أسبوع "اقرأ فلسطين" لدعم أدب القضية والتضامن العالمي

- تأسست "ناشرون من أجل فلسطين" لتعزيز التضامن مع الشعب الفلسطيني عبر الأدب، بمشاركة أكثر من 500 ناشر عالمي، لمناهضة العنف والمحو الاستعماري. - تنظم المجموعة أسبوع "اقرأ فلسطين" بالتزامن مع اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، متضمناً فعاليات ثقافية وقراءات عامة، وتوزيع كتب إلكترونية مجانية، وماراثون قراءة عالمي. - تركز الفعاليات على دعم الكتّاب في غزة، وتدعو إلى المشاركة في حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS) لتحقيق العدالة والحرية.

قبل عامين وخضمّ الأشهر الأولى للإبادة الصهيونية بغزة، تأسست مجموعة "ناشرون من أجل فلسطين" بوصفها مبادرة عالمية تهدف إلى تعزيز التضامن مع الشعب الفلسطيني عبر نشر الأدب، والدفاع عن حرية التعبير وقوة الكلمة المكتوبة. حيث ضمت هذه المجموعة أكثر من 500 ناشر من مختلف أنحاء العالم، يلتزمون بمناهضة العنف والمحو الاستعماري اللذين يتعرضان لهما الشعب الفلسطيني.

تنظّم المجموعة بدءاً من بعد غدٍ السبت، وبالتزامن مع اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يُصادف في التاسع والعشرين من نوفمبر/ تشرين الثاني، نشاطها السنوي أسبوع "اقرأ فلسطين"، ويتواصل حتى الخامس من ديسمبر/ كانون الأول المُقبل، وهو حدث دولي يشارك فيه الناس حول العالم في قراءات عامة ومجتمعية تندد بالإبادة الجماعية. تتضمن الفعالية توزيع كتب إلكترونية مجانية، وتنظيم فعاليات ثقافية في المكتبات والمدارس والأماكن العامة، بالإضافة إلى ماراثون قراءة عالمي مستمر لمدة 24 ساعة يبدأ وينتهي في فلسطين.

تركز فعاليات هذا العام على جمع التبرعات لدعم الكتّاب المقيمين في غزة أو الذين تم إجلاؤهم منها، مع تقديم ملفات تعريفية قصيرة عن بعض الكتّاب الذين يدعو منظمو الحدث إلى دعمهم. كما توفر "ناشرون من أجل فلسطين" مكتبة إلكترونية، وتدعو الناشرين الراغبين في المشاركة إلى إرسال كتبهم عبر البريد الإلكتروني المخصص (publishersforpalestine@gmail.com).

تتنوع الأنشطة بين تنظيم قراءات في الأماكن العامة، وعروض فيديو للكتّاب الفلسطينيين وهم يقرؤون أعمالهم، بالإضافة إلى عروض خارجية على جدران عامة لقراءات صوتية ونصوصية، مثل كتيّبات "وما زلنا نكتب" و"قصائد لفلسطين". كما تشجع المبادرة تشكيل مجموعات قراءة ونوادي كتب لمناقشة الأدب الفلسطيني، وتعزيز التفاعل المجتمعي والثقافي مع القضية.

وتؤكد "ناشرون من أجل فلسطين" أن هذه القراءات ليست بديلاً عن الضغوط السياسية والاقتصادية التي يمارسها الناس في العالم على الحكومات المتواطئة، بل تكملها من خلال دعم حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS) على الاحتلال الإسرائيلي، بهدف تحقيق العدالة والحرية.