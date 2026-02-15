أفغانستان مملكة الضياء.. بلاد السرديات الصغرى

- تعدد السرديات الثقافية: تتميز أفغانستان بتنوع سردي ثقافي فريد، حيث تتجاور السرديات دون هيمنة إحداها، مما يخلق بيئة ثقافية غنية ومعقدة. - التاريخ الفني والثقافي: يعرض معرض "مملكة الضياء" في متحف الفن الإسلامي بالدوحة تطور الفن والثقافة في أفغانستان عبر العصور، مع التركيز على تنوع المواد المستخدمة واستمرارية الصنعة الفنية. - الجغرافيا والتأثير الثقافي: موقع أفغانستان الجغرافي يجعلها معبراً ثقافياً مهماً، حيث يعكس المعرض تأثير تفاعل الثقافات المختلفة وتنوع المواد المستخدمة في بناء معرفة معقدة عن البلاد.

بخلاف مناطق ارتكز تاريخها الثقافي على سردية كبرى جامعة، مثل مصر- النيل، وفارس - الإمبراطورية، تقدم أفغانستان فضاءً تعددياً لم تستقر فيه رواية مهيمنة طويلة الأمد، وهو ما منحها طابعاً خاصاً، لئلا نقول إشكالياً في التمثيل المعرفي. من يريد أخذ أفغانستان بلداً لحكاية واحدة، فسيجد نفسه أمام امتياز إبداعي جديد مفاده السرديات الصغرى. نعم، أفغانستان هي بلاد السرديات التي تتجاور من دون أن تبتلع إحداها الأخرى، فيصبح لها كرش تاريخي.

يكتب الحجر، والورق، والخشب والقماش قصصاً، لا تبحث عن مركز، أو هكذا يبدو الإبداع حين لا يدور حول مقولات صارت مكدّسة ومقدّسة. ولعلّه كان حظها، ولعلّه حظنا أيضاً أن نعدل زاوية الرؤية، ونعاين معرض "مملكة الضياء: إبداعات وحكايات أفغانستان" المستمر في متحف الفن الإسلامي بالدوحة حتى 30 مايو/أيار المقبل. فلا تواتر كرونولوجياً محلياً، ولا ثمة متوالية دروس تاريخية، بل تماس مستمرّ مع غرباء، وعابرين، وحالمين، وطامعين، ومسالمين على طريق الحرير الذي يزدهر هنا. حجر قرب الذهب، وفضة تقابل الورق، وخشب بجانب شاشة، ومنسوجة معاصرة يتأملها ناس في صور فوتوغرافية، ومخطوطات بالخط العربي تعبر كل صروف الدهر ولا تبلى.

تماثيل أولى

مرّ كثيرون، وأحياناً من دون أن يتركوا أسماءهم على الحجر، تاركين أثرهم الأسلوبي، كما مرت مجتمعات العصر البرونزي (ثلاثة آلاف سنة قبل الميلاد)، في الشمال تحديداً، حيث تظهر التماثيل الحجرية الأولى أجساداً مشدودة إلى وظيفة، لا إلى جمال معزول. ثم تتكشّف طبقات باختريا (الألف الثاني قبل الميلاد) من خلال ما بقي من تماثيل تدفن في القبور، ومعادن تُصاغ للحماية، ومدن تتحكّم في طرق العبور.

من تماثيل العصر البرونزي إلى المخطوطات والمنسوجات المعاصرة

بعد ذلك، جاءت الكوشانية من القرن الأول قبل الميلاد إلى الثالث الميلادي، ومعها اتسعت الممرات بين آسيا الوسطى وشبه القارة الهندية. هنا لا تتغير السياسة فقط، بل الخيال البصري أيضاً. ثم تأتي طبقة الإسلام المبكر مع وصول الجيوش العربية في القرن السابع الميلادي، وحينها وقع تغير في اللغة الرمزية، وفي علاقة النص بالصورة، ومركزية الكتابة وبداية حضور المخطوط بوصفه حاملاً للمعرفة والشرعية.

تيمورية وصفوية

ومع عهود لاحقة تتكثّف إمبراطوريات الفنّ من تيمورية وصفوية، بين القرنين الخامس عشر والسادس عشر ميلادي، في مرحلتين بصريتين متمايزتين. الأولى، يحضر فيها المخطوط المصور، والثانية، يضيق المشهد ويتحوّل السرد إلى مساحة أكثر قرباً، وتدخل فيها التفاصيل اليومية والطبيعة عناصر فاعلة ذات دقة وبذخ. وصولاً إلى المعاصر الذي تنظر إليه سواء أكان وريثاً مطيعاً أو مستقلاً مستجيباً لعبارة "أبناؤكم ليسوا لكم"، فتكون بالضبط أمام منسوجة خادم علي في 2025. هذه طبقة جديدة، لا تستعير شرعيتها من القدم، بل من قدرتها على صياغة الجرح بلغة مادية دقيقة.

