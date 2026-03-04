"أناس طيبون": كابوس عائلة أفغانية في الحلم الأميركي

- تروي رواية "أناس طيبون" للكاتبة باتمينا سابت قصة عائلة شرف الأفغانية في شمال فيرجينيا، التي حققت نجاحًا اقتصاديًا واجتماعيًا، لكن وفاة الابنة الكبرى زورا تكشف هشاشة هذا النجاح وتوترات الهوية بين القيم الأفغانية والتطلعات الأميركية. - تعتمد الرواية على بنية سرد متعددة الأصوات، حيث تتقاطع شهادات الجيران والأصدقاء والمحققين لتكوين صورة مركبة للعائلة، مما يحول الرواية إلى مساحة تحقيقية وثقافية تكشف عن هشاشة الاعتراف الاجتماعي. - تقدم الرواية الحدث كلغز جنائي ومقياس للعلاقة بين الصورة العامة والحياة الخاصة، مما يسمح للقارئ بالمشاركة في فك شيفرة الأحداث دون تقديم إجابات جاهزة، مما يعكس طبيعة الحقيقة في عصر الإعلام المتسارع.

مع صعود النقاشات حول الهجرة والاندماج والهوية في الولايات المتحدة، تروي الكاتبة الأفغانية ‑ الأميركية باتمينا سابت قصة نجاح مكتملة، لكنها سرعان ما تتصدع وسط التوترات بين الفرد والمجتمع وبين الصورة والواقع وبين الهوية والسمعة. وتناقش هذه القضايا في روايتها "أناس طيبون" (فيراغو/ لندن، وكراون/ نيويورك 2026)، في باكورة أعمالها.

تدور أحداث الرواية في شمال فيرجينيا حول عائلة شرف، التي لجأت من أفغانستان واستطاعت تحقيق صعود اجتماعي واقتصادي ملحوظ. رحمت الأب، بنى إمبراطورية أعمال بعد وصوله من كابول، وعملت مريم، الأم، على تثبيت الاستقرار الأسري والاجتماعي حيث تعلّم الأبناء في مدارس مرموقة، لتبدو نموذجاً حياً للحلم الأميركي. غير أن كل ذلك ينهار مع العثور على الابنة الكبرى زورا متوفاة داخل سيارة العائلة، فتبدأ الرواية في تفكيك الصورة المستقرة والنجاح الظاهري، وتكشف عن هشاشة العلاقات بين القيم التقليدية الموروثة من أفغانستان ومتطلبات الحياة في المجتمع الأميركي المعاصر.

بنية السرد في النص متعددة الأصوات. شهادات الجيران، والأصدقاء، والصحافيين، والمحققين، وأفراد الجالية تتقاطع لتكوّن صورة مركبة للعائلة وللحدث. العائلة نفسها غائبة عن الكلام المباشر، وحضورها يُستخلص من الانطباعات، والتأويلات، والأحكام المسبقة لكل شاهد، وبهذا تتحوّل الرواية إلى مساحة تحقيقية وثقافية في آن، حيث تصبح السمعة قوة فاعلة، والحقيقة تراكماً من روايات جزئية متضاربة، تتجاور فيها التعاطفات مع الشكوك.

الرواية تقدم الحدث لغزاً جنائياً كما تصوره مقياساً للعلاقة بين الصورة العامة والحياة الخاصة

في صميم الرواية يقف توتر الهوية بين جيلين: الأب رحمت يرى في نجاحه الاقتصادي تأكيداً لقدرته على تثبيت مكانته، ويتمسك بالقيم والتقاليد الأفغانية، بينما تنتمي زورا إلى فضاء أميركي أكثر فردانية واستقلالاً، فتتصادم إرادتها مع توقعات الأسرة ومجتمعها، ويتكثف هذا الصراع اليومي ويأخذ أبعاداً مأساوية بعد حادثة موتها، فيكشف ما ظل مؤجلاً من التوترات الثقافية والاجتماعية.

الرواية تقدم الحدث لغزاً جنائياً وتصوره، أكثر من ذلك، مقياساً للعلاقة بين الصورة العامة والحياة الخاصة، لتكشف كل شهادة تصوراً عن المهاجرين وعن الأسر المسلمة، وعن نجاح سريع قد يثير الريبة، فتبرز هشاشة الاعتراف الاجتماعي وسرعة تحول الإعجاب إلى شك عند أول اهتزاز. الأسلوب السردي يسمح للقارئ بالمشاركة في إعادة ترتيب الصورة وفك شيفرة الأحداث، دون تقديم إجاباتٍ جاهزة، وهو ما يعكس طبيعة الحقيقة في عصر الإعلام المتسارع.

يرسم النص مسافة دقيقة بين المظهر والواقع، وكذلك الصراع بين قيم الماضي ومتطلبات الحاضر. في عملها الأول، تقدم باتمينا سابت قدرةً واضحةً على بناء نصٍ متماسكٍ، دقيق، وعميق في استكشاف التحولات الثقافية والاجتماعية من داخل تفاصيل الحياة اليومية، حيث تُبنى السمعة ويتم اختبار الهوية وإعادة كتابة الأحداث في المجال العام.