أصوات نساء تتصدر الجوائز بروايات تلتقط الإيقاع اليومي للمدينة

مع إعلان القائمة القصيرة لجائزة أبو القاسم الشابي للرواية العربية في الخامس من الشهر الجاري، برز حضور لافت لأصوات روائية تنتمي للجيل الجديد من النساء. فمن بين الأعمال الأربعة المرشحة، هناك عملان للكاتبتين المصريتين شيرين فتحي وكاميليا عبد الفتاح من مصر، إلى جانب الكاتبين الجزائري عبد الوهاب عيساوي، والعراقي الكردي هونر كريم، حيث سيعلن عن الفائز بالجائزة في حفل يقام يوم غد السبت.

لكن هذا الظهور لا يمكن التعامل معه بوصفه حدثاً جندرياً منفصلاً؛ فهو جزء من تحوّل أوسع في الذائقة السردية العربية، يظهر أيضاً في قوائم جوائز أخرى مثل البوكر العربية وكتارا وغيرهما، ويشير إلى مسار عام يعيد تعريف ما يُنتظر من الرواية العربية اليوم.

فالروايات الجديدة لم تعد تنشغل بالبنى الكبرى التي شكّلت الرواية العربية لعقود، مثل التاريخ والمدينة والهوية، بقدر ما تلتفت إلى ما هو يومي ودقيق وهامشي. إنها روايات تنظر إلى العالم من الداخل، من موقع الفرد لا من موقع الجماعة، وتكتب التحوّلات الصغيرة التي تصنع حياة جيل كامل. بدلاً من الرواية التي تتّكئ على حدثٍ كبير أو خطاب عام، تظهر نصوص تتتبع تجربة شابّة تبحث عن عمل، أو علاقة عائلية مضطربة، أو اغتراب داخل مدينة غير مستقرة. ومن الإجحاف أن تصنف هذه النصوص باعتبارها كتابات نسائية، فهي كتابة جيل يعيش تحت ضغط اقتصادي واجتماعي، وينتج خطاباً جديداً عن الذات والمدينة والجسد والعمل، بصرف النظر عن طبيعتها أو تصنيفها.

تُساهم بنية النشر العربي بلا شك في ترسيخ هذا التحول، فقد فتحت دور النشر المستقلة في القاهرة وبيروت وتونس وغيرها، المجال أمام أصوات جديدة لم تكن تجد طريقها بسهولة في العقود الماضية. وترافق ذلك مع توسّع التوزيع الرقمي، وظهور منصات القراءة الجديدة، ما منح الكاتبات والكتّاب هامشاً أوسع لطرح موضوعات كانت متجاهلة ومنسية، مثل العنف العائلي، وهشاشة العلاقات، والمدن الصغيرة، والوظائف المؤقتة التي تحدد مصائر الشباب اليوم. وهكذا لم تعد الرواية مقيدة بموضوعات بعينها، بل صارت تستقبل أشكالاً سردية أكثر تنوعاً وتجريباً.

يبرز هذا التحول بوضوح في أعمال شيرين فتحي، ففي روايتها "خيوط ليلى" تسرد الكاتبة الانهيارات النفسية لبطلتها بعد حادث يبدّل علاقتها بالجسد والمدينة في آن، مقدّمة نموذجاً للسرد الذي ينطلق من الداخل ليكشف واقعاً اجتماعياً متوتراً. أما في روايتها القصيرة "غير مرئية" (كتوبيا للنشر والتوزيع، 2025) فتتلاشى النصوص التي تكتبها الشخصية الرئيسية كلما حاولت تدوينها على الورق. لا يحدث هذا مثل تجريد غامض، بل وسيلة لتجسيد شعور البطلة بأنها غير مرئية داخل واقع مزدحم؛ فاختفاء الكتابة هنا يصبح معادلاً رمزياً لعدم قدرتها على تثبيت ذاتها في مدينة تتغير بسرعة، ولإحساسها بأن صوتها لا يجد صدى في العالم من حولها.

من جهتها تقدّم كاميليا عبد الفتاح سرداً ينطلق من تخوم المدينة ومن طبقاتها الأكثر هشاشة. في روايتها "أن يتأرجح بك" (دار الأدهم للنشر والتوزيع، 2025)، نقرأ تجربة ذاتية دقيقة لفرد يبحث عن توازن نفسي وعاطفي، وسط علاقة متوترة مع المدينة. بينما تكشف مجموعتها القصصية "جبال الكحل" عن عالم متعدد المستويات، تتقاطع فيه تجارب نساء من الطبقات الدنيا والوسطى، وتتحرك شخصياته داخل بيوت ضيقة وعلاقات مضغوطة بأعباء الواقع الاقتصادي. هذه الأعمال تقدم نموذجاً لما يعنيه السرد الجديد، أي كتابة لا تشرح الواقع بل تعيشه، ولا تستعير صوتاً فوقياً، بل تلتقط الإيقاع اليومي للمدينة.

في الحقيقة، لا يمكن فهم هذا التحول دون النظر إلى تجربة جيل ما بعد 2011، أو جيل الانتفاضات العربية. فمنذ هذا التاريخ تطرقت كثير من الكتابات إلى مساحات اجتماعية وثقافية جديدة، مثل السفر والانفتاح النسبي، مقابل ضغوط اقتصادية متواصلة، وتعقّد العلاقات الأسرية، وتوسع مجالات العمل غير المستقر. هذه التجربة انعكست مباشرة على الكتابة، التي صارت أكثر اهتماماً بالهشاشة الإنسانية وبالعلاقات التي تتعرّض للتصدع تحت ضغط الحياة اليومية. الرواية هنا ليست بحثاً عن أبطال، بل عن أفراد يحاولون النجاة من واقع مضطرب.

ويترافق التحول الموضوعي مع تحول لغوي واضح. فاللغة في هذه الأعمال ليست خطابية، ولا تحاول تقديم رسالة، بل تنطلق من حساسية عالية تجاه التفاصيل الصغيرة، لمسة، أو صمت، أو غرفة ضيقة، أو علاقة عمل باردة، وربما خوف غير معلن. إنها لغة ليست ناعمة بالمعنى الرومانسي، بل خافتة ومنخفضة النبرة، تتجنّب الشعارات وتبني عالمها من مراقبة ما يجري في الداخل. هذا التوجّه اللغوي هو أحد أبرز ملامح السرد العربي الجديد، وقد ظهر بقوة في الروايات المرشحة للجوائز خلال الأعوام الأخيرة.

إن هذا الحضور اللافت للكاتبات العربيات في القوائم القصيرة للجوائز الأدبية، قد لا يشير بالضرورة إلى ميل نسوي، بل إلى تغيّر في النظرة إلى الرواية نفسها؛ إلى تفضيل لنصوص تستكشف التجربة الحية، وتمنح التفاصيل اليومية قيمة روائية حقيقية، ولذا فإن وجود أعمال شيرين فتحي وكاميليا عبد الفتاح داخل المشهد ليس محاولة لتمثيل النساء، بل اعتراف بأن هذا النوع من الكتابة، التي تتحرك بين الذات والمكان وتبرز الهشاشة المرتبطة بهما، أصبح مركز السرد العربي اليوم.

