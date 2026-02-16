"أنا رومان مونييه" لدلفين دو فيغان.. الاختفاء في زمن الأرشفة الرقمية

- تستكشف رواية "أنا رومان مونييه" للكاتبة دلفين دو فيغان الهوية والخصوصية في العصر الرقمي من خلال تبادل هاتفين ذكيين بين شخصين غريبين، مما يكشف عن حياة رومان مونييه المعقدة وهشاشتها العاطفية. - يتحول السارد توماس إلى موضوع خفي للرواية، مما يجبره على مواجهة جراحه الشخصية وتاريخه العائلي، ويعكس ذلك فكرة أن فهم الآخرين يتطلب فهماً أعمق لأنفسنا. - تعتمد الرواية على أسلوب سردي مقتصد وتقنيات اليوميات الرقمية، وتطرح تساؤلات حول الأثر والاختفاء في عالم الأرشفة المستمرة، مما يبرز مكانة دلفين دو فيغان كصوت روائي مميز.

ماذا لو تركنا لشخص آخر كل ما في هاتفنا الذكي؟ ماذا تخبرنا الأجهزة الرقمية عن هويتنا؟ إلى أي حد نعرف الآخرين حقاً، أو نعرف أنفسنا، عبر ما نتركه على الشاشات؟ هل ما نتركه في أجهزتنا يمثلنا حقاً، أم أنه مجرد قشرة رقمية تخفي أكثر مما تكشف؟ تساؤلات تطرحها الروائية الفرنسية، دلفين دو فيغان، في روايتها الجديدة "أنا رومان مونييه" (منشورات غاليمار، 2026)، من خلال واقعة بسيطة ظاهرياً (تبادل هاتفين ذكيين بين شخصين غريبين).

يستيقظ السارد توماس بعد سهرة ليكتشف أن هاتفه الخلوي اختفى، وأن بحوزته هاتف امرأة لا يعرفها تدعى رومان مونييه. بيد أنه حين يلتقيان لاسترجاع الهاتف، تطلب منه رومان على نحو مفاجئ أن يحتفظ بهاتفها، ثم تختفي من حياته، فيجد نفسه، تبعاً لذلك، أمام جهاز ممتلئ بالرسائل والصور والتطبيقات وسجلات الحياة اليومية، فيبدأ في التصفح، لتتشكّل شخصية رومان مثل رقعة البازل، عبر "الآثار الرقمية" التي تتحول إلى أرشيف حيّ، وإلى ما يشبه "سيرة ذاتية غير مبرمجة"، مما يسمح له بإعادة تركيب قطع المرأة المختفية وبنائها انطلاقاً من الجُمل المبتورة والصور غير المكتملة والمحادثات التي تبدأ ولا تنتهي، الأمر الذي جعل شخصية رومان حاضرة بقوة، إذ نكتشف وحدتها وهشاشتها العاطفية وعلاقتها المربكة بعائلتها، فضلاً عن خوفها من التكرار، ومن الذوبان في حياة لا ملامح لها، ومن أن تتحول إلى مجرد رقم آخر في عالم محكوم بالخوارزميات.

تطرح عبر كتابة تتقدم بهدوء وتدرّج سؤال بقاء الأثر بعد الغياب

في المقابل، يتحول السارد نفسه إلى موضوع خفي للرواية. فقراءته حياة رومان مونييه تجبره على مواجهة جراحه الخاصة التي تراكمت في طفولته، وأبوته المبكرة وعلاقته المعقدة بأمه، وشعوره الدائم بأنه يعيش على هامش الآخرين. وهكذا تصبح الرواية مزدوجة الوجه: بحثاً عن امرأة غائبة، وفي الوقت نفسه رحلة صامتة في داخل رجل لم يكن يدرك حجم هشاشته.

نقف، إذن، في هذه الرواية أمام مرآتين متقابلتين: امرأة غائبة تُقرأ، ورجل حاضر يُعاد اكتشافه عبر فعل القراءة ذاته، كأن دو فيغان تقول إننا لا نفهم الآخرين إلا بقدر ما نُستدرج إلى فهم أنفسنا، وإن كل بحث في مصير شخص آخر هو، في العمق، بحث مستتر في هشاشتنا الخاصة. وبهذا المعنى، فإنها لا تكتب رواية "تحقيق بوليسي" بالمعنى الحرفي الذي تطرحه روايات "البولار"، كما أنها لا تستثمر عنصر الاختفاء لإنتاج تشويق خارجي صرف؛ ذلك أن الهاتف يحضر بوصفه استعارة كثيفة عن الإنسان المعاصر، وعن "معنى الخصوصية" في زمن لم تعد فيه الحياة الخاصة سوى وهم هشّ. ماذا يبقى منا حين نختزل في بيانات؟ هل يمكن للإنسان أن يختفي حقاً في عالم لا ينسى شيئاً؟ وهل الاختفاء شكل من أشكال الحرية، أم أقصى درجات اليأس؟

دلفين دو فيغان في باريس، 25 يوليو 2011 (Getty)

وإذا كانت الرواية تعالج، من الناحية الموضوعاتية، إشكالية تمثّل الذات في الفضاء الرقمي، وتفكك وهم الشفافية الذي توحي به البيانات الشخصية، فإنها على المستوى التقني، تشتغل على بنية المرايا السردية، حيث يتحول توماس من قارئ لأثر الآخر إلى موضوع غير مباشر للقراءة. ذلك أن عملية استكشاف هاتف رومان تستدعي ذاكرته الخاصة، مما يجعل النص متجاوزاً ثنائية "الذات/الآخر" (ألم يقل آرثر رامبو: الذات آخر؟) نحو مساءلة مشتركة للهشاشة الإنسانية في سياق معاصر يتسم بالتسارع والتفكك.

أسلوبياً، تنتمي الرواية إلى كتابة مقتصدة تعتمد الجملة القصيرة والتركيب الواضح، وتُراكم أثرها الدلالي عبر التفاصيل الدقيقة لا عبر الخطاب التقريري، إذ يُلاحظ أن الكاتبة وظفت تقنيات سردية مستمدة من اليوميات الرقمية (الرسائل، الملاحظات، القوائم)، وهو ما يعكس وعياً بالشكل الروائي في علاقته بالوسائط الجديدة، ويمنح النص بعداً توثيقياً جزئياً داخل إطار تخييلي.

يمكن قراءة "أنا رومان مونييه" بوصفها نصاً يتقاطع مع دراسات "الذات الرقمية" و"الذاكرة التقنية"، إذ تطرح عبر كتابة تتقدم بهدوء وتدرّج سؤال بقاء الأثر بعد الغياب، وإمكان الاختفاء في عالم قائم على الأرشفة المستمرة، كما تؤكد مرة أخرى مكانة دلفين دو فيغان في الأدب الفرنسي، باعتبارها كاتبة لـ"الحميمي المعاصر"، وصوتاً روائياً قادراً على التقاط ما يتكسر داخل الإنسان الحديث، وسط الضجيج الرقمي والوحدة المقنّعة بالتواصل الدائم.