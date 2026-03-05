أدب الهوية والهجرة يتصدر القائمة الطويلة لجائزة المرأة للرواية

- أُعلنت في لندن القائمة الطويلة لجائزة المرأة للرواية لعام 2026، وتضم 16 رواية بارزة، منها "مصباح يدوي" لسوزان تشوي و"اختبار الأداء" لكايتي كيتامورا، حيث تتناول قضايا الهوية والعائلة. - تشمل القائمة روايات تتناول قضايا معاصرة مثل الاضطرابات السياسية والهجرة، وتضم سبع كاتبات بريطانيات وأخريات من أميركا وأستراليا، مما يعكس تنوعاً ثقافياً وأدبياً. - سيتم إعلان القائمة القصيرة في 22 إبريل، والفائزة في 11 يونيو، مع جائزة مالية قدرها 30 ألف جنيه إسترليني.

أُعلنت، أمس الأربعاء في لندن، القائمة الطويلة لجائزة المرأة للرواية لعام 2026 بدورتها الحادية والثلاثين، والتي تضم 16 رواية. ومن بين أبرز الأعمال المدرجة رواية "مصباح يدوي" للكاتبة الأميركية سوزان تشوي، التي كانت ضمن القائمة القصيرة لـ جائزة البوكر الدولية 2025، وهي ملحمة عائلية تاريخية تتناول اختفاء أب وتأثير ذلك على أفراد عائلته عبر أجيال وأماكن مختلفة، حيث تمتد أحداثها بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة.

كما ضمت القائمة رواية "اختبار الأداء" للأميركية كايتي كيتامورا، التي وصلت أيضاً إلى القائمة القصيرة لجائزة البوكر الدولية 2025، وتتناول قصة ممثلة تواجه شاباً يدّعي أنه ابنها، في عمل يستكشف حدود الهوية ودور الأداء والتمثيل في حياة الإنسان. أما الكاتبة الأيرلندية كيت دي وال فدخلت المنافسة بروايتها "أفضل ما في كل شيء"، التي تعود فيها إلى برمنغهام في سبعينيات القرن الماضي من خلال قصة امرأة من الطبقة العاملة ذات أصول كاريبية. كذلك ظهرت الأميركية ليلي كينغ في القائمة بروايتها "قلب العاشق" التي تتتبع تطور قصة حبّ بدأت في الحرم الجامعي وتمتد حتى منتصف العمر.

وتمثّل العديد من الروايات في القائمة الطويلة قضايا معاصرة، مثل آثار الاضطرابات السياسية، والانهيار البيئي، والهجرة والمنفى، إضافة إلى العلاقات العائلية وتعقيدات الهوية. كما تتناول بعض الأعمال موضوعات الأمومة والطفولة والضغوط الاجتماعية المرتبطة بها.

وضمت القائمة الطويلة للجائزة سبع كاتبات بريطانيات هنّ: لوسي آبس بروايتها "غلوريا لا تتكلم"، وأدي إي. كيتشنز بـ"الهيمنة"، وويندي إرسكين بـ"المحسنون"، وفيرجينيا إيفانز بـ"المراسِلة"، ومارسيا هاتشينسون بـ"خطوة الرحمة"، وشينا كالايل بـ"الآخرون"، وروزي كيلي بـ"الرفراف"، فيما شملت الأميركيات هنا ليليث أسعدي بـ"باراديسو 17"، وإلين كاستيلو بـ"الاعتدال"، وميغا ماغومدار بـ"حارس ولص"، وأليس إيفلين يانغ بـ"وحش يتسلل نحو بكين"، أما أستراليا فمثّلتها شارلوت ماكوناغي بروايتها "شاطئ بري مظلم".

ومن المقرر إعلان القائمة القصيرة التي تضم ست روايات في 22 إبريل/نيسان المقبل، على أن يُكشف في 11 يونيو/حزيران عن الرواية الفائزة بالجائزة والتي تبلغ قيمتها 30 ألف جنيه إسترليني، بالتزامن مع إعلان الفائز بجائزة المرأة للكتاب غير الروائي.