أنطونيو غاودي.. عَمارة خارج الزمن

يمكن لأي عابر في مدينة برشلونة أن يقف طويلاً أمام واجهة من واجهات مبنى ما للفنان والمعماري الإسباني أنطونيو غاودي من دون أن يدرك ما الذي ينظر إليه حقاً. فالحجر لا يبدو حجراً، والزخرفة لا تؤدي وظيفة التزيين، والفراغ لا ينغلق على نفسه. هناك شيء يتبدّل مع طول النظر. كأن المبنى يغيّر شكله ببطء، كأنه يتحوّل ويتبدل، أو كأنّ العين هي التي تعيد تعلّم النظر من جديد. يحدث ذلك كله منه دون تخطيط مسبق. العين تلتقط شيئاً غير مألوف، غير أنَّ المبنى لا يكشف عن نفسه دفعة واحدة.

هذا الامتداد الذي لا ينتهي هو ما أعاد غاودي إلى واجهة المشهد الثقافي مطلع هذا العام، مع اقتراب الذكرى المئوية لرحيله. المناسبة تحوّلت إلى "عام غاودي 2026"، وهو برنامجٌ ثقافي شامل أطلقته كتالونيا لإعادة قراءة إرثه خارج إطار الاحتفاء التقليدي. تقوم الفكرة على طرح غاودي بوصفه تجربة فكرية مفتوحة، تتقاطع فيها العمارة مع الفلسفة والعلوم والروحانية.

يمتد البرنامج على مدار عام كامل، ويتضمن معارض بحثية ومؤتمرات دولية وفعاليات ثقافية، يتقدمها معرض رئيسي في متحف تاريخ كتالونيا إلى جانب مؤتمر دولي يجمع معماريين وباحثين من مختلف أنحاء العالم. الهدف يتجاوز مجرد الاستحضار المجرد إلى مساءلة الإرث وتأثيره المستمر في العمارة المعاصرة.

يتعزز هذا الحضور مع اختيار برشلونة عاصمة عالمية للعمارة عام 2026. في هذا السياق، يتحول غاودي إلى نقطة ارتكاز لحوار أوسع حول المدينة، والهوية، ومستقبل البناء. وبعد مئة عام على رحيله، يظل اسمه مرتبطاً بعمارة تفتح الأسئلة، وتترك مساحة للتأمل، وتعيد تعريف العلاقة بين الإنسان والمكان.

من هنا يبدأ سؤال غاودي الذي هو نفسه سؤال العمارة التي تحتفظ بسرّها، وتقاوم القراءة السريعة، وتسمح بتعدّد المعاني. كل اقتراب يفتح طبقة إضافية، وكل نظرةٍ تمنح إحساساً مختلفاً. ربما لهذا بقيت أعماله حاضرة بعد مرور قرن على رحيله. لم تتحول إلى صور محفوظة، ولا إلى رموز جامدة. ظلّت مساحات نابضة، مفتوحةً على التأمل والسؤال الدائم.

نظر غاودي إلى الطبيعة بوصفها معجماً بنائياً كاملاً: الأشجار، العظام، الأصداف، مسارات الضوء، كل ذلك انتقل إلى العمارة عبر لغة عضوية تجعل المبنى أقرب إلى كائن حي. الأعمدة تتفرع، الأسقف تنساب، والضوء يؤدي دوراً إنشائياً وجمالياً في الوقت نفسه. هذا الفهم للطبيعة منح أعماله قدرة استثنائية على البقاء خارج الزمن.

داخل هذا العالم، تظهر تأثيرات ثقافية عميقة من دون صخب بصري. العمارة الأندلسية واحدة من هذه الطبقات الخفية الواضحة. يتجلّى حضورها في التفاصيل الدقيقة: في الحس الزخرفي المرتبط بالنبات والتكرار والإيقاع، في الممرات والأروقة، في الأقفال والأبواب. في الأحواض والحدائق. في السلالم والسروج، في الخطوط والتموجات والالتواءات. في الورود التي تتدلى أقراطاً من آذان الحجارة. في "كاسا باتيو" حيث يبرز الزليج عنصراً يكسّر صلابة السطح ويحوّل الواجهة إلى أفق متحرك. في "ساغرادا فاميليا" التي تتعانق فيها العناصر النباتية داخل البنية نفسها، فتغدو الطبيعة لغة رمزية تمتد من الأرض نحو السماء.

تبقى كنيسة "ساغرادا فاميليا" مركز هذا العالم. مشروع يتقدّم ببطء، ويحتضن الزمن جزءاً من تكوينه. كل مرحلة بناء تضيف قراءة جديدة، وتؤكد فكرة العمارة التي تنمو مع الأجيال. حولها، تتوزع "كاسا باتيو"، و"كاسا ميلا"، و"حديقة غويل"، فتشكّل معاً خريطة حسّية جعلت من برشلونة مدينة تُقرأ عبر عمارتها.