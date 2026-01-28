- تستعد أديلايد لاستضافة مهرجان "كوكبات 2026: ليس أسبوع الكتّاب" بين 28 فبراير و5 مارس 2026، بتنظيم جمعية Writers SA، لدعم الكتّاب والقراء من مختلف الثقافات في غياب أسبوع الكتّاب التقليدي. - يشارك في المهرجان شخصيات بارزة مثل يانيس فاروفاكيس وكلير رايت، مع فعاليات مثل "أنهار العقل" التي تركز على التضامن بين السكان الأصليين والفلسطينيين والعرب، مع دعوات لكتّاب فلسطينيين وعرب. - يهدف المهرجان إلى توفير منصة للكتّاب لتنظيم فعالياتهم الخاصة، مع دعم لوجستي وتمويلي، دون إدارة البرنامج الكامل، مما يعكس الطابع المجتمعي للحدث.

تستعد مدينة أديلايد الأسترالية لاستقبال مهرجان أدبي جديد تحت عنوان (كوكبات 2026: ليس أسبوع الكتّاب)، والمقررة إقامته بين 28 فبراير/ شباط و5 مارس/ آذار 2026، وتنظمه جمعية كتّاب جنوب أستراليا (Writers SA) بالتعاون مع جهات وشركاء مجتمعيين وأدبيين آخرين. ويؤكد الاسم الرسمي أن الحدث ليس بديلاً رسمياً لأسبوع كتّاب أديلايد، بل هو مبادرة مجتمعية تحت مظلةٍ جديدة تهدف إلى دعم الكتّاب من كل الثقافات والقراء في غياب الأسبوع التقليدي.

جينيفر ميلز، الكاتبة والمتحدثة الرسمية باسم منظمي الفعالية، قالت في هذا الصدد: "هذه استجابة جماعية لحالة الإحباط وخيبة الأمل التي شعر بها كثيرون منا إزاء ضياع نسخة هذا العام من أسبوع الكتّاب. نريد أن نخلق مساحات يلتقي فيها القرّاء والكتّاب في تعبير عن القوة والتضامن"، وفق ما ورد في تصريحات صحافية لها.



من جانبها، جمعية Writers SA، المشرفة على الحدث، أوضحت، في بيان رسمي، أن الفعالية ستوفر منصة للكتّاب والمنظمات والمجتمع الأدبي لتنظيم فعالياتهم الخاصة، مع تقديم الدعم اللوجستي والتمويلي عند الحاجة، دون إدارة البرنامج الكامل، في إحالة على الطابع المجتمعي للمهرجان.

الحدث ليس بديلاً رسمياً لأسبوع كتّاب أديلايد وقد وجه دعوة لراندا عبد الفتاح

ويشارك في الفعالية عدد من الأسماء البارزة، منها؛ يانيس فاروفاكيس، الوزير اليوناني السابق والكاتب، الذي سيجري حواراً مع المؤرخة الأسترالية الأميركية والكاتبة الحائزة جوائز كلير رايت، بدلاً من ظهوره المقرر سابقاً في أسبوع الكتّاب. كذلك يشارك كل من الكاتبة هانا فيرغسون وبوب براون، الزعيم السابق لحزب الخضر الأسترالي، ودومينيك غيريرا، شاعر نغاريندجيري–كاورنا، ونواه شولتس-بيارد، الصحافي السابق في هيئة "إيه بي سي".



ويضم برنامج المهرجان فعالية يومٍ كامل بعنوان Rivers of Reason (أنهار العقل)، تقودها مجتمعات السكان الأصليين في أستراليا. وتضم هذه الفعالية نقاشات أدبية وثقافية، وتركز على تعزيز التضامن بين السكان الأصليين والفلسطينيين والعرب، ضمن إطار الأدب والمجتمع. وستشارك في الحدث أصوات فلسطينية وعربية، بما في ذلك مشاركة محتملة للكاتبة رندا عبد الفتاح، التي وجه لها المنظمون دعوة، إضافة إلى دعوات موجهة لكتّاب فلسطينيين وعرب آخرين، وفق منظمي المهرجان، علماً أن البرنامج الكامل لم يُعلن بعد.

ومن المشاركين أيضاً شعراء السكان الأصليين الحائزون جوائز مثل علي كوبي إيكيرمان من شعب يانكونيتجاتجارا، أحد شعوب السكان الأصليين لأستراليا، وناتالي هاركن من شعب نارونغا. يُذكر أن معهد أستراليا كان أول جهة انسحبت من أسبوع كتّاب أديلايد السابق، بعد القرار المثير للجدل لمجلس إدارة مهرجان أديلايد بإزالة اسم الكاتبة والباحثة والمحامية الفلسطينية الأسترالية، رندا عبد الفتاح من البرنامج.