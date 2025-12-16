أحمد أبو دهمان: في وداع صاحب الرواية الواحدة

- أحمد أبو دهمان في "الحزام" يجمع بين السيرة الذاتية والتأمل الأنثروبولوجي، مستعيداً طفولته في قرية جنوب السعودية، ويعكس التحولات الاجتماعية والثقافية بين التقليد والحداثة، حيث يُعتبر الحزام رمزاً يربط الذاكرة بالجسد. - اللغة في "الحزام" تُعامل كفعل أخلاقي وفني، مع طابع شعري وغنائي يعكس تأثير الغناء الشعبي، مما يُظهر الكتابة بلغة غير الأم كوسيلة لتقديم صورة مغايرة عن المجتمع. - رغم نجاح "الحزام"، لم يحولها أبو دهمان إلى سلسلة، مؤكداً على أخلاقيات الكتابة وحقوق المبدعين، مما عزز صورته ككاتب ملتزم بمادته الإنسانية.

يظهر الكاتب السعودي الراحل أحمد أبو دهمان في المشهد الأدبي كاتباً تشكّلت تجربته عند تقاطعٍ نادر بين السيرة والذاكرة، بين الغناء والسرد، وبين القرية بما هي مكان للعيش والكتابة بما هي مصير. ويُرى كتابه "الحزام" وكأنه كتاب طفولة، ومرثية مكان، ونشيد هوية في آن واحد.

وُلد أبو دهمان في الجنوب السعودي في العام 1949، في بيئة قروية قبلية مشبعة بالأساطير والأهازيج والعلاقات العائلية الكثيفة. وفي أحاديثه وكتاباته، تتكرّر صورة المكان الأول لا باعتبارها ذكرى بعيدة، بل بوصفها كياناً حياً يسكن الكاتب أينما ذهب. وقد لخّص هو نفسه هذه العلاقة بعبارة التقطتها الصحافة وجرى تداولها نقدياً: "أحمل في داخلي قريتي، مثل نار لا تنطفئ".

ومنذ صدورها باللغة الفرنسية، قُرئت رواية "الحزام" على أنها نص يقع على تخوم الرواية والسيرة الذاتية والتأمل الأنثروبولوجي. النقاد رأوا فيها عملاً يستعيد الطفولة لا باعتبارها حنيناً ساذجاً، بل لحظة تأسيس للوعي. الطفل الذي يسكن الرواية لا يعيش في عزلة زمنية، بل في عالم يتغيّر: قرية مغلقة تبدأ بالانفتاح على المدرسة، وعلى المدينة، وعلى أنماط حياة جديدة، وعلى أسئلة مختلفة.

صوت مختلف، دوّن قوله من الداخل وكتب عن مكان غير مألوف

هذا التحوّل، لدى النقاد، الذين تابعوا تجربة الكاتب الذي عاش في فرنسا، لا يُقدَّم على أنه صدام فجّ بين التقليد والحداثة، بل بوصفه توتراً منتجاً. فالحزام، الرمز المركزي في النص، ليس مجرد تفصيل تراثي، بل استعارة كبرى: آخر ما يشدّ الذاكرة إلى الجسد، وآخر ما يحفظ للقرية روحها في مواجهة التبدّل.

اللغة في تجربة أبو دهمان كانت دائماً موضع انتباه خاص. سواء كتب بلغة أخرى أو نقل نصه إلى العربية بنفسه، ظلّ يتعامل مع اللغة فعلاً أخلاقياً وفنياً، لا أداة تقنية. توقّف البعض عند الطابع الشعري للغة "الحزام"، وعند حضور الغناء في نسيج السرد. فالغناء هنا ليس زينة فولكلورية، بل بنية داخلية للنص، وامتداد لطريقة عيش الإنسان في هذه الأرض، حيث يُغنّى في الفرح كما في الحزن، في العمل كما في الفقد.

التداخل بين السرد والإيقاع، بين الحكاية والأغنية، أضاف للرواية توصيفاً بأنها مكتوبة "بأذن موسيقية"، وهو أمر يتقاطع مع اعتراف الكاتب نفسه بأن الغناء الشعبي شكّل جزءاً من وعيه المبكر بالعالم.

لم يُنظر إلى الكتابة بلغة غير اللغة الأم، في حالة أبو دهمان، قطيعةً مع الهوية. على العكس، شدّدت قراءات كثيرة على أن هذا الاختيار مكّنه من تقديم صورة مغايرة عن مجتمعه، صورة تنطلق من الداخل لا من الخطاب التفسيري أو الدفاعي. هو لم يكتب ليشرح أو يبرّر، بل ليحكي. وقد ظلّ يؤكد، في أحاديثه، أن اللغة التي يكتب بها لا تلغي انتماءه، وأن اعتزازه بعروبته وبالجزيرة العربية ليس موضع تفاوض.

لحظة ترجمته لـ"الحزام" إلى العربية بنفسه شكّلت محطة مفصلية في مسيرته، فظهرت تجربةً وجوديةً شاقة. إعادة كتابة الذاكرة باللغة الأم بدت، في شهادته، أكثر إيلاماً من كتابتها أول مرة. البكاء، والتردّد، وإعادة الصياغة المتكررة، كلها عناصر تكشف عن علاقة عميقة بالنص وبالأهل وبالمكان الذي كُتب من أجله النص في الأصل.

هذا البعد عزّز صورة أبو دهمان، في التلقي العام، باعتباره كاتباً شديد الوفاء لمادته الإنسانية. في موازاة ذلك، يظهر أبو دهمان مثقفاً نقدياً في مواقفه من واقع الثقافة العربية، خصوصاً ما يتعلق بحقوق المبدع. تصريحاته المتكررة عن القرصنة، وتهميش الكاتب، وغياب التقدير المادي والمعنوي، جعلته في موقع المدافع عن كرامة الإبداع، لا عن اسمه الشخصي. هذه المواقف أسهمت في ترسيخ صورته كاتباً لا يرى الكتابة مهنة هامشية، بل عملاً يستحق حماية مؤسسية.

ورغم النجاح الذي حققته "الحزام"، لم يتحوّل العمل إلى بداية سلسلة، بل ظلّ عملاً مكتفياً بذاته. تصريح الكاتب بأنه "قال كل ما يريد قوله في الحزام" لا يمكن قراءته تقليلاً من قيمة الاستمرار، بل بوصفه تأكيداً على أخلاقيات كتابة ترى أن النص يُكتب حين تكتمل ضرورته الداخلية، لا حين يُطلب من السوق أو من التوقعات النقدية.

في النهاية، يتبدّى أحمد أبو دهمان صوتاً مختلفاً، لا لأنه كتب عن مكان غير مألوف، بل لأنه دوّن قوله من الداخل، فكانت "الحزام" فعل سرد مكتمل، قال فيه صاحبه ما أراد قوله عن الأرض، والطفولة، والهوية، ثم ترك النص يمشي وحده في العالم.