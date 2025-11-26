أصوات الناجين في "دم نازح في الممر" لفاتنة الغرة

- في "دم نازح في الممر"، تقدم فاتنة الغرة شهادة حية عن الحياة في غزة تحت القصف، حيث تتقاطع الحرب مع تفاصيل الحياة اليومية، وتصبح كل لحظة دليلاً على الصمود والمقاومة. - الكتاب يتكون من ثلاث وعشرين رسالة، كل منها تشكل لوحة دقيقة تجمع بين التوثيق الصحافي والرؤية الأدبية، لتصنع وثيقة إنسانية عن الوجع الفلسطيني، وتبرز قدرة الإنسان على التمسك بالعلاقات الإنسانية رغم الدمار. - يتجاوز الكتاب سرد الحرب إلى استعراض كيفية تحول تفاصيل الحياة اليومية إلى أشكال من المقاومة الصامتة، مثل رائحة الخبز والضحكات العابرة، مما يعكس التماسك الاجتماعي والإنساني وسط أصعب الظروف.

في كل زاوية من مستشفى القدس، وفي كل طابق من المباني المزدحمة، تختلط الروائح والأصوات والوجوه، فتخلق نسيجاً من الحياة تحت القصف. في كتابها الجديد "دم نازح في الممر" (منشورات المتوسط، 2025) تقدم الشاعرة الفلسطينية فاتنة الغرة شهادة مباشرة عن غزة، حيث تتقاطع الحرب مع تفاصيل الحياة اليومية، وتصبح كل لحظة، مهما كانت صغيرة، دليلاً على الصمود والمقاومة.

الكتاب مبني على ثلاث وعشرين رسالة، يسبقها الحديث عما قبل الرجوع إلى جذور شجرة الجميز، وتليها رسالة أخيرة من خارج مستشفى القدس. تحمل كل رسالة مشهداً، يضم بداخله سلسلة مشاهد من الحياة في المستشفى، من أصغر التفاصيل اليومية إلى أقسى لحظات القصف، بعناوين محددة، مثل: "كوب من الماء المفلتر البارد"، "في الحرب يلعب الأطفال الغمّيضة"، "رائحة خبز طازج فصيلة دم O+"، "حينما تسلَّل خيط الريق من طرف فمي"، "الفردوس ليس على الناصية الأخرى"، و"حينما تُسقِط الأصوات العصافير من السماء بطلقة".

كل رسالة تشكّل لوحةً دقيقةً، تجمع بين التوثيق الصحافي والرؤية الأدبية، لتصنع وثيقة إنسانية حية عن الوجع الفلسطيني، عن الحياة تحت القصف، بصوت نسائي أدبي دقيق وشجاع.

تبدأ الغرة سرد تجربتها بعد عودتها إلى غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، لتجد نفسها في قلب طوفان الأقصى، وسط آلاف النازحين في المستشفى، حيث تندمج الأصوات والوجوه والروائح في لوحة واحدة، تلتقط فيها تفاصيل الحياة اليومية كلها. رائحة الخبز الطازج والفلفل الأحمر المطحون تتسلل إلى الممرات، مختلطةً برائحة الدم والعرق، بينما تتوزّع الضحكات بين القلق والخوف. الأطفال يتلقّون الحلوى كجائزة على الطاعة، لكنهم يضحكون ويمرحون رغم هول الحرب، والأمهات يعتنين بالرضع المصابين، والشباب يعيدون إحياء أدوار العائلة في طوابق المستشفى، كأنهم يزرعون الحياة على أطراف الموت.

الكتاب يصف الوجوه بعناية، من الأطفال إلى الشيوخ، في مشهد إنساني دقيق، حيث تتشابه الملامح تحت وقع القصف، وتروي العيون قصصاً لا تحتاج إلى الكلام. الطوابق العليا تمثل الخطر المستمر، مع تهديد الانزلاق من السطوح والقنابل الفوسفورية، بينما الطوابق الدنيا تعجّ بالأصوات والضحكات والدم معاً، لتؤسس تجربة حميمة تجمع بين الواقع والوعي الشخصي.

تعكس الغرّة قدرة الإنسان على التمسّك بالعلاقات الإنسانية، رغم الدمار، وتوثق لحظات صغيرة من الأمل والفرح، مثل شاب يغني لحبيبته، أو الأطفال الذين يحولون القفازات البلاستيكية إلى ألعاب، أو النساء اللواتي يعتنين برضيع يعاني من ضمور في المخ.

يتجاوز الكتاب سرد الحرب ومشوار الإبادة الوحشي، إلى استعراض كيفية تحوّل تفاصيل الحياة اليومية إلى أشكال من المقاومة الصامتة. رائحة الخبز، حبات الفلفل الأحمر، اللعب، الدعاء الصامت، الضحكات العابرة، كلها مكونات لشهادة حيّة، تعكس التماسك الاجتماعي والإنساني وسط أصعب الظروف.

"دم نازح في الممر" تجربة تجمع بين التوثيق الواقعي والبلاغة الأدبية، وشهادة حية على غزة، على أصواتها وروائحها ووجوهها، وعلى صمود الإنسان الذي يرفض أن ينكسر.