أمين معلوف يتسلّم جائزة أدب اللغات الرومانسية في المكسيك

- أمين معلوف، الكاتب اللبناني الفرنسي، حصل على جائزة أدب اللغات الرومانسية في معرض غوادالاخارا الدولي للكتاب، تقديراً لقدرته على تفكيك تصدّعات العالم الحديث، مشيداً بالتقدم التكنولوجي الذي يتيح الوصول الفوري للمعرفة والتواصل العالمي. - معلوف أكد على أهمية اليقظة والمسؤولية في عصر الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحيوية، مشيراً إلى ضرورة التوازن بين التقدم التكنولوجي والمصلحة العامة. - رغم حضوره الأدبي العالمي، لم يتخذ معلوف موقفاً قوياً ضد الإبادة الإسرائيلية في غزة، مما أثار تساؤلات حول موقفه مقارنة بأسماء ثقافية عالمية أخرى.

اعتبر الكاتب اللبناني الفرنسي أمين معلوف، خلال تسلّمه أمس السبت جائزة أدب اللغات الرومانسية في معرض غوادالاخارا الدولي للكتاب في المكسيك، أنّ العالم يعيش اليوم "أكثر العصور إثارة عبر التاريخ"، رغم ما يحمله هذا الزمن من قلق ومخاوف. الجائزة التي تُعدّ من أبرز التكريمات الأدبية في الفضاء الناطق بالإسبانية، جاءت تقديراً لمسيرة معلوف، ولقدرته، وفقاً للجنة التحكيم، على "تفكيك تصدّعات العالم الحديث".

وأشاد الروائي بما يتيحه التقدّم التكنولوجي من إمكانات، من الوصول الفوري إلى المعرفة، إلى المشاركة في المؤتمرات الدولية من غرفته، إلى التواصل مع عائلته البعيدة عبر مكالمات الفيديو. لكنه شدّد في المقابل على أن هذا العصر، بما يحمله من طفرة في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحيوية، يفرض على المجتمعات "يقظة عالية" و"إحساساً مضاعفاً بالمسؤولية والمصلحة العامة".

ورغم حضور معلوف العالمي، يلفت أنّه لم يُعرف عنه، طوال العامين الماضيين، اتخاذ موقف قوي مندّد بالإبادة الإسرائيلية في غزة، في وقت شهد فيه العالم موجة تضامن واسعة خلال الحرب وما تخلّلها من تنديدات بالجرائم المرتكبة بحق المدنيين الفلسطينيين. هذا الخفوت الملحوظ يبقى مثار تساؤل، خصوصاً أن كُتبه لطالما انشغلت بأسئلة الهوية والعدالة وسواها.

وتتكرّر هذه الملاحظة في مقاربات معلوف العديدة خلال السنوات الأخيرة، من حيث محافظته على حضوره الأدبي، خصوصاً في الغرب، فيما ظلّ حضوره في النقاشات المرتبطة بغزة محدوداً مقارنة بأسماء ثقافية عالمية اتخذت مواقف صريحة في مواجهة العدوان الإسرائيلي وما خلّفه من دمار واسع. يُعدّ معرض غوادالاخارا الدولي للكتاب أكبر حدث عالمي للنشر باللغة الإسبانية، ويجذب المعرض أكثر من 600 ألف زائر، ويشهد مئات حفلات التوقيع، ومنصة لتبادل الأفكار في الفضاء الإيبرو-أميركي، وترافق الجائزة التي يمنحها مكافأة مالية بقيمة 150 ألف دولار.