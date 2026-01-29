أنثولوجيا للقصيدة المكتوبة في أوروبا باللغتين العربية والألمانية

- "بين عذب وأجاج: أنثولوجيا القصيدة العربيّة في أوروبا" يركز على تجارب ما بعد الحداثة الشعرية، ويضم قصائد لـ55 شاعراً وشاعرة يقيمون في أوروبا، مع ترجمة باللغتين العربية والألمانية. - أعدّت الأنثولوجيا مجموعة من المترجمين في جامعة بون، بهدف فهرسة القصيدة العربية في أوروبا، وتقسيم موضوعاتها إلى محاور قابلة للدراسة، مما يبرز استقلاليتها عن القصيدة في الدول العربية. - يتناول الكتاب تاريخ الترجمة من العربية في أوروبا، ودور وسطاء عرب في نقل النصوص، مع التركيز على شعراء عرب مقيمين في أوروبا ضمن سبعة محاور موضوعية.

تقتصر التجارب الشعرية التي يرصدها كتاب "بين عذب وأجاج: أنثولوجيا القصيدة العربيّة في أوروبا" (إي بي فيرلاج، 2026) على تجارب ما بعد الحداثة الشعرية، التي قادها بدر شاكر السيّاب ونازك الملائكة وعبد الوهاب البيّاتي، لتبدأ الأنثولوجيا بموجة الحداثة في ستينيات القرن الماضي. وقد صدر الكتاب باللغتين العربية والألمانية في برلين، ويضم قصائد لخمسةٍ وخمسين شاعراً وشاعرة يكتبون باللغة العربية ويقيمون في أوروبا.

وقد أعدّت الأنثولوجيا وترجمت نصوصها، وفق شروط البحث الأكاديمي، مجموعةٌ من المترجمين العاملين في برامج الدراسات العليا بقسم الدراسات الإسلامية والشرق أوسطية في جامعة بون، في مساهمة تهدف إلى فهرسة القصيدة العربية المكتوبة في البلدان الأوروبية، وتقسيم موضوعاتها إلى محاور قابلة للدراسة، بما يبرز استقلاليتها النسبية عن القصيدة التي تُكتب في الدول العربية.

يقع الكتاب في 421 صفحة، وتتناول مقدمته تاريخ الترجمة من العربية في أوروبا، كما تبحث في السياقات الفكرية والثقافية والسياسية التي أحاطت بهذا المسار، مع التوقف عند مظاهر النزعة الأوروبية المركزية في اختيار النصوص المترجمة وتلقيها. وتتناول المقدمة أيضاً التصورات التي سادت في أوروبا خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر حول الشرق، واعتباره فضاءً تخيلياً مرتبطاً بالأدب والترجمة، وصولاً إلى تراجع هذه التصورات في العصر الحديث، وصعود مقاربات تحكمها الاعتبارات الجيوسياسية.

وفي هذا السياق، تتناول المقدمة دور وسطاء ومثقفين عرب وشرقيين في أوروبا منذ القرن السادس عشر، في نقل النصوص العربية إلى اللغات الأوروبية، مثل سليمان بن يعقوب الشامي المعروف في الغرب باسم سالومون نيغري، الذي عمل مترجماً كتابياً وشفاهياً في البلاط الملكي الإنكليزي، وقراعلي الأنطاكي الداديخي المعروف في المصادر الغربية باسم كارولوس رالي داديخي، إلى جانب ياكوب أرتميوس، وبطرس الحلبي الماروني المعروف باسم بيار ديبي.

وتركّز الأنثولوجيا على شعراء وشاعرات من العالم العربي الأحياء المقيمين في أوروبا، وقد قُسّمت إلى سبعة محاور موضوعية هي: السعادة والنعيم، والتعالي، والفاجعة العظمى، والموت والحياة، والقدريّة، والفناء، والوطن والمنفى. وتضم نصوصاً لأربعة وثلاثين شاعراً وإحدى وعشرين شاعرة من بلدان عربية مختلفة، من بينهم: جلال الأحمدي، وأحمد يماني، وفاضل العزاوي، وعيسى مخلوف، ومحمد المطرود.