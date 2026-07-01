أصيلة تحتضن الدورة الصيفية لموسمها الثقافي

- تستمر فعاليات الدورة الصيفية السابعة والأربعين لموسم أصيلة الثقافي الدولي حتى الخامس من الشهر الجاري، مع التركيز على الفنون التشكيلية، حيث يشكل مشغل صباغة الجداريات العمود الفقري للتجربة الفنية بمشاركة 15 فناناً من المغرب وسورية وإسبانيا وبلجيكا. - يُقام معرض جماعي بعنوان "أصيلة في ظل ألوانها" في رواق محمد بن عيسى للفنون الجميلة، ويستمر حتى 31 أغسطس، جامعاً أعمال فنانين محليين في سياق يربط بين الإنتاج المحلي والمؤسسي. - يتضمن البرنامج مشغلاً للتعبير الأدبي وكتابة الطفل، يستفيد منه نحو 70 طفلاً، لفتح مسار موازٍ للفن التشكيلي يقوم على اللغة والخيال، في إطار برمجة سنوية متواصلة.

تتواصل في مدينة أصيلة، الواقعة شمالي المغرب، فعاليات الدورة الصيفية لموسمها الثقافي الدولي السابع والأربعين، حتى الخامس من الشهر الجاري، في دورة تُكرّس الفنون التشكيلية باعتبارها مركز الثقل في البرنامج الثقافي للمؤسسة.

وتقوم الدورة الحالية على مجموعةٍ من المحاور، في مقدمتها مشغل صباغة الجداريات الذي يشكل العمود الفقري للتجربة الفنية في أصيلة. ويشارك في هذا المشغل 15 فناناً وفنانة من المغرب وسورية وإسبانيا وبلجيكا، من بينهم التشكيليون خالد الساعي وعبد القادر لعرج وعبد الكريم الوزاني عبد القادر العرج وعبد الحي ملاخ وبوعبيد بوزيد ومحمد عنزاوي عبد الله الحريري. ويشارك في هذا المشغل أيضاً عدد من أطفال وشباب من المدينة.

ويتعامل هذا المشغل مع الجدارية باعتبارها عملاً فنياً وجزءاً من هندسةٍ بصرية للمدينة، بدأت ملامحها تتشكّل منذ أول تجربة سنة 1978، في سياقٍ جعل من أصيلة مختبراً مفتوحاً للفن العام.

يُقام معرض جماعي بعنوان "أصيلة في ظل ألوانها" في رواق محمد بن عيسى للفنون الجميلة

ويتضمن برنامج الدورة أيضاً ندوةً فنيةً ستُعقد بعد غد الجمعة تحت عنوان "جداريات أصيلة: نحو هوية بصرية للمدينة"، بمشاركة فنانين ونقاد وإعلاميين، لبحث موقع الجدارية في إنتاج هوية حضرية قابلة للتطور، قبل أن يُفتتح معرضٌ جماعيٌّ تحت عنوان "أصيلة في ظل ألوانها" في رواق محمد بن عيسى للفنون الجميلة، ويستمر إلى غاية 31 أغسطس/آب المقبل، جامعاً أعمال فنانين من المدينة في سياق يربط بين الإنتاج المحلي وسياقه المؤسسي، ومن ضمن المشاركين الفنانة سوسن المليحي وشعى الخراز، وعبد القادر المليحي، وسهيل بن عزوز، ونرجس الجباري، ومعاد الجباري، ومحمد الأمين المليحي.

كذلك يتضمن البرنامج مشغلاً للتعبير الأدبي وكتابة الطفل، يستفيد منه نحو 70 طفلاً وطفلة، "في محاولة لفتح مسار موازٍ للفن التشكيلي يقوم على اللغة والخيال، ويعيد وصل التربية الثقافية بالفعل الإبداعي المبكر"، يقول حاتم البطيوي الأمين العام لمؤسسة منتدى أصيلة؛ الجهة المنظمة للموسم.

تأتي هذه الدورة امتداداً لبرمجةٍ سنوية متواصلة، سبقها تنظيم دورة ربيعية ما بين 27 مارس/آذار و12 إبريل/نيسان من العام الجاري، خصصت بدورها للفنون التشكيلية، وشملت ورشات في الصباغة والليثوغرافيا والحفر، بمشاركة فنانين من المغرب وخارجه، إلى جانب معارض جماعية احتضنها مركز الحسن الثاني للملتقيات الدولية.