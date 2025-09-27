ألبرتو مانغويل متأمّلاً استعارات القراءة

ما الدور الحقيقي للقارئ في صنع العالم الذي يحيط به؟ وكيف يمكن لرحلة بين صفحات الكتاب أن تتحول إلى رحلة داخل الذات؟ في كتابه الجديد "المسافر والبرج العاجي ودودة الكتب: القارئ بوصفه استعارة"، يقدّم الروائي والكاتب الأرجنتيني ألبرتو مانغويل تصوّراً متكاملاً لهذا الدور، في محاولة لفهم القراءة بوصفها تجربة تتجاوز مجرّد تلقي المعلومات.

يضمّ الكتاب الصادر بطبعة عربية عن منشورات كابصا في تونس، بترجمة خالد الجبيلي، رؤية معمّقة حول العلاقة بين الإنسان والمعرفة منذ العصور القديمة وحتى العصر الحديث، ويستعرض مسارات القراءة المختلفة من منظور فلسفي وأدبي، مسلطاً الضوء على استعارات القارئ.

من إدراك العالم إلى اختراعه

ينقسم الكتاب إلى ثلاثة فصول رئيسية، يقدّم في الفصل الأول القراءة بوصفها إدراكاً للعالم. يناقش مانغويل مفهوم "كتاب العالم" الذي يربط بين النصوص الأدبية والخرائط والعلوم الطبيعية والفنون، معتبراً أن كل تجربة معرفية تشكّل جزءاً من رحلة القارئ في عالم النصوص. كذلك يتطرق إلى كيفية تصفّح القرّاء للفضاءات الرقمية، وما يتيحه الإنترنت من تجربة قراءة تتجاوز حدود الورق، لكنه يحذر من الانغماس السطحي الذي قد يُبعد القارئ عن الحياة الحقيقية ويحوّله إلى مجرد متلقٍّ سلبي للمعلومة.

الفصل الثاني يتناول القارئ في البرج العاجي، وهو استعارة للاغتراب عن العالم والمجتمع. هنا يصبح القارئ منغمساً في النصوص، لكنه منفصل عن الحياة الواقعية، كما يعكس هذا الفصل تطور الاستعارات التاريخية بدءاً من سفر نشيد الأنشاد وصولاً إلى أيقونات العصور الوسطى. ويشرح مانغويل كيف تحولت هذه الاستعارات عبر الزمن، لتشكل نموذجاً للقارئ الذي قد ينزوي عن المشاركة الاجتماعية، محتجزًا في عالمه الأدبي الخاص.

أما الفصل الثالث، فيعرّف القارئ بوصفه مخترع العالم، حيث يتحول إلى مخلوق يصنع العالم من النصوص ويعيد خلق المعنى من خلال القراءة العميقة والمشاركة الفكرية. ويسلط الضوء على كيفية تطور القراءة عبر العصور بدءاً من النصوص السومرية وملحمة جلجامش، مروراً بالنصوص الكنسية، وصولاً إلى أعمال دانتي في الكوميديا الإلهية.

يؤكد مانغويل (77 عاماً) من خلال كتابه الجديد أن العالم شبكة من التأويلات والقصص التي تشكّل وعينا وهويتنا، مشيراً إلى أن اللغة وحدها لا تكفي لنقل التجربة، ما يجعل الاستعارة أداة أساسية لفهم المعاني وإثراء النصوص، ويستعرض أيضاً تطور الاستعارات ودورها في تشكيل فهم المجتمعات للعالم من العصور الوسطى حتى العصر الحديث، مع تقديم أمثلة بصرية من المخطوطات واللوحات، لتوضيح كيف ارتبطت النصوص المقدّسة بالتصوير الرمزي ونقل المعاني عبر الأجيال والثقافات.