أحمد إبراهيم أبو شوك.. السودان بين أحلام التغيير وكوابيس الحرب الأهلية

- يتناول الكتاب الاحتجاجات السودانية منذ ديسمبر 2018، موضحاً أنها عملية تراكمية تعكس الغضب الشعبي، ويبرز إعادة تشكيل الفضاء العام والنظرة الذاتية للمواطنين تجاه الدولة. - يعتمد الكتاب على الوثائق والخطابات والصور الإعلامية لفهم الأحداث، محللاً تحول الاحتجاجات الفردية إلى فعل منظم وتأثير المطالب الشعبية على السياسات، مع كشف التوترات بين المدنيين والعسكريين. - يستعرض الكتاب الانتقال السياسي في السودان كامتداد للثورة، مسلطاً الضوء على دور الخطابات الرقمية وتناقضات القوى، مع التركيز على الأحداث الكبرى مثل الاتفاق الإطاري وحرب الخرطوم.

يعود أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر والباحث السوداني أحمد إبراهيم أبو شوك، إلى مشهد الاحتجاجات التي انطلقت في بلاده في ديسمبر/ كانون الأول 2018، باعتبارها عملية بدأت منذ سنوات، مع تراكم الغضب والإحباط وليست مجرد حدث لحظي، وأنها لم تتبنَ مطالب سياسية أو اقتصادية فقط، إنما ساهمت في إعادة تشكيل الفضاء العام، والطريقة التي ينظر بها المواطن إلى نفسه، وإلى الدولة أيضاً.

وفق هذه الرؤية، يُعيد كتابه "السودان.. مقاربات ووثائق في الثورة والانتقال والحرب" (دار المصورات للنشر والتوزيع، 2026)، رسْم الأحداث المتشابكة التي بدأت مع شرارة الثورة، واستمرت عبر مسار الانتقال السياسي، وصولاً إلى الصراع الأهلي المسلح، حيث يسعى المؤلّف إلى فهم الثورة بوصفها تجربة اجتماعية وسياسية وثقافية متكاملة، حيث تصبح كل مظاهرة، وكل لجنة مقاومة، وكل قرار سياسي، جزءاً من شبكة تفاعلات معقدة تعكس الوعي الجماعي وصراع المصالح والتحولات البنيوية في الدولة والمجتمع. وفي هذا الإطار، يستخدم الكتاب الوثائق والخطابات والصور الإعلامية والتقارير الميدانية ليس باعتبارها مواد ثانوية، بل "نوافذ على الحدث نفسه".

ولا يعتمد أبو شوك على الروايات الشفهية أو التحليلات الصحافية، لأن هذه المصادر غالباً ما تكون مجزأة أو منحازة، حيث تتنوّع مصادر الكتاب من بيانات رسمية واتفاقيات وتقارير ميدانية وخطابات سياسية وغيرها من الوثائق، في محاولة للإجابة عن تساؤل أساسي، وهو: كيف تحوّل الاحتجاج الفردي إلى فعل منظم، وكيف انعكست المطالب الشعبية على صياغة السياسات المؤقتة، وكيف تشكّلت بنى المجتمع المدني الجديدة. كما تكشف هذه الوثائق أيضاً التوترات الداخلية بين المدنيين والعسكريين، والصراعات بين مؤسسات الدولة والمجتمع.

مع انقشاع الثورة، يستعرض الكتاب مرحلة الانتقال السياسي، التي يصفها المؤلف بأنها امتداد للثورة بطريقة مؤسساتية، وقد يكون أبرز ما يميز هذه المرحلة هو وجود الخطابات في الفضاء الرقمي، سواء على وسائل التواصل الاجتماعي، أو البيانات الرسمية المنشورة على المنصات الحكومية، أو حسابات قادة الأحزاب والحركات، والتي تكشف تناقضات القوى المختلفة، وكيفية استجابة الجماهير للأحداث، وتُقدّم صورة مباشرة عن توتر السلطة والتحولات المؤسسية.

ويقرأ الكتاب تلك الكيفية التي أعادت بها الثورة تشكيل الهياكل المؤسسية، وكيف أن المفاوضات والتحالفات بين المدنيين والعسكريين والصراعات داخل الجيش شكّلت واقع السودان السياسي، وعكست التحديات المستمرة في تحقيق توافق بين المكونات المختلفة للمجتمع. الانتقال السياسي هنا عبّر عن عملية دينامية مستمرة تتأرجح بين النجاحات والإخفاقات، بين الاستقرار والتهديدات الأمنية، وبين الدولة والمجتمع المدني.

يفصّل أبو شوك الأحداث الكبرى في أطر زمنية محددة، كما فعل في الفصل الرابع مع الاتفاق الإطاري الموقّع في 5 ديسمبر/ كانون الأول 2022، والذي جاء تسوية للأزمة بعد انقلاب 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، وشمل بنوداً معقدة مثل نقل السلطة إلى حكومة مدنية وإعادة بناء مؤسسات انتقالية جديدة. إلا أن مجرد تحديد التاريخ لم يكن كافياً لفهم الأحداث، فرفض الاتفاق من قبل قوى سياسية واجتماعية وعسكرية أدى إلى تصعيد الصراع، وهو ما تحوّل لاحقاً إلى حرب الخرطوم في إبريل/ نيسان 2023. هذه الأمثلة تظهر أن الأحداث تتداخل زمانياً؛ كل قرار سياسي أو اتفاق لا يُفهم إلا في سياق التفاعلات السابقة واللاحقة مع الفاعلين المتعددين.

أولى الكاتب اهتماماً خاصاً بتتبع شبكات الفاعلين؛ القوات المسلحة، قوات الدعم السريع، القوى المدنية، النخب السياسية، الجهات الإقليمية والدولية. من خلال هذا التحليل، يظهر كيف أن مصالح الفاعلين غالباً ما تكون متداخلة، وكيف يمكن أن يؤدي الخلاف على بند واحد مثل دمج القوات، أو توزيع المناصب إلى سلسلة من الأحداث المتسارعة.

الفصل الخامس، المتعلق بحرب الخرطوم 2023، يبرز أن الحرب لم تكن مجرد مواجهة عسكرية، بل تجسيداً للأزمة البنيوية للدولة، حيث تتفاعل الانقسامات التاريخية، والاختلالات المؤسساتية، والتوترات الاجتماعية مع كل صراع عسكري. كما يوضح الفصل السادس محاولات الحل بين 2023 و2024، ويعرض المبادرات الوطنية والإقليمية والدولية ويربطها بالفصول السابقة، موضحاً أسباب فشلها في وقف الحرب أو تحقيق تسوية دائمة، مثل انعدام الثقة بين الجيش والدعم السريع، وتضارب مصالح القوى الإقليمية والدولية، وضعف الجبهة المدنية، مما يعكس التعقيد البنيوي للأزمة السودانية.

*كاتب سوداني