من المعرض (حسين بيضون)

العمل لا يكتفي بأن يكون قصة، بل أثراً يحمل رموزاً وهوية تتعرض للضغط، ثم تبقى، لأنها تتحول إلى مادة في إطار. تميُّز أفغانستان لا يأتي من تفرد رومانسي، إنما من ثلاثة عناصر متراكبة، تظهر في المعرض من دون أن تعلن عن نفسها صراحة، أوّلها بالطبع هو الجغرافيا المعبر. فأفغانستان تقع في قلب شبكة طُرق تربط الهضبة الإيرانية بآسيا الوسطى وبشبه القارة الهندية. هذه ليست معلومة جغرافية فقط، بل حقيقة جمالية أيضاً، حيث المعبر يعلم الثقافة كيف تستقبل، وكيف تعيد الصياغة. ثانيها تعددية المواد. حين يضع المعرض حجراً منحوتاً قرب ورق مذهب، ثم يقفز إلى الخشب والقماش. عليه فإن المادة ليست حاملاً محايداً، هي لغة، وثالثها، استمرارية الصنعة أكثر من استمرارية السلطة.

تواريخ وجماليات

ما يتكرّر عبر التواريخ والجماليات شواهد ليست لتمجيد اسم الحاكم، وإنما اليد التي نحتت وطعّمت وشكلت المعادن وضبطت السطوح واعتنت بالزخارف. المعرض يلمح إلى هذا حين يضع مجسم مدينة كابول ومجسم باتاي (حاجز خشبي داخلي بألواح منزلقة، يُعرف محلياً باسم باتاي)، قريبين من المخطوطات والتماثيل، كأنه يقول إن المدينة ليست حدثاً سياسياً، إنما نظام حياة يصنعه نجار كما يخطّه ناسخ، ويشيده معمار كما يصوغه صائغ.

من المعرض (حسين بيضون)

السينوغرافيا في "مملكة الضياء" لا تتعامل مع القطع أدلةً إثنوغرافية، ولا غنائم تاريخية. هي تقترح مساراً يبني معرفة بطيئة. مجسم كابول ليس منظراً، بل نسيج من أسطح، وأفنية، وأزقة قابلة للإغلاق، تفاصيل دفاعية ومعيشية. ثم يوضع أمام باب، والباب يصير حداً، ثم تأتي الشاشة بالحركة، فتدخل المدينة في زمن جديد.

اعتراف

في المقابل، حين تظهر المخطوطات المصورة عن الإسكندر ويأجوج ومأجوج وإرم، لا تبدو حكايات، تقرأ بوصفها خيالاً سياسياً ودينياً يوسع حدود المكان. هنا تكبر أفغانستان من جغرافيا إلى مسرح ملون، ثم يعود المعاصر فيرتق ما تباعد في عمل نسيجي يقول إن الإنسان يحمل قصته معه حتى في المنفى.

لسائل أن يسأل لماذا لم تقدم هذه البلاد معرفياً كما يليق بها؟ لأن تقديمها يتطلب الاعتراف بتعقيدها، أو على الأقل بتركيبها. من السهل أن تعرض أفغانستان خبراً سياسياً أو جغرافيا جبلية وتاريخها يسيل من كهف نحو واد ينتهي إلى حقل سري للخشخاش. من الأصعب أن تعرض حكاياتها من العصر البرونزي إلى الفن المعاصر، من وظيفة الحرز الجنائزي إلى وظيفة الصورة الحديثة، من العمارة التي تدير الخصوصية إلى المخطوط الذي يدير الخيال.

لربما الآن تبدأ السيرة الجديدة تستعيد قديمها وتستعيد أنفاسها وتربط الأزمان الماضية والمضارعة بالمستقبل. إن ما يليق بأفغانستان هو معرفة تتعامل معها باعتبارها مجال تلاقح طويل، لا هامشاً، معرفة في المعرض مأخوذة من المشي، والصمت في حضرة فنون اشتغلتها أيادٍ مسالمة حفظت العبور عن ظهر قلب.