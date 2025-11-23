"أحلام عازف الخشب"... رحلة نصير شمّة الموسيقية

- يسلط الكتاب الضوء على تجربة نصير شمّة الموسيقية، التي تشكلت في بيئة معقدة تجمع بين الذاكرة وندوب الحرب، مما يعكس قدرة العود على حمل سردية شخصية وثقافية متشابكة. - يتناول الكتاب مسيرة شمّة من العراق إلى العالمية، موضحًا كيف أصبحت تجربته الموسيقية مشروعًا إنسانيًا واسعًا، مع التركيز على علاقته بالعود وتأثير البيئة الأولى في تطوره. - يستعرض الكتاب المبادرات التي أسسها شمّة، مثل بيت العود العربي، وكيف ساهمت في تكوين جيل جديد من العازفين، مع إبراز مكانة العود في السياقين العربي والعالمي.

يمكن النظر إلى تجربة الموسيقي نصير شمّة بوصفها مساراً موسيقياً تشكّل في بيئة مركّبة، تجمع بين الذاكرة وندوب الحرب وأسئلة الهوية، وتكشف في الوقت نفسه عن قدرة العود على حمل سردية شخصية وثقافية متشابكة. هكذا كان الناقد العراقي الراحل خضير ميري قد قدّم كتابه "أحلام عازف الخشب: رحلة جمالية مع نصير شمّة وموسيقاه"، في محاولة لقراءة هذا المسار، من خلال نصوص ومتابعات تتتبع تحولات الفنان منذ بدايات مشواره وحتى حضوره العالمي.

من العراق إلى العالم

يقترب الكتاب، الصادر حديثاً ضمن سلسلة فنون عن منشورات وزارة الثقافة العراقية، من عالم شمّة، بوصفه شخصية ثقافية حملت هموم العود العربي إلى فضاءات أبعد، وحوّلت تجربته الموسيقية إلى مشروع إنساني واسع، كما يقف عند التفاصيل التي ساهمت في تشكيل تجربة العازف العراقي: علاقة العازف بآلته، وأثر البيئة الأولى في اشتغالاته، ومسارات التعلمّ والبحث.

ينبني الكتاب على مقالات ومذكرات تستعيد رحلة الفنان منذ خطواته الأولى في العراق، وسط ظروف اجتماعية وسياسية ثقيلة تحضر فيها القسوة منذ البداية، قبل أن ينطلق إلى عواصم العالم حاملاً عوده بوصفه علامة ثقافية وهوية متنقّلة. ويتتبع المؤلف التحولات التي مرّ بها شمّة، وكيف غدا العود جزءاً من تكوينه، موزّعاً تأملاته على ثلاثة عشر فصلاً تتدرج من السيرة الشخصية إلى الرؤيا الجمالية، وتستعيد محطات حياته في عناوين مثل "أسطورة الطفل الذهبي"، و"حلم سقراط"، و"الجحيم الشخصي"، و"ولادة الموسيقى من روح المأساة"، و"شيطان العود"، و"سحر وشعر وموسيقى"، لتكشف عن تعدد الطبقات التي تشتغل داخل تجربة شمّة.

كذلك يتوقف الكتاب عند الأعمال والمبادرات التي أسّس لها الفنان، وفي مقدمتها بيت العود العربي، بوصفه مشروعاً ثقافياً يساهم في تكوين جيل جديد من العازفين، ويعيد تنظيم علاقة الموسيقيين بالتراث والابتكار في آن واحد. كما ينظر المؤلف إلى تجربة شمّه داخل السياق العربي والعالمي. ويختتم ميري عمله بمجