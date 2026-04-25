أحمد صادق سعد.. نقدٌ مبكر لمشروع الاستيطان والتقسيم

- يسلط كتاب "فلسطين بين مخالب الاستعمار" لأحمد صادق سعد الضوء على السياسات الاستعمارية الصهيونية في فلسطين قبل النكبة، ويقدم تحليلاً مفصلاً لاحتلال الأرض والعمل، مع التركيز على رفض تقسيم فلسطين ودعم دولة واحدة بحقوق متساوية للجميع. - يعكس الكتاب الفكر اليساري التقدمي في مصر وفلسطين، ويبرز دور الحراك المشترك بين العمال العرب واليهود ضد الاستعمار، مع انتقاد محاولات الصهيونية لمحاربة العمل النقابي المشترك. - يبرز الكتاب موقف سعد من المسألة اليهودية، حيث يرى أن الحل يكمن في اندماج اليهود في مجتمعاتهم، ويعرض مساهماته في الحركات الشيوعية والتضامن العربي مع الشعوب المستعمَرة.

مع صدور كتاب الباحث والمناضل المصري أحمد صادق سعد "فلسطين بين مخالب الاستعمار" (دار ديوان، القاهرة، الطبعة الثانية، 2026) للمرّة الأولى في أوائل 1947، كان يُعتقَد أنّ الحركة الصهيونية ستفشل. فالكتاب يخاطب حقبة زمنية انتهت مع النكبة، إلا أنّ نشره، بحسب المقدّمة التي أنجزها الباحث المصري شهاب إسماعيل في طبعة جديدة بعد حرب الإبادة الجماعية التي شنّتها إسرائيل على غزة، يفتح نافذة تاريخية على التصوّرات التقدمية عن القضية الفلسطينية في مرحلة ما قبل النكبة، إذ ربما يسهم ذلك في استيعاب الكارثة الحالية.

إضافة لما يتميّز به كتاب سعد (1919 - 1988) من تحليل مُفصَّل لسياسات الاستعمار الاستيطاني التي اعتمدتها الصهيونية من أجل إنشاء مجتمع استعماري في فلسطين الانتدابية، بدءاً من احتلال الأرض عن طريق شرائها من كبار المُلّاك وطرد الفلسطينيين منها، مروراً بـ"احتلال العمل"، أي طرد العمال العرب من المؤسسات اليهودية واستبدال عمّال يهود بهم. ويستخدم سعد وصف "الاحتلال" بمعنى الاستيطان، إذ لم يكن مصطلح "الاستعمار الاستيطاني" شائعاً في ذلك الوقت.

ويعطي الكتاب فكرة مكتملة عن أفق الفكر اليساري التقدمي في كل من مصر وفلسطين في ذلك الوقت، إذ يظهر رفض سعد مقترح تقسيم فلسطين إلى دولتين، وتبنّيه مقترح تأسيس دولة فلسطينية واحدة ذات حقوق متساوية لجميع سكانها، عرباً ويهوداً، وهو الحل الذي عُرف بعد عام 1967 بحل الدولة الواحدة. وكان الحل الذي تبنّاه سعد يستند، آنذاك، إلى الحراك المشترك الذي قام به العمال العرب واليهود في فترة الانتداب البريطاني، إذ عندما كان الكتاب قيد التأليف عام 1946، حدث إضراب في فلسطين وحّد نحو 50 ألف عامل عربي ويهودي، ويشير في هذا السياق إلى قيام الحركة الصهيونية بمحاربة العمل النقابي المشترك.

وقد رأى صادق سعد منذ البدء، في محاولة تكوين "وطن قومي" لليهود على حساب الشعب الفلسطيني، حلّاً خاطئاً للمسألة اليهودية، وتأسّس موقفه هذا على أدبيات كانت ترى أن اندماج اليهود في مجتمعاتهم، ودخولهم في الحركات التحررية حيث يعيشون، هو الحلّ، عوض البحث عن حل خاص بهم كجماعة دينية مستقلة. على هذا النحو، تخلّى عن اسمه الأجنبي، ودرس اللغة العربية في الأزهر، واختار البقاء في مصر. وشارك مع يوسف درويش وريمون دويك في إنشاء حلقة شيوعية صغيرة كانت نواة لما عُرف بـ"الفجر الجديد". كما ساهم في مجموعة مقالات كانت قد أُعدّت لمؤتمر للتضامن العربي والأممي مع الشعوب المستعمَرة في نضالها لنيل حق تقرير المصير، ونُشرت في كتاب "فلسطين بين مخالب الاستعمار" (لجنة القاهرة للتأليف والنشر، 1947).

أعدّ المؤلف نسخة منقّحة وموسّعة منه عام 1972، غطّى فيها أحداث المرحلة التي تلت نكبة 1948، على أن يصدر ضمن مجلّد بعنوان "الأعمال الأولى"، إضافة إلى أعماله المبكرة: "مشكلة الفلاح" و"مأساة التموين"، إلا أنّه لم يصدر في حينها. بهذا يضيء الكتاب على جانب منسي من التاريخ، بالأخص على التاريخ اليهودي لمناهضة الصهيونية، وهو من أوائل المقاربات المصرية اليسارية للقضية الفلسطينية، ويفكّك الارتباط الاستعماري مع الصهيونية، إضافة إلى رصده تطوّر المجتمع الفلسطيني والحركة الوطنية في فلسطين.