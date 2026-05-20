تنطلق يوم غد الخميس 21 مايو/ أيار وحتى 25 منه فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان دبا الحصن للمسرح الثنائي، في المركز الثقافي لدبا الحصن بالشارقة، ويفتتح برنامج العروض بالمسرحية الإماراتية "أصابع الياسمين" لفرقة مسرح خورفكان للفنون، من تأليف أحمد الماجد وإخراج إلهام محمد.

يستقبل المهرجان خمسة عروضٍ مسرحيةٍ تمثل، إلى جانب الإمارات، كلاً من سوريا والمغرب ومصر وتونس، ضمن برنامجٍ يعتمد صيغة "المسرح الثنائي" التي تقوم على تكثيف الأداء داخل فضاءٍ تمثيلي محدود الشخصيات، إلى جانب برنامج موازٍ يجمع بين الندوات النقدية والورش التكوينية وملتقى فكري متخصص. ويُقدَّم العرض المصري في ثاني أيام التظاهرة ويحمل عنوان "دهب" لمؤسسة فنانين مصريين للثقافة والفنون، من تأليف وإخراج عمرو قابيل، بمشاركة المخرج إلى جانب الطفلة دانة، في معالجة تقوم على بناء لحظة إنسانية مكثفة داخل ثنائية أدائية.

ومن تونس، تُعرض مسرحية "صوتان تحت الجلد" لفرقة "ميروار للأعمال المسرحية"، من تأليف نور الدين الهمامي، وإخراج ثريا بوغانمي، وتمثيل نادية بن عبيد وحازم البوهلالي، ضمن اشتغال درامي يركّز على التوتر النفسي في علاقة ثنائية متصاعدة.

ويحضر العرض السوري "حوار" لفرقة "رأي للفنون البصرية والسمعية"، من تأليف وإخراج مأمون الخطيب، وتمثيل إبراهيم عيسى وآلاء عفاش، حيث يتأسس البناء المسرحي على مواجهةٍ حواريةٍ كثيفة داخل فضاءٍ درامي مغلق. ويختتم برنامج العروض المسرحية بالمسرحية المغربية "انتظار" لجمعية الفكاهيين المتحدين للثقافة والفنون – فرقة المسرحيين المتحدين بفاس، من تأليف محمد العلمي، وإخراج محمد رضا التسولي، وتمثيل هاجر المسناوي وأيمن رحيم، ضمن معالجة درامية تقوم على فكرة الترقب باعتبارها حالةً زمنية ممتدة داخل ثنائية الأداء.

تواكب العروض ندواتٌ نقدية يشارك فيها نقاد وباحثون من الإمارات وتونس ومصر والمغرب، لقراءة جماليات الأعمال ومساءلة بنياتها الفنية، ضمن مقاربةٍ تحليلية مباشرة للتجارب المقدمة. كما يشمل المهرجان برنامجاً تكوينياً يتضمن ثلاث ورش تدريبية، تبدأ بورشة التأليف المسرحي من الفكرة إلى النص بإشراف كمال خلادي، ثم ورشة التشخيص المسرحي بإشراف محمد جمعة، وتليها ورشة الإخراج المسرحي بإشراف علي اليحياوي، بما يغطي مسار الإنتاج المسرحي من الكتابة إلى العرض.

يحتضن الحدث ملتقى الشارقة الحادي والعشرين للمسرح العربي، المنعقد يومي 22 و23 مايو تحت عنوان "المسرح والتربية"، بمشاركة باحثين وممارسين من الإمارات والمغرب وتونس والأردن، لمناقشة علاقة المسرح بالتعليم والتنشئة والتفكير النقدي. ويأتي تنظيم هذه الدورة ضمن مسار يرسّخ حضور "المسرح الثنائي" باعتباره صيغةً قائمة على الاقتصاد في الشخصيات وتكثيف التعبير الدرامي، مع فتح فضاءاتٍ موازية للقراءة النقدية والتكوين الفني.