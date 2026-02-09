إدوارد سعيد خلف عدسة "الاستشراق"

- تستعرض دومينيك إدّه في كتابها "إدوارد سعيد: رواية أفكاره" تطور أفكار إدوارد سعيد عبر الفلسفة والسياسة والتاريخ، مع التركيز على تأثير المنفى والاغتراب في تشكيل فكره ونقده لإسرائيل كنظام عنصري، متقاطعة مع أفكار فرانز فانون. - يسلط الكتاب الضوء على جوانب غير معروفة من شخصية سعيد، مثل علاقته بالموسيقى وصداقته مع غلين غولد، ويعتبر "الاستشراق" جرس إنذار ضد الفكر الاستعماري، مفتتحًا مجال الدراسات ما بعد الكولونيالية. - يتناول الكتاب، المكون من 23 فصلًا، سيرة غيرية لسعيد، ويضعه في سياق معاصر حيث تتصاعد صراعات الهوية وتقل مساحات الحوار الثقافي، مما يجعل صوته أكثر إلحاحًا.

تتبّع الروائية والباحثة اللبنانية دومينيك إدّه، في كتابها "إدوارد سعيد: رواية أفكاره" (الرواق، 2026)، ترجمة خميلة الجندي، سياق تفكير إدوارد سعيد ومسارات تشكّل مواقفه، في شكل تتداخل فيه الفلسفة والسياسة والتاريخ، إلى جانب تخصّصه الأصلي في الأدب والنقد وفقه اللغة. وتقدّم إدّه تجربة سعيد خارج الاختزال الشائع في كتابه الأشهر "الاستشراق"، بالكشف عن أبعاد فكرية وإنسانية أوسع.

وتعتمد إدّه على مجموعة محدّدات أساسية مرتبطة بتجربة سعيد، في مقدّمها كونه مثقفاً سُلب منه وطنه الأول. ومن هذا المنطلق، تعرض إدّه كيف شكّل المنفى والاغتراب أحد المشاغل المركزية في فكره، بالتوازي مع نقده الدائم لإسرائيل، من بين تعريفات أخرى، بوصفها نظاماً عنصرياً، ومع إدراكه الذي يتقاطع مع إدراك فرانز فانون، أنّ الإفلات الدائم من العقاب على السياسات العنصرية يولّد، على المدى البعيد، "انتقاماً لا يُروَّض". كما تضع إدّه آراء سعيد ومواقفه في سياق فكري يلتقي أو يصطدم مع أفكار مفكّرين وكتّاب آخرين، مثل جان بول سارتر وألبير كامو. وبهذا المعنى، يقدّم الكتاب سيرةً للفكر، وهو يتشكّل في احتكاكه بالمكان والمنفى واللغة، وفي العملين الأكاديمي والحقوقي.

وتتوقّف إدّه عند علاقة إدوارد سعيد بالموسيقى، من خلال صداقته مع عازف البيانو غلين غولد، وتذكر علاقته بالموسيقى واستقباله لها. ويأتي ذلك ضمن سعي الكتاب إلى إضاءة جوانب من شخصية سعيد لم تُعرف بالاتساع نفسه الذي عُرفت به أعماله الفكرية الأساسية. في هذا السياق، تستشهد إدّه بكلمة سمير قصير عام 2003، بعد أسابيع على وفاة سعيد: "أفضّل أن أحتفظ بصورة المثقف الإنساني التي أحملها عن سعيد، بدلاً من حصره في عمل واحد"، وكان يقصد "الاستشراق"، الذي رأى بعض منتقديه أنه طرح أسئلة أكثر ممّا قدّم إجابات. وهو نقد تعتبره إدّه أفضل ثناء يمكن أن يُمنح لعمل سعيد، باعتباره الكتاب "جرس إنذار" أطلقه سعيد بمفرده في عالم يهيمن عليه ورثة الفكر الاستعماري، عدا أنّه فتح الباب على حقل جديد من الدراسات ما بعد الكولونيالية.

وعلى الرغم من أنّ الكتاب لا يتّبع بنية خطيّة في عرض حياة سعيد، فإن الكاتبة، ترصد مواقفه واهتماماته منذ بداياته، ضمن مساره الفكري. ومن ذلك، إشارتها إلى أنّ انجذابه إلى أعمال كامو وجورج أورويل لم يتحقّق إلّا في النصف الثاني من مشروعه النقدي، إذ أصبح كلاهما محوراً أساسياً في كتاب "الثقافة والإمبريالية".

يشكّل الكتاب بفصوله الـ 23، سيرة غيريّة لإدوارد سعيد، ويأتي تقديم فدوى كمال عبد الرحمن، للكتاب ليضعه في سياق راهن، بوصفه قراءة لفكر سعيد في زمن تتصاعد فيه صراعات الهوية، وتتقلّص مساحات الحوار بين الثقافات، إذ يبدو صوته، وسط ذلك، أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى.