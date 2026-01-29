"ألمانيا وإسرائيل".. أبعد من عقدة الذنب

- يكشف كتاب "ألمانيا وإسرائيل: تبييض الماضي وبناء الدولة" عن تعقيدات العلاقات الألمانية-الإسرائيلية، مشككًا في الأساس الأخلاقي للدعم الألماني لإسرائيل، الذي يُظهره كوسيلة لتبييض الماضي النازي وإعادة تأهيل ألمانيا دوليًا. - يبرز الكتاب دور المساعدات الألمانية في تعزيز الدولة الإسرائيلية، مع تسليط الضوء على التضامن غير المشروط الذي يهدد المكانة الأخلاقية لألمانيا، وفقًا للمفكر بانكاج ميشرا. - يوضح المؤرخ إيلان بابيه أن الدعم الألماني استند إلى حسابات استراتيجية، متجاهلاً معاناة الفلسطينيين، مما يعكس التناقضات في السياسة الدولية بعد الحرب.

يعيد كتاب "ألمانيا وإسرائيل: تبييض الماضي وبناء الدولة" (منشورات هيرست، 2026) للباحث والمحاضر في جامعة هونغ كونغ دانيال مارفيكي تفكيك واحدة من أكثر العلاقات السياسية حساسية في تاريخ ما بعد الحرب العالمية الثانية. فالكتاب يسرد، أولاً، التاريخ التقليدي للعلاقات الألمانية- الإسرائيلية، ثم يذهب إلى أبعد من ذلك ليشكك في الأساس الأخلاقي الذي لطالما قُدّم لتبرير هذا الارتباط، كاشفاً شبكة معقدة من المصالح السياسية والاستراتيجية التي تشكلت في ظل إرث النازية والهولوكوست.

ينطلق الكتاب من نقد الرواية الشائعة التي تقول إن دعم ألمانيا الغربية لإسرائيل كان في جوهره تعبيراً عن شعور عميق بالذنب ومسؤولية أخلاقية تجاه اليهود بعد المحرقة. وبالاستناد إلى أبحاث أرشيفية واسعة، يوضح أن هذا الدعم كان في كثير من الأحيان وسيلة لتبييض الماضي النازي، وإعادة تأهيل ألمانيا دولياً، أكثر منه التزاماً أخلاقياً خالصاً. وقد لعبت المساعدات الاقتصادية والعسكرية الألمانية دوراً محورياً في ترسيخ الدولة الإسرائيلية الناشئة وتعزيز قوتها الإقليمية، وهو ما ترك أثراً مستمراً على مواقف ألمانيا منذ الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين عام 1948 وحتى اليوم.

في هذا السياق، يكتسب رأي الكاتب والمفكر الهندي بانكاج ميشرا أهمية خاصة، إذ يرى أن الكتاب يتنبّه إلى مسألة "التضامن غير المشروط مع إسرائيل"، والذي بات يهدد بتقويض المكانة الأخلاقية التي بنتها ألمانيا بصعوبة خلال العقود التي تلت الهولوكوست. ويشير ميشرا إلى أن مارفيكي يقدّم بالتفصيل تفسيراً لكيفية نشوء هذه المكانة الأخلاقية أصلاً، موضحاً أنها لم تكن نتاج مراجعة جذرية للماضي بقدر ما كانت ثمرة تحالف سياسي سمح لألمانيا بإعادة تقديم نفسها بوصفها دولة ديمقراطية مسؤولة.

أما المؤرخ الإسرائيلي المناهض للصهيونية، إيلان بابيه، فيذهب أبعد في إبراز القيمة النقدية للكتاب. فهو يرى أن مارفيكي يكشف فصلاً تاريخياً ظلّ مجهولاً لكثيرين، رغم تأثيره العميق في تشكيل الشرق الأوسط الحديث. ويشدد بابيه على أن الدعم الألماني لإسرائيل لم يكن قائماً على "ذنب حقيقي" بقدر ما استند إلى حسابات استراتيجية باردة، ترافقت مع تجاهل شبه كامل لمعاناة الفلسطينيين. ومن هنا، يبرز الكتاب - بحسب بابيه - الترابط المأساوي بين إبادة يهود أوروبا وتجريد الفلسطينيين من حقوقهم، باعتباره أحد التناقضات المركزية في السياسة الدولية بعد الحرب.

يجمع مارفيكي في كتابه بين التحليل التاريخي الدقيق والنقد الأخلاقي الصريح. فهو لا يسعى إلى نفي فظاعة الهولوكوست أو التقليل من شأنها، بل يحاول فهم الكيفية التي جرى فيها توظيف هذه الفاجعة في بناء تحالفات سياسية ما زالت تلقي بظلالها على الحاضر. وبهذا المعنى، يشكل الكتاب مساهمة ضرورية لفهم ليس فقط العلاقات الألمانية - الإسرائيلية، بل أيضاً الأسئلة الأوسع المتعلقة بالذاكرة، والعدالة، والمسؤولية في عالم ما بعد الاستعمار والحروب الكبرى.