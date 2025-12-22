أعمال المؤتمر السابع للمعجم.. اللغة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي

- ناقش المؤتمر السابع لمعجم الدوحة التاريخي للغة العربية تقاطع اللغة مع التكنولوجيا، مع التركيز على استغلال الذكاء الاصطناعي لمعالجة اللغة العربية تاريخياً، وتسليط الضوء على معجم الدوحة كأداة لتجاوز الالتباس في النصوص التراثية. - قدم الباحثون مقارنات بين معجم الدوحة التاريخي ومعاجم أخرى، موضحين تميز معجم الدوحة في توثيق المفردات زمنياً، مع الإعلان عن أول المعاجم الفرعية لتعزيز استدراك الألفاظ والمعاني. - تناول المؤتمر التحديات التي تواجه الذكاء الاصطناعي في معالجة اللغة العربية، مؤكداً على أهمية بيانات معجم الدوحة في تحسين النماذج، وضرورة توفير بيانات عالية الجودة تحترم الثقافة العربية.

بموازاة اكتمال معجم الدوحة التاريخي للغة العربية، ناقش باحثون وخبراء في اللغة، مختصون في اللسانيات النظرية والتطبيقية، وفي مجالات الذكاء الاصطناعي، تقاطعَ اللغة مع التكنولوجيا، سعياً إلى استكشاف أوجه التفاعل بين خصائص العربية ونماذج من هذه التقنية الحديثة، والإسهام في تمكين هذه النماذج من معالجة اللغة العربية ضمن سياقاتها التاريخية.

وانطلقت أعمال المؤتمر السابع للمعجم، صباح اليوم في الدوحة، تحت عنوان "الذكاء الاصطناعي وخصائص اللغة العربية"، على أن تتواصل جلساته التسع حتى مساء غد بمشاركة 41 باحثاً، حيث كان الافتتاح بجلسة خاصة عن معجم الدوحة التاريخي للغة العربية، لما يمثله من إمكانية جديدة وغير مسبوقة يمكن لتقنيات الذكاء الاصطناعي الاستناد إليها، ولا سيما في ضوء ما يتيحه من تجاوز مظاهر الالتباس في النصوص التراثية.

وقدّم الباحث حسن حمزة مقارنةً منهجية بين معجم الدوحة التاريخي والمعجم التاريخي للغة الفرنسية، مركّزاً على مفهوم التأريخ المعجمي وتحولاته. وبيّن أن التأريخ لم يعد مقتصراً على تعيين زمن اللفظ، بل بات يشمل سرد الوقائع وتحليلها ضمن سياقات معرفية واجتماعية أوسع، بحيث يؤرّخ المعجم لمسارات تحول اللفظ ودلالاته. وأشار إلى أن العربية عرفت تاريخاً لغوياً طويلاً سابقاً للطباعة -التي اتخذها المعجم الفرنسي معياراً للتأريخ- كما لفت إلى أن معجم الدوحة يتميز باستناده إلى شواهد الاستعمال الحي في النصوص، والبحث عن قرائن تاريخية دقيقة أو تقريبية لتحديد الزمن. وأضاف أن المعجم الفرنسي يقوم على توالد الكلمات بعضها من بعض من دون ترتيب زمني، بينما يعرض معجم الدوحة المفردة في زمنها وسياقها التاريخي.

ويتّضح هذا المنهج في مداخلة الباحث رشيد بوحبيب، الذي أشار إلى أن قراءة المفردة ودلالاتها في سياقها الزمني تتيح "تفحّص تاريخ الإنسان والأفكار والمعتقدات"، كما تمكّن المختصين من توليد معاجم مشتقة من المعجم. وأعلن في هذا السياق عن صدور أول المعاجم الفرعية لمعجم الدوحة، بعنوان "معجم أعضاء الجسم مصدراً للاشتقاق". واعتبر معجم الدوحة التاريخي "جمعاً ثانياً للغة العربية"، لما ينجزه من استدراك للألفاظ والمعاني والأسماء، واستكمال لبناء القصائد والدواوين، ومن ذلك دواوين مهلهل بن ربيعة، وعمرو بن كلثوم، والنابغة الذبياني، وغيرهم.

من أعمال المؤتمر (تصوير: حسين بيضون)

ومن جهته، تناول الباحث عبد الكريم جبل الإضافة التي حققها معجم الدوحة في "تحرير المعنى المعجمي"، من خلال اعتماد ضوابط علمية ومنهجية دقيقة لصياغة التعريفات، تقوم على تعريف المعنى بالعبارة لا بالمفردة فقط، والابتعاد عن الغريب والمجهول من الألفاظ والمعاني، وتجنب التعميم والغموض. وفي السياق نفسه، عرض الباحث المصري محمد الخطيب أخلاقيات العمل المعجمي، مؤكداً أهمية التثبت والتقصي في المصادر، ومشيراً إلى صعوبة مرتبطة بكون العربية لغة عرفت التنقيط في عهود متأخرة، ولتشابه رسم الحروف، وهو ما جعل مقولة "كل حرف يُصحَّف يُبدّل باباً، وكل باب يُبدّل يزوّر تاريخاً" حاضرة لدى العاملين في المعجم.

هذا الأساس اللغوي والبناء المعجمي، مع ما يسعى إليه المعجم من معالجة إشكاليات تاريخية ودلالية، وجد صداه في الجلسة الثانية من المؤتمر، التي تناولت استخدام المعجم في تطبيقات الذكاء الاصطناعي. والتقى المتحدثون على فقر المدونة العربية على الإنترنت، وما يترتب عليه من ضعف أداء نماذج الذكاء الاصطناعي. واستعرض الباحث يحيى محمد الحاج دور بيانات معجم الدوحة بوصفها مورداً لتطوير هذه التطبيقات، انطلاقاً من قاعدة أن "البيانات هي الوقود الحقيقي للتقنيات الذكية"، شرط أن تكون عالية الجودة ومحترِمة لخصوصيات الثقافة العربية، وهو ما يوفره المعجم عبر تتبع التطور الدلالي للألفاظ، ومعالجة الازدواجية اللغوية، وإعداد ببليوغرافيا دقيقة لمصادر كل مرحلة، وتوثيق النصوص ضمن تسلسلها الزمني.

كما عرض الباحث محمد العبيدي واقع المحتوى الرقمي العربي الذي تهيمن عليه النصوص الترفيهية، مقابل ضعف الإنتاج العلمي، وعرض ما يؤهل معجم الدوحة تقنياً ليدعم نماذج الذكاء الاصطناعي عبر التوسيم الصرفي، والتأصيل والتأثيل، والنسقية، والشمول، وبما يتيح تزويد النماذج الاصطناعية بخرائط دقيقة لكل مفردة تشمل معناها وسياقها، ويؤسس لبنية تحتية معرفية قادرة على تحسين فهم النصوص الدينية والتاريخية.

سوء الفهم، وضعف الأداء للذكاء الاصطناعي بالعربية، والذي يتسبّب به فقر المدونة العربية، تعرضه إحدى جلسات اليوم الأول، بعنوان "الخصائص اللسانية للعربية وعلاقتها بالنمذجة الآلية"، باعتبار التحليل اللساني، حجر الزاوية لبناء نماذج ذكاء اصطناعي قادرة على فهم الفروق الدقيقة للغة العربية ومعالجتها بفعالية. ما يتّسق مع مداخلات تحدثت عن إمكانية استخدام اللهجات المحلية في تونس، أو الأمثال الشعبية في الخليج العربي، في موارد الذكاء الاصطناعي.

وتتواصل جلسات اليوم الثاني من المؤتمر بعناوين من بينها: "محاولات العربية في بناء النماذج اللغوية"، و"توظيف الذكاء الاصطناعي في تعليم اللغة العربية"، و"الترجمة إلى العربية في نماذج الذكاء الاصطناعي"، على أن يُختتم المؤتمر بجلسة بعنوان "السياقات الثقافية والمعرفية في نماذج الذكاء الاصطناعي".