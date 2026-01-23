"إثراء" يعلن القائمة القصيرة للدورة السابعة من جائزة الفنون

- أعلن مركز "إثراء" عن القائمة القصيرة لجائزة "إثراء للفنون" السابعة، والتي تضم خمسة فنانين من المنطقة العربية سيحصلون على منح لتطوير أعمال جديدة تُعرض في معرض بالظهران في ربيع 2026. - تشمل القائمة: أسيل اليعقوب، بادي دلول، هبة أمين، آلاء يونس، وجواد المالحي، وقد تم اختيارهم من بين 500 مشاركة بواسطة لجنة تحكيم متخصصة. - سيحصل الفائز على جائزة بقيمة 100 ألف دولار، وتوسعت الجائزة منذ إطلاقها في 2017 لتشمل الفنانين العرب بعد أن كانت مقتصرة على السعوديين.

في إطار دعم مشاريع التعبير الفني، أعلن مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي "إثراء" عن القائمة القصيرة للنسخة السابعة من "جائزة إثراء للفنون"، التي تضم خمسة فنانين من المنطقة العربية، سيحصلون على منح إنتاجية لتطوير أعمال جديدة، على أن تُعرض هذه الأعمال ضمن معرض مخصص في مقر إثراء بالظهران خلال ربيع 2026.

وضمّت القائمة القصيرة: أسيل اليعقوب من الكويت، وبادي دلول من سورية، وهبة أمين من مصر، ومن الأردن آلاء يونس، وجواد المالحي من فلسطين. وقد وصلت هذه المشاريع الخمسة إلى القائمة القصيرة من أصل 500 مشاركة وصلت الجائزة، واختارت الأعمال لجنة تحكيم مؤلفة من مديرة متحف إثراء فرح أبو شليح، والقيم الفني طارق أبو الفتوح، والمؤرخة الفنية والأكاديمية ندى شبوط، والقيم الفني جيروم سانز، إضافة إلى الفنانة نادية كعبي، وهي فائزة في دورة سابقة.

وفي ما يتعلّق بالمرشحين، تُعرَف أسيل اليعقوب بعملها عبر وسائط ومواد متعدّدة، إذ تتقاطع في أعمالها موضوعات التاريخ والعمارة مع السرديات الثقافية. فيما يمزج بادي دلول في أعماله بين عناصر تاريخية وشخصية، من خلال الاشتغال على موضوع الهجرة، في الرسم والفيديو. وتُعرَف هبة أمين بالبحث في تقاطعات التكنولوجيا والعمارة، وتوظّف وسائط متعددة في مشاريع تتناول العمارة المعاصرة وآثارها على الثقافة الاجتماعية، كما تعمل آلاء يونس في تجميع التحف والصور، وتركز في مشاريعها على دوافع وكيفية رواية الناس لقصصهم. فيما يستلهم جواد المالحي أعماله من سياقات المكان والتفاصيل اليومية، ويستخدم التصوير والرسم والفيديو والتركيبات في مشاريع مرتبطة بالبيئة المحلية.

وأشار إعلان إثراء إلى أنّ الأعمال التي سيطوّرها المرشحون، ستُنتج بدعم من منح الإنتاج، على أن يفوز بالجائزة التي تبلغ قيمتها 100 ألف دولار أميركي عمل واحد، يعلن عنه أثناء المعرض. وقد أُطلقت جائزة إثراء للفنون عام 2017، وكانت دوراتها الأولى مقتصرة على الفنانين السعوديين، قبل أن تتوسّع لاحقاً لتشمل الفنانين المعاصرين من مختلف البلدان العربية.