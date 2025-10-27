"أرض البشر" لسانت إكزوبيري برسوم رياض صطوف

- أصدرت دار غاليمار طبعة جديدة مصورة من رواية "أرض البشر" لأنطوان دي سانت إكزوبيري، تتضمن 150 رسماً للفنان رياض صطوف، تعكس تفاصيل الرواية وتجربة المؤلف في الطيران. - يهدف رياض صطوف من خلال رسوماته إلى إلهام جيل جديد من القراء لاكتشاف مغامرات الرواية، مستلهماً من تأثيرها عليه منذ مراهقته. - تسعى الطبعة الجديدة إلى تحديث النصوص الكلاسيكية عبر الرسوم، مما يعيد إحياء تقليد الرسومات التعبيرية في الأدب ويفتح باب التفكير في أهمية الوسائط المختلفة.

لا يغادر الكاتب والطيار الفرنسي أنطوان دي سانت إكزوبيري سماء فرنسا وأرضها، فمنذ رحيله إثر سقوط طائرته عام 1944 لا يخلو عام من فعالية تخصه أو تتعلق بمؤلفاته. وهذه السنة، أصدرت دار غاليمار طبعة جديدة مصورة من روايته "أرض البشر" رسم لوحاتها الرسام الفرنسي السوري رياض صطوف.

عبر 150 رسماً، ذهب الفنان إلى محاكاة تفاصيل الرواية، وبما يشبه إعادة كتابة بصرية، من خلال الذاكرة المشبعة بحياة المؤلف وتجربته الخاصة، بين الكتابة ومغامرة طيران قادته نحو آفاق مثيرة عبر عمله في شركة لنقل البريد بين القارات. وتنظّم غاليمار معرضاً من بداية الشهر الجاري، وحتى الثالث والعشرين من ديسمبر/ كانون الأول المقبل، يضمّ مطبوعات فنية من رسوم صطوف في الكتاب، موقعة باسمه.

يشير صطوف في مقدمته للكتاب إلى أنه وجد الرواية وقرأها في فترة ما من زمن مراهقته فأثرت فيه، ووجد في شخصيتها الرئيسة أنموذجاً يقتدى به، حيث تذهب بعيداً في تحديها للمجهول، فرافقته زمناً طويلاً، وقرر في النهاية أن يقدم رؤيته لها، ويقول صطوف: "آمل أن أُضيف حجراً صغيراً إلى أسطورة سانت إكزوبيري، أن أُتيح لجيلٍ جديد من القارئات والقرّاء اكتشاف هذا النص الرائع، المفعم بالمغامرات الإنسانية والعواطف، كي يُلهِمهم هو أيضاً أن يعيشوا بنبضٍ حيّ!".

مزَج الكاتب الفرنسي في كتاباته بين المغامرة والتأمل الفلسفي

أسطورة سانت إكزوبيري التي يشير إليها الرسام، يجزم كثيرون مثله بأنها لا تزال تجول في عقولهم وعقول الأجيال، فمنذ الطفولة يتعثر الصغار بكتابه الجميل "الأمير الصغير" الذي يروي حكاية سحرية عن أمير كوكب B612 الذي تقوده النجمة إلى كوكبنا فيلتقي طياراً سقطت طائرته بسبب عطل ما في صحراء، ويطلب منه أن يرسم له خروفاً.

القصة التي ترجمت إلى لغات شتى تحولت إلى فيلمين سينمائيين، كذلك فإن البحث عن طائرة سانت إكزوبيري التي سقطت في البحر المتوسط بالقرب من السواحل الفرنسية ظل قائماً حتى توصل مستكشفون إلى بقايا بعد مرور عشرات السنين من وقوع الحادثة، وفي السنة الماضية ظهر فيلم يحمل اسم الكاتب الفرنسي بتوقيع المخرج بابلو أغيرو ليحكي عن تفاصيل متصلة بمغامرات الكاتب في أثناء بحثه عن صديقه هنري غيوميه الذي اختفى في جبال الأنديز.

بالتأكيد، فإن إهداء سانت إكزوبيري رواية "أرض البشر" للشخص نفسه يربط بين الوقائع كلها في ذات السياق. ويلفت صطوف إلى أن القارئ لا بد أن يأسره إصرار طياري البريد الجوي على بلوغ الغاية، والصحراء، والصداقة الأخوية، والحركة، والموت، وكآبة الوجود، والعجب بجمال العالم ووحشيته، ومحاولة إيجاد المنطق أو المعنى في كل ذلك...".

مزَج الكاتب الفرنسي في كتاباته بين المغامرة والتأمل الفلسفي، فأعماله مثل "رحلة ليلية" و"أرض البشر" و"الأمير الصغير" تعكس إيمانه العميق بالإنسان، وبالحوار بين الإنسان والعالم، بين الواجب والحلم، وبين العزلة والأخوة.

لا تكتفي "أرض البشر" في طبعتها الجديدة بالنص المكتوب، بل تذهب نحو تحديثه من خلال جعله مقترناً برسوم يعرف أسلوبها القارئ الفرنسي الذي تابع سلسلة "عرب المستقبل" التي أنجز صطوف منها ستة أجزاء حتى اليوم.

التجربة بذاتها، بعيداً عن النفحة العاطفية، تضع قضية تحديث المؤلفات الكلاسيكية في طبعات جديدة مقترنة بوسائط مختلفة على طاولة التفكير والإلهام، ولا سيما أن سانت إكزوبيري نفسه قد منح كتابه الأشهر "الأمير الصغير" وسيطاً مدهشاً عبر رسمه عدداً من اللوحات المثيرة والمدهشة في طبعته الأولى، كذلك فإن الفكرة بذاتها كانت حاضرة في تاريخ طباعة الأعمال الأدبية الكلاسيكية بكل اللغات، حيث كثيراً ما نصادف أعمالاً قديمة أضيفت إلى صفحاتها رسومات تعبيرية عن بعض تفاصيلها، لكن هذا التقليد غاب في أوقات طويلة عما قرأناه من روايات وقصص، ليصبح غياب الرسومات وكأنه نوع من الرزانة المطلوبة لبث روح الجدية في عقل القارئ ودفعه بالتالي إلى تقدير ما تطلع عليه عيناه من سطور وأفكار.