أحمد صبري.. أجساد مسحوقة من أثر الكارثة

- يقدم معرض "الأرض الصاخبة" للفنان أحمد صبري تصوراً لعالم ما بعد انهيار الأرض، حيث يركز على تداعيات الكارثة من خلال تصوير أجساد مختلة وحركات مضطربة في محاولة للتوازن في غياب أرض صلبة. - يعكس المعرض التناقضات البصرية واللونية، حيث تظهر المباني غير مكتملة والألوان الحادة كإشارات داخل العالم الباهت، مما يخلق توتراً بصرياً. - يمثل المعرض امتداداً لعوالم متخيلة سابقة لصبري، حيث يستدعي أثر الصور الإعلامية من خلال التكرار والتشويش، مما يعكس التناقضات في الواقع المعاصر.

يفترض الفنان التشكيلي المصري أحمد صبري عالماً انهارت الأرض من تحته، ووجد الناس فيه أنفسهم عالقين في وضعية غير مستقرة. غير أنه لا يقدم هذه الفكرة بشكل سردي مباشر، إذ يشتغل في معرضه في قاعة مشربية للفن المعاصر بالقاهرة والذي يتواصل حتى نهاية الشهر على أثر الكارثة، فلا يرى المتلقي لحظة الانهيار، بل يتتبع نتائجه، في هيئة أجساد مختلة، وحركات مضطربة، ومحاولات مستمرة للتوازن في غياب أرض صلبة.

يرسم الفنان فضاء شديد الغرابة، تتشكل فيه الأشياء على نحو مختلف، فتفقد الأرض ثباتها المعتاد، وتتحرك الكائنات وتتشكل العناصر تحت وطأة هذا الجموح. في هذا العالم تستطيل رقاب البشر أو أطرافهم أو تُسحق أيضاً بفعل الكارثة، بينما تنمو المدينة وتتغير معالمها وفقاً لهذه المستجدات.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي العناصر التي يستدعيها الفنان أحمد صبري من منطق الصورة الإعلامية في معرضه "الأرض الصاخبة"؟ كيف يعكس الفنان أحمد صبري التناقض بين الواقع والصور المتداولة عبر الإعلام في أعماله؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

في عدد من الأعمال المعروضة، تظهر عناصر من فضاء المدينة، على هيئة مبانٍ وكتل معمارية، لكنها تبدو هي الأخرى غير مكتملة أو مهتزة. مبانٍ متكررة تشبه قوالب جاهزة، في إحالة مباشرة إلى عالم الصورة الإعلامية، حيث تتكرر المشاهد والمعاني في صيغ متشابهة، أما الحركة فتحمل تناقضاً بين البطء والثقل من جهة، والاختلال الجسدي من جهة أخرى.

يتناول الفنان التناقض الذي تعكسه الصور المتداولة عبر الإعلام

وإلى جانب المساحات الرمادية التي تخلق إحساساً بالضباب، تظهر ألوان حادة، من الأصفر والأخضر والأحمر، فتبدو أحياناً منفصلة عن بقية التكوين، كأنها ومضات أو إشارات داخل هذا العالم الباهت. هذا التناقض اللوني يعزز من الإحساس بالصخب الذي يشير إليه عنوان المعرض، وهو صخب يتعلق بالكثافة البصرية والانفعالات.

أجساد بشرية في أوضاع غير مريحة (قاعة مشربية للفن المعاصر)

ويمثل المعرض امتداداً لعوالم أخرى متخيلة شكلها الفنان في معارضه السابقة، من بينها "تلفزيون البرنس" و"قصة الكركدن" و"الدخان الأبيض". وكلها تجارب لا تخلو عناوينها أو محتواها من توجه ساخر، لكنها تشير إلى التناقض الذي تعكسه الصور المتداولة عبر الإعلام والفضاء الرقمي، وهي صور قد تبني واقعاً غير حقيقي، أو تحمل تناقضاً في محتواها، صور موجهة لتدعيم فكرة، أو نفي أخرى، صور تُجمّل ما هو قبيح، أو تشوه ما هو حسن.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي العناصر التي يستدعيها الفنان أحمد صبري من منطق الصورة الإعلامية في معرضه "الأرض الصاخبة"؟ كيف يعكس الفنان أحمد صبري التناقض بين الواقع والصور المتداولة عبر الإعلام في أعماله؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

في معارضه السابقة كان صبري يستدعي هذه الصور المتداولة عبر الشاشات والفضاء الرقمي بشكل مباشر ويضعها على مساحة اللوحة، بعد معالجتها أو تدعيمها بعناصر أخرى. في "قصة الكركدن" مثلاً، قدم تأويلاً بصرياً لنص أدبي يحمل العنوان نفسه، للفنان محمد عبد الكريم. وفي "تلفزيون البرنس" اعتمد على إعادة تأويل المشاهد التلفزيونية وصوغها، مع تأكيد ما تضمنته من تناقض ساخر بين الصورة وشريط الأخبار في أسفل الشاشة. أما في معرضه "الدخان الأبيض" فقد ارتكز على فكرة المؤامرة التي يروجها البعض باستخدام الصور أو الأخبار المتداولة، في بناء نسق متماسك يدعم وجهة نظر معينة ويجمع بين وسائط متنافرة. وهو في "الأرض الصاخبة" لا يقتبس من الصورة الإعلامية بشكل مباشر، لكنه يستدعي أثرها، ويستعيد منطقها، أي التكرار، والتشويش، والتراكم الكثيف لمشاعر متناقضة.

في هذه الأعمال ترسخ العناصر التي يرسمها صبري لحالة من التوتر البصري، تفرضها تلك الخلفيات غير المستقرة، التي تراوح بين الدرجات اللونية الباهتة والصاخبة، فيما تظهر الأجساد البشرية في أوضاع غير مريحة. وهي أجساد معلقة أو غير مستقرة أو تنطوي على خلل في النسب. في إحدى اللوحات، يمتد جسد إنسان بذراع طويلة بشكل مبالغ فيه، كأنها تحاول الوصول إلى شيء بعيد في فراغ خالٍ من التفاصيل. في أخرى، ينحني جسد فوق صندوق صغير، محاولاً احتواءه أو السيطرة عليه، بينما يبدو هو نفسه على وشك الانهيار.

هناك أجساد ضخمة بأطراف قصيرة، أو ممدودة بشكل غير طبيعي، تقف أو تنحني أو تزحف في فضاءات غير محددة. في بعض اللوحات، يظهر شخصان متجاوران، أحدهما ملون بلون صارخ والآخر باهت، في علاقة تبدو أقرب إلى الازدواج أو الانقسام، كما لو أن الشخصية نفسها تنقسم إلى نسختين غير متطابقتين.