، ويشارك فيه إلى جانب شميت عازف البيانو العالمي نيكولا ستافي، مقدماً مقطوعات موسيقية تتداخل بسلاسة مع النص المسرحي لتجسد عالم المؤلف الموسيقي فريدريك شوبان، الذي تتحول سيرته في العمل إلى مدخل للتأمل في معاني الحياة، مثل الإصغاء للصمت والبحث عن الجمال وسط الألم والانكسارات.

ويجسّد العمل، الذي كان مقرّراً تقديمه عام 2020 ثم تأجل نظراً للظروف التي مرّ بها لبنان، توجُّهَ شميت الفني القائم على ربط السرد الإنساني بالتجربة الحسية للموسيقى، إذ تأخذ الحكاية الشخصية طابعاً تأملياً في هشاشة الحياة وقدرة الفن على منحها معنى رغم الصعوبات. وفي هذا الإطار، تتكامل شخصية مدام بيلنسكا الحازمة مع موسيقى شوبان الأكثر رقّة، لتقدّما معاً رؤية فنية ترى في الألم الإنساني مادةً لتجربة جمالية عميقة.

ووقّع شميت، أول من أمس الخميس، في المركز الثقافي الفرنسي ببيروت مجموعة من أعماله الروائية، من بينها روايته الجديدة من سلسلة "عبور الزمن" التي تروي رحلة بطلها "نوام" عبر محطات تاريخية مختلفة، مستلهماً بعض أفكارها من مغارة جعيتا اللبنانية. وقد استهل الروائي والمسرحي الفرنسي زيارته بلقاء رسمي مع الرئيس جوزاف عون في قصر بعبدا، تناولا خلاله حضور لبنان الثقافي في أعماله وتعزيز دوره مساحةً للحوار.