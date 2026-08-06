أوليفييه نُورا يؤسس دار نشر جديدة بعد أشهر على استقالته من "غراسيه"

- عودة أوليفييه نورا إلى الساحة الأدبية: بعد إقالته من دار غراسيه، يتجه نورا لتأسيس دار نشر جديدة داخل مجموعة إيديتيس، برفقة كتّاب انسحبوا معه، مما يعكس تأثيره الكبير في الوسط الأدبي الفرنسي. - احتجاجات واسعة في الوسط الأدبي: أثارت إقالة نورا احتجاجات غير مسبوقة، حيث أعلن أكثر من 115 كاتباً مقاطعتهم لدار غراسيه، معربين عن قلقهم بشأن نزاهتها التحريرية، مما يعكس توتراً في الساحة الثقافية. - تحولات في دور النشر الفرنسية: يعكس التصعيد قلقاً من تحول دور النشر إلى فضاءات خاضعة للنفوذ الاقتصادي والسياسي، مما يهدد الإرث الثقافي ويضع غراسيه أمام تحديات جديدة.

بعد أكثر من ثلاثة أشهر على إقالته من رئاسة دار غراسيه في باريس، يتجه الناشر الفرنسي، أوليفييه نورا، إلى تأسيس دار نشر جديدة داخل مجموعة إيديتيس. خبرٌ يحمل معه عودة أحد أبرز الناشرين الفرنسيين إلى هذه الصناعة، برفقة عدد من الكتّاب الذين أعلنوا مغادرة الدار مع إقالته، وقد ذكرت مجلة تيليراما، في عدد 3 أغسطس/ آب الجاري، أن نورا بات قريباً من الانضمام إلى إيديتيس، على أن ينشئ كياناً تحريرياً خاصاً به داخل المجموعة التي يملكها رجل الأعمال التشيكي دانيال كريتينسكي.

وهو ما حدث في 11 يوليو/ تموز الماضي، حيث أسس دار نشر تحمل اسم "بارتلبي"، لأنه لم يرغب في تولي إدارة إحدى دور النشر التي تملكها المؤسسة، مثل بلون أو جويار، مفضلاً بناء علامة تتمتّع بهوية تحريرية خاصة، تستفيد من إمكانات المجموعة في الإنتاج والتوزيع والتسويق. وكانت أولى المعلومات عن انتقاله إلى إيديتيس قد ظهرت مطلع يوليو/ تموز الماضي، حين أفادت صحيفة لوموند بأن نورا يجري مفاوضات مع ثاني أكبر مجموعة نشر فرنسية، مع احتمال انضمام عدد من معاونيه السابقين إليه. وكانت مجموعة هاشيت، قد أعلنت في 14 إبريل/ نيسان 2026، مغادرة نورا، بعد ستة وعشرين عاماً أمضاها في إدارتها التحريرية، وتعيين جان كريستوف تييري خلفاً له، من دون تقديم تفسير تفصيلي للقرار. مع أن نورا قد أمضى قرابة ستة وعشرين عاماً في رئاسة غراسيه، وبنى خلالها شبكة واسعة من المؤلفين الفرنسيين والأجانب. فيما ربطت تحقيقات صحافية إقالته بخلافات حول تدخّل إدارة المجموعة في القرارات التحريرية، من بينها انتقال الكاتب بوعلام صنصال من غاليمار إلى غراسيه، إضافة إلى رفض نورا إدراج كتاب للكاتب والناشر نيكولا ديا في برنامج الدار.

فضّل بناء دار نشر جديدة برفقة كتّاب انسحبوا معه من دار غراسيه

وتسبّبت الإقالة باحتجاجٍ غير مسبوق داخل الوسط الأدبي الفرنسي، ومن صوره؛ إعلان أكثر من 115 كاتباً فرنسياً ومن بلدان أخرى حول العالم، أنهم لن يوقعوا كتبهم المقبلة مع غراسيه، ثم إعلان عدد من الكتّاب الأجانب تضامنهم مع زملائهم الفرنسيين ومقاطعتهم الدار، في بيان جاء فيه "بصفتنا مؤلفين على قائمة غراسيه الدولية، فإننا نعرب عن قلقنا البالغ بشأن مستقبل هذه الدار، ونزاهتها التحريرية، والفرق التي تديرها"، ومن بين الموقّعين على البيان الروائية الكورية الجنوبية هان كانغ، الحائزة جائزة نوبل في الأدب لعام 2024، والكاتبة البريطانية آلي سميث، والكاتب الآيسلندي يون كالمان ستيفنسون، والكاتب الأيرلندي كولم توبين، والروائي الإيطالي ساندرو فيرونيسي، وغيرهم.

ومثّل هذا التصعيد الجماعي، في عمقه، قلقاً متزايداً داخل الوسط الثقافي الفرنسي من تحوّل دور النشر إلى فضاءات خاضعة لمنطق النفوذ الاقتصادي والسياسي الذي يغلب تقدّم أسماء تحسب على اليمين، بدل أن تبقى ساحات مفتوحة للنقاش الفكري والإبداع الحر. فغراسيه، التي ارتبط اسمها لعقود بأعمال أدبية كبرى وبأسماء أسست للحداثة الأدبية الفرنسية، تبدو اليوم وكأنها تقف عند مفترق طرق بين إرثها التاريخي ومتطلبات مرحلة جديدة أكثر تعقيداً.