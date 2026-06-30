أرشيف أومبرتو إيكو في معرض بروما

- يحتفي معرض "أومبرتو إيكو واسم الأشياء" في روما بالذكرى العاشرة لرحيل المفكر الإيطالي أومبرتو إيكو، مستعرضًا تأثيره في الثقافة الأوروبية عبر مواد أرشيفية ووثائق وأعمال بصرية وسمعية. - يركز المعرض على موضوعات إيكو الفكرية مثل العلاقة بين اللغة والواقع، والذاكرة الثقافية، وتحولات المعرفة، مقسمًا إلى أربع دوائر معرفية تشمل العصور الوسطى وتاريخ الفن والسيميائيات والإعلام. - يضم المعرض معروضات متنوعة مثل الطبعة الأولى من "اسم الوردة"، ورسائل مع شخصيات أدبية، ويشمل برنامجًا علميًا من مؤتمرات وندوات وعروض، مما يعزز الأرشيف كمجال حي لإنتاج المعرفة.

يحضر اسم أومبرتو إيكو في الذاكرة الثقافية الأوروبية ممثلاً أحد أبرز المفكرين الذين وسّعوا أفق التفكير في اللغة والمعرفة والواقع، واشتغلوا على تفكيك أنظمة العلامات داخل الأدب والفلسفة وتاريخ الأفكار. هذا الحضور يجد امتداده في معرض جديد يحمل عنوان "أومبرتو إيكو واسم الأشياء. العلامات، الواقع والتأويل" وتحتضنه روما في قصر فلورنسا، وتستعيد معه الثقافة الأوروبية أحد أكثر مساراتها الفكرية كثافةً وتأثيراً.

يتواصل المعرض، احتفاء بالذكرى العاشرة لرحيل إيكو، حتى 26 من يوليو/تموز المقبل، بتنظيم من جمعية دانتي أليغييري ومؤسسة أومبرتو إيكو، وبإنتاج من Arthemisia، . المشروع يشكل، حسب منظميه، مساحةً بحثية تستعيد البنية المعرفية التي شغلت فكر إيكو، عبر مواد أرشيفية ووثائق أصلية وأعمال بصرية ومحتويات سمعية وبصرية، تعيد تشكيل سيرته الفكرية ضمن سياقٍ متعدد الوسائط.

يقوم المعرض على شبكة موضوعاتٍ شكلت جوهر مشروع إيكو، إذ يظهر سؤال العلامة باعتباره مدخلاً لفهم العلاقة بين اللغة والواقع، ويتجاور مع قضايا الذاكرة الثقافية وتاريخ الأفكار وتحولات المعرفة في العصر الرقمي. ويتجلى هذا الاشتغال في تقسيم العرض إلى أربع دوائر معرفيةٍ تشمل العصور الوسطى وتاريخ الفن والسيميائيات والإعلام، ما يشير إلى اتّساع اهتماماته بين البحث الأكاديمي والتجربة السردية.

يضم المعرض أربع دوائر معرفية تشمل العصور الوسطى وتاريخ الفن والسيميائيات والإعلام

تضمّ المعروضات الطبعة الأولى من رواية "اسم الوردة" الصادرة عام 1980، مع نسخة مهداة إلى الشاعر أوجينيو مونتالي، إضافةً إلى رسائل ومراسلات ووثائق مرتبطة بمراحل مفصليةٍ في مسيرته الأدبية، من بينها مراسلات مع ماريا بيلونشي في سياق جائزة ستريغا الأدبية، كما تحضر أعمالٌ فنية لميلو مانارا مستلهمة من الرواية، إلى جانب مواد سينوغرافية مرتبطة بالمعالجة السينمائية التي أنجزها جان-جاك أنو، بتصميمٍ ديكوري لدانتِه فرّيتي.

وتتوسّع المواد المعروضة لتشمل رسومات وتعاونات فنية ربطت إيكو بعدد من الأسماء، بينها إنريكو باي وكارمي وتوليو بيريكولي، إلى جانب وثائق مرتبطة بمجموعة "Gruppo 63" التي شكلت أحد مسارات الطليعة الأدبية الإيطالية، كما تحضر رسائل أومبرتو إيكو إلى ماريا بيلونشي، ومجموعة من الوثائق الخاصة بفوزه بجائزة ستريغا. ويبرز ضمن هذا السياق حضور الرسوم التخطيطية التي اشتغل عليها إيكو باعتبارها امتداداً لطريقته في التفكير، إذ تتحول الفكرة إلى بناءٍ بصري قبل أن تتجسد في النص.

ويعتمد المعرض على شبكة من المؤسسات الحافظة للمقتنيات والأرشيف، من بينها أرشيف أوليفيتي في إيفريا، ومكتبة سورماني في ميلانو، والمكتبة الوطنية المركزية في روما، ومؤسسة أرشيف بيريللي في ميلانو، ومتحف أوميرو في أنكونا، ومركز APICE بجامعة ميلانو، وجامعة بافيا وجامعة ميلانو.

يستند العرض إلى تركيب بصري متعدد العناصر، يتضمن نموذجاً لمكتبة-متاهة مستوحاة من متحف أوميرو للمسّ في أنكونا، إلى جانب قسم سمعي بصري يضم مواد أرشيفية من مؤسسات ثقافية وإعلامية إيطالية وسويسرية، من بينها أرشيف رئاسة الجمهورية الإيطالية، وRai Teche، وإذاعة وتلفزيون سويسرا. ويعزز هذا التعدد الوسائطي تصوراً للأرشيف كمجالٍ حي لإعادة إنتاج المعرفة وتوسيع مسارات قراءتها.

ويترافق المعرض مع برنامجٍ علمي يضم مؤتمراً افتتاحياً وندوات بمشاركة باحثين وكتّاب، بينهم روبرتو كوتروتشي وجيانريكو كاروفليو، إضافة إلى جلسات أكاديمية بمشاركة باحثين من جامعات إيطالية مختلفة، وعرض مشروع إعادة تنظيم "مكتبة أومبرتو إيكو الحديثة" بجامعة بولونيا، كما يشمل البرنامج عرضاً أدائياً في حديقة القصر عنوانه "المقابلات المستحيلة – أومبرتو إيكو يلتقي بياتريتشي (1975)"، وفيلماً وثائقياً بعنوان "أومبرتو إيكو – مكتبة العالم" (2022) للمخرج دافيدي فيرّاريو، يُعرض في 9 يوليو/تموز.

يحمل المعرض طابعاً بحثياً يفتح النصوص والأعمال على مسارات قراءة متعددة، إذ تتجاور العلامة مع الصورة، وتلتقي الذاكرة بالمعرفة داخل فضاء واحد يعيد التفكير في كيفية تشكل المعنى عبر اللغة والسرد والأرشيف.