"أخبرني قصة" عن أدب الأطفال الأميركي

- "أخبرني قصة: كتب أطفال رائعة من مكتبة الكونغرس" يستعرض تاريخ أدب الأطفال الأميركي من القرن الثامن عشر حتى اليوم، ويضم أكثر من 200 عنوان من المخطوطات النادرة والأعمال الفنية، مما يبرز التحولات الأدبية والفكرية عبر الزمن. - الكتاب، وهو جزء من سلسلة Collection Close-Up، يشمل تنوعاً واسعاً من الأشكال الأدبية مثل كتب الصور والروايات والقصص المصورة، ويستعرض شخصيات محبوبة ومجلات مؤثرة، مما يعكس تطور أساليب الرسم والتصميم الفني. - يضيف الكتاب بعداً إنسانياً من خلال تأملات سفراء أدب الشباب السابقين، ويقدّم رؤية شاملة للتغيّرات الأدبية والفنية وحركة النشر، مع التركيز على تنوع أدب الأطفال وشموليته.

الكتب سجل للحياة الخفية والعوالم المجهولة، وهي وسيلة تشكّل بها الطفولة وعيها وخيالها. في "أخبرني قصة: كتب أطفال رائعة من مكتبة الكونغرس" (مكتبة الكونغرس 2026) تقود هانا فريس القارئ في رحلة موسّعة عبر تاريخ أدب الأطفال الأميركي، من القرن الثامن عشر وإلى اليوم. يجمع الكتاب المخطوطات النادرة والأعمال الفنية الأصلية متقاطعة مع الحكايات، وتكشف التحولات الأدبية والفكرية، وحركة النشر عبر الزمن، وتبرز العلاقة بين القراءة والخيال والتربية عبر العصور.

الكتاب، وهو الجزء الرابع ضمن سلسلة Collection Close-Up الخاصة بالمكتبة، يستند إلى أكثر من نصف مليون كتاب للأطفال محفوظة في مكتبة الكونغرس، ويضم أكثر من 200 عنوان، تشمل مخطوطات وأعمالاً فنية وصفحات نادرة. يغطّي مساراً طويلاً يبدأ من كتب التعليم الديني البروتستانتية في الحقبة الاستعمارية، مروراً بكلاسيكيات القرن التاسع عشر، وصولاً إلى الأعمال المعاصرة مثل سلسلة بيرسي جاكسون وأولمبيونز. ويبرز نسخة مبكرة من كتاب الجيب الصغير الجميل لجون نيوبري، أحد أوائل ناشري كتب الأطفال في الولايات المتحدة.

يشمل الكتاب تنوعاً واسعاً من الأشكال الأدبية؛ كتب الصور، الروايات للمرحلة المتوسطة واليافعين، الكتب غير الخيالية، الشعر، كتب الأغاني، المجلات والقصص المصورة. ويستعرض شخصيات محبوبة مثل دوروثي وتوتو وضفدع وسلحفاة، إلى جانب مجلات مؤثرة مثل سانت نيكولاس وذا براونيز بوك، إضافة إلى أكبر مجموعة عامة للكوميكس في الولايات المتحدة.

يستند إلى أكثر من نصف مليون كتاب للأطفال محفوظة في مكتبة الكونغرس

يكتسب الكتاب بعداً إنسانياً من خلال مساهمات سفراء أدب الشباب السابقين: كيت ديكاميلو، ميغ ميدينا، كاثرين باترسون، جيسون رينولدز، جون سيسكا، جاكلين وودسون، جين لون يانغ، مع حضور والتر دين مايرز عبر مقتطف من مقال سابق له في صحيفة نيويورك تايمز. يقدّم هؤلاء الكتاب تأملاتٍ شخصية حول الكتب التي شكّلت وعيهم وألهمت مساراتهم الأدبية، ما يضفي قيمةً تربوية وثقافية إضافية إلى العمل.

في الجانب الفني، يتضمن الكتاب أعمالاً أصلية لفنانين ورسّامين بارزين مثل جيري بينكني، كريس راشكا، فيرا ب. ويليامز صاحبة كتاب "كرسي لأمي"، إلى جانب مخطوطات فيرجينيا هاميلتون وأعمال فنانة الخزف والكاتبة الأميركية الصينية جيد سنو وونغ. وتكشف هذه المواد تطور أساليب الرسم والتصميم الفني في تاريخ كتب الأطفال الأميركي، وتتيح للقارئ فهم التفاعل بين النص والصورة عبر الزمن.

ماك بارنيت، السفير الوطني لأدب الشباب في الولايات المتحدة، في تقديمه للكتاب، يشير إلى أن أدب الأطفال يشكّل عالماً واسعاً ومتنوعاً يتضمن كتباً مكتوبة للأطفال وكتباً موجّهة إليهم وأعمالاً كتَبها الكبار، ولكن الأطفال يعثرون عليها ويحبّونها. يركّز بارنيت على تنوع هذا الأدب وشموليته، موضحاً أن التاريخ الأدبي للأطفال لا يقتصر على فئة عمرية محدّدة، بل يشمل أيضاً قصصاً تطوّرت مع الزمن وأثّرت في تجارب الأجيال.

يضع بارنيت هذه المقدمة في سياق شامل لعمل فريس، معتبراً أن "أخبرني قصة" يعيد تصوّر القالب المعرفي لأدب الأطفال الأميركي ويقدّم رؤية للتغيّرات الأدبية والفنية وحركة النشر عبر القرون، من الكلاسيكيات إلى الأعمال المعاصرة، مع إشارات إلى الأعمال الشهيرة والمخطوطات والأعمال الفنية التي تحتفظ بها مكتبة الكونغرس.