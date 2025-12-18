أكثر من 65 فناناً عالمياً في بينالي الدرعية للفن المعاصر بالسعودية

- بينالي الدرعية للفن المعاصر 2026: يفتتح في 30 يناير ويستمر حتى 2 مايو، تحت إشراف نورا رازيان وصبيح أحمد، بعنوان "في الحِلّ والترحال"، مستلهمًا من مفاهيم التنقّل والهجرة. - مشاركة دولية واسعة: يضم البينالي أكثر من 65 فنانًا من 37 دولة، مع 22 عملًا جديدًا بتكليف خاص، ويشمل فنانين وموسيقيين ومعماريين وكتّاب، مما يعكس تنوع الوسائط الفنية. - رؤية بصرية متكاملة: يقدم البينالي أعماله ضمن سينوغرافيا من تصميم "فورما فانتازما"، حيث تتقاطع العمارة مع الفن، مستحضرة التاريخ والذاكرة الجماعية في سياق معاصر.

أعلنت مؤسسة بينالي الدرعية السعودية قائمة الفنانين المشاركين في النسخة الثالثة من بينالي الدرعية للفن المعاصر 2026، الذي يفتتح في 30 يناير/ كانون الثاني في حي جاكس بالدرعية، ويتواصل حتى 2 مايو/ أيار المقبل. ويُشرف على هذه الدورة القيّمان الفنّيان نورا رازيان وصبيح أحمد، وتحمل عنوان "في الحِلّ والترحال"، مستلهمة موضوعاتها من مفاهيم التنقّل والهجرة والتحولات الفردية والجماعية.

وتضم الدورة أكثر من 65 فناناً من نحو 37 دولة، مع تقديم 22 عملاً فنياً جديداً أُنتجت بتكليف من مؤسسة بينالي الدرعية، بمشاركة فنانين وموسيقيين ومعماريين وكتّاب. ويعكس هذا التنوع حرص البينالي على تقديم تجارب متعددة الوسائط تمتد من الفنون البصرية إلى الأداء والصوت والبحث الفني.

ومن بين الفنانين المشاركين: كمالا إبراهيم إسحاق، وإسماعيل بحري، وتيسير البطنيجي، وحازم حرب، وسامية حلبي، ونوف الحارثي، وعبد الله السعدي، وفيصل سمره، ورُبى السويل، وإلياس سيمي، وعفراء الظاهري، ورند عبد الجبار، وإيتيل عدنان، وشادية عالم، ورحيمة غامبو، ومحمد الغامدي، وتاو نغوين فان، وإيفانا فرانكه، وغوادالوبي مارافيلا، وتيو ميرسييه، وحسين ناصر الدين، وأغوستينا وودغيت، ولولوة اليحيى، وموغي يلماز، إلى جانب أسماء أخرى من مشارب ثقافية وجغرافية متنوعة.

ويقدّم البينالي هذه الأعمال ضمن سينوغرافيا متكاملة من تصميم استوديو "فورما فانتازما" الإيطالي، حيث تتقاطع العمارة مع العرض الفني في رؤية بصرية تستحضر التاريخ والذاكرة الجماعية، وتربطها بتجارب معاصرة وأسئلة راهنة.

وبحسب المنظمين، عمل الفنانون والقيّمون الفنيون على مدى العام الماضي على دراسة السياقات التاريخية للمنطقة العربية، ورصد التحولات الاجتماعية والثقافية المتسارعة التي تعيد تشكيل ملامحها، بالتوازي مع الانخراط في قضايا فكرية أوسع ذات بعد عالمي، ما يجعل البينالي منصة للحوار بين المحلي والعابر للحدود.