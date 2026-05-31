إدغار موران.. الطريق لا يُكتشف جاهزاً بل يُصنع بالمشي

- وُلد إدغار موران في باريس عام 1921 لعائلة يهودية سفاردية، وتأثرت حياته بوفاة والدته، مما أثر في شخصيته الفكرية والوجدانية. انضم إلى المقاومة الفرنسية خلال الحرب العالمية الثانية، مما شكل رؤيته للعالم. - بعد الحرب، ابتعد عن الحزب الشيوعي وطور مفهوم "الفكر المركب"، داعياً لربط مجالات المعرفة. قدم في "المنهج" مبادئ لفهم التعقيد، ودعا لوعي كوكبي يتجاوز الانقسامات القومية. - كان ملتزماً بالقضايا الإنسانية، مدافعاً عن حقوق الشعوب ورافضاً للعنصرية. انتقد السياسات الإسرائيلية ودعا للحوار، مؤكداً أن الأخلاق تسبق الأيديولوجيا. ترك إرثاً فكرياً غنياً ونموذجاً للمثقف الملتزم.

برحيل إدغار موران منذ أيام عن عمر ناهز 104 أعوام، فقد العالم واحداً من أبرز مفكريه وأكثرهم تأثيراً في القرن العشرين وبدايات القرن الحادي والعشرين. لم يكن موران مجرد فيلسوف أو عالم اجتماع فرنسي مرموق، بل كان شاهداً حياً على قرن كامل من التحولات السياسية والفكرية والإنسانية، ومثقفاً نادراً جمع بين التجربة الشخصية العميقة والانشغال الدائم بمصير البشرية. لقد عاش حياة استثنائية امتدت لأكثر من قرن، وتداخلت فيها السيرة الذاتية مع المشروع الفكري إلى درجة جعلت من حياته نفسها مختبراً لأفكاره الكبرى حول التعقيد والهوية والمصير الإنساني المشترك.

وُلد موران، واسمه الأصلي إدغار ناحوم، في باريس عام 1921 لعائلة يهودية من أصول سفاردية تعود إلى مدينة سالونيك اليونانية. منذ لحظاته الأولى، ارتبطت حياته بفكرة الهشاشة الإنسانية؛ إذ جاءت ولادته بعد تحذيرات طبية لوالدته من الحمل بسبب مشكلات صحية خطيرة. لكن الحدث الأكثر تأثيراً في طفولته كان وفاة والدته لونا إثر أزمة قلبية عام 1931 عندما كان في العاشرة من عمره. وقد وصف هذه الصدمة لاحقًا بأنها "هيروشيما داخلية"، معتبراً أنها شكلت المنعطف المؤسس لشخصيته الفكرية والوجدانية. ومنذ ذلك الحين ظل سؤال الحياة والموت حاضراً في تفكيره.

في سنوات الدراسة المبكرة، وجد الطفل الحزين ملاذه في القراءة والسينما والموسيقى. كان يلتهم الروايات بشغف، ويقضي ساعات طويلة في دور السينما الباريسية حيث اكتشف عالم الخيال والأساطير والدراما الإنسانية. كما تأثر بالموسيقى الكلاسيكية، ولا سيما أعمال بيتهوفن التي رأى فيها تعبيراً عن ولادة العالم وصراع الإرادة الإنسانية. هذه الخبرات الثقافية المبكرة أسهمت في تشكيل شخصيته بوصفه "نَهِماً ثقافياً"، وهي صفة لازمته طوال حياته وجعلته يرفض الحدود الفاصلة بين الثقافة الرفيعة والثقافة الشعبية.

دافع عن حقوق الشعوب المظلومة ورفض جميع أشكال العنصرية

خلال ثلاثينيات القرن العشرين، انجذب موران إلى الفلسفة، خصوصاً فلسفة هيغل التي رأت في التناقض جوهراً للحياة والتاريخ. ثم وجد في الماركسية إطاراً لفهم الصراعات الاجتماعية والسياسية التي كانت تعصف بأوروبا آنذاك. ومع صعود النازية واندلاع الحرب العالمية الثانية، تحولت اهتماماته الفكرية إلى التزام عملي. ففي عام 1942 انضم إلى المقاومة الفرنسية ضد الاحتلال النازي، واتخذ الاسم الحركي "موران" الذي احتفظ به بعد الحرب وأصبح جزءاً من هويته الدائمة.

كانت سنوات المقاومة حاسمة في تكوينه. فقد عاش مطارداً بين مدن فرنسا، معرضاً للاعتقال والموت في أي لحظة. بينما فقد رفاقًا وأصدقاء تحت التعذيب والاغتيال. وقد روى لي موران بنفسه حادثة ظل يستحضرها بوصفها واحدة من أكثر اللحظات غموضًا في حياته. فعندما سألته يوماً عن الإيمان، أجاب بأنه لا يعدّ نفسه مؤمناً بالمعنى الديني التقليدي، لكنه يعجز في الوقت نفسه عن إيجاد تفسير عقلاني كامل لواقعة عاشها خلال سنوات المقاومة. إذ عاد ذات يوم إلى مقر سكنه السري، وهمّ بدخول المبنى، لكنه شعر فجأة وكأن يداً غير مرئية أمسكت به وأعادته إلى الشارع ودفعته إلى الابتعاد عن المكان. استجاب لذلك الإحساس الغريب وغادر على الفور. وبعد وقت قصير تبيّن له أن عناصر الغستابو كانوا ينتظرونه داخل المبنى لإلقاء القبض عليه. ظل موران ينظر إلى هذه الحادثة بوصفها لغزاً شخصياً لا يملك له تفسيراً حاسماً؛ فلا هو نسبها إلى معجزة دينية، ولا استطاع اختزالها في مجرد صدفة عابرة. وكانت بالنسبة إليه واحدة من تلك الوقائع التي تذكّر الإنسان بأن الواقع أكثر تعقيداً وغموضاً مما تسمح به التفسيرات الجاهزة. هذه الواقعة تعكس موقفه الفكري القائم على الاعتراف بحدود المعرفة الإنسانية ووجود مناطق من الخبرة البشرية تظل عصية على التفسير الكامل. غير أن تلك التجربة لم تترك فيه فقط ذكرى الخوف، بل أيضًا إحساساً عميقاً بالتضامن الإنساني والأخوة والمشاركة في مصير مشترك. وكان يقول لاحقاً إن المقاومة منحته "حياة" لا مجرد "مهنة"، لأنها جعلته يختبر المعنى الحقيقي للالتزام والمسؤولية.

بعد نهاية الحرب، أصيب بخيبة أمل من الواقع السياسي ومن ممارسات الحزب الشيوعي الفرنسي الذي كان قد انتمى إليه خلال سنوات المقاومة. ومع تصاعد شكوكه تجاه الستالينية، بدأ يبتعد تدريجياً عن الحزب حتى طُرد منه عام 1951. وقد اعتبر هذا الطرد لاحقاً لحظة تحرر فكري، إذ قرر منذ ذلك الحين ألا يخضع الواقع لأي عقيدة مسبقة، وألا يضحي بحرية التفكير لصالح أي أيديولوجيا مهما كانت جاذبيتها.

دعا إلى منهج جديد في التفكير يربط بين مختلف مجالات المعرفة بدل فصلها

غير أن الإنجاز الأكبر في مسيرته تمثل في تطوير مفهوم "الفكر المركب"، الذي أصبح العلامة المميزة لفلسفته. فقد رأى موران أن العالم الحديث لا يمكن فهمه من خلال التفسيرات البسيطة أو الاختزالية، لأن الواقع يتكون من شبكة معقدة من العلاقات المتداخلة بين الفرد والمجتمع، والنظام والفوضى، والطبيعة والثقافة، والمحلي والعالمي. ومن هنا دعا إلى منهج جديد في التفكير يربط بين مختلف مجالات المعرفة بدل فصلها.

وتجسد هذا المشروع في عمله الضخم "المنهج"، الذي استغرق إنجازه قرابة ثلاثين عاماً بين 1977 و2004. وفي هذا العمل طور ثلاثة مبادئ أساسية: المبدأ الحواري الذي يجمع بين الأضداد دون إلغاء أحدها، والمبدأ الهولوغرامي الذي يرى أن الكل حاضر في الجزء والجزء حاضر في الكل، ومبدأ العودية التنظيمية الذي يؤكد أن النتائج تعود لتؤثر في أسبابها. ومن خلال هذه المبادئ سعى إلى بناء رؤية جديدة للعالم تقوم على الاعتراف بالتعقيد بدل الهروب منه.

إلى جانب نشاطه الفكري، ظل موران منخرطاً في قضايا عصره. فقد كان من أوائل المفكرين الذين تنبهوا إلى التحديات البيئية، محذراً منذ سبعينيات القرن الماضي من المخاطر التي تهدد المحيط الحيوي للكوكب. كما انشغل بالعولمة وبمستقبل الحضارة الإنسانية، داعياً إلى بناء وعي كوكبي جديد يعتبر الأرض وطناً مشتركاً للبشرية. وفي كتابه "أرض-وطن" دعا إلى تجاوز الانقسامات القومية الضيقة والتفكير في المصير الإنساني المشترك. موران كان يبتسم أمام الجميع، ليس نفاقاً البتة، بل هو بابتسامته هذه، كما قال حينما سألته، يدعوهم بإيماءة إنسانية إلى أن يتخلصوا من تصلّبهم في الموقف وانحيازهم الجامد مهما كان ويتجهوا إلى ممارسة النقد الذاتي ومساءلة المقدسات لصالح الإنسان والأرض.

ولم يكن التزامه أخلاقياً مجرداً، بل تجلى في مواقفه من القضايا السياسية المعاصرة. فقد دافع عن حقوق الشعوب المظلومة ورفض جميع أشكال العنصرية والتعصب. ولم يتردد في انتقاد السياسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين بشدة، وقال عن دولة إسرائيل إنه "يصعب تصور أن أمة من الهاربين، منحدرة من الشعب الأطول اضطهاداً في تاريخ البشرية، التي تحمّلت أسوأ الإهانات وأسوأ الاحتقار، تكون قادرة على التحول، خلال جيلين، إلى شعب مُسيطر وواثق من نفسه، وباستثناء أقلية جديرة بالإعجاب، إلى شعب مُحْتَقِر يجد ارتياحاً في الإهانة". معتبراً أن معاناة شعب في الماضي لا تمنحه حصانة أخلاقية من ممارسة الظلم في الحاضر.

ولم يصمت إدغار موران في قمة أزمة الرهاب من الإسلام والمكارثية الفكرية المستشرية لدى بعض صُناع الخطاب السياسي والإعلامي الفرنسي ضد من يحاول فهم الظواهر الاجتماعية بهدوء وعلمية، ووصفهم لهم باليسارويين الإسلامويين. فقد انضم إرادياً إلى التصنيف الأخير داعياً إلى الترفّع عن اقصاء من يتضامن مع المهمشين والذين ربما إن تطرفوا فلا جدوى من استعادتهم بتطرف مقابل.

ولقد عرفت بنفسي جانباً آخر من شخصيته لا يقل أهمية عن إنتاجه الفكري وهو تواضعه الإنساني. وقد وصفه كثيرون بأنه مفكر يبحث عن الفهم لا عن الانتصار، وعن الحوار لا عن الهيمنة. وكان يرى أن الأخلاق يجب أن تسبق الأيديولوجيا، وأن قيمة الإنسان تتجاوز كل الانتماءات الضيقة. وقد كتب لي مراراً يسأل في أمر أو يطلب الرأي في تحليل. وعندما أرسلت له ترجمة عبد الرحمن الكواكبي الجد إلى الفرنسية، كتب لي معتذراً عن تأخره باكتشافه.

في سنواته الأخيرة، واصل الكتابة والتأمل والعمل الفكري دون انقطاع.. وكتب منذ فترة وجيزة مختصراً لما يراه تفاقماً في التقهقر قائلاً إنه "يجب علينا ألا نفكر بعد الآن في مجتمع أفضل، بل في كيفية تجنّب الأسوأ. فأيّ عالمٍ سنترك لأطفالنا؟ وأيّ أطفالٍ سنترك لهذا العالم؟".

رحل إدغار موران، لكن إرثه الفكري ما زال حياً. فقد ترك عشرات الكتب والأفكار التي ألهمت أجيالاً من الباحثين والمفكرين حول العالم. والأهم من ذلك أنه ترك نموذجاً نادراً للمثقف الذي جمع بين المعرفة والالتزام، وبين النقد والأمل، وبين العقل والقلب. كان شاهداً على قرن من الحروب والثورات والأزمات، لكنه ظل حتى آخر أيامه مؤمناً بإمكانية بناء عالم أكثر إنسانية. ولذلك فإن رحيله لا يمثل نهاية مسار فكر فرد فحسب، بل نهاية حقبة جسد فيها رجل واحد، بعمق استثنائي، تعقيد التجربة الإنسانية وغناها.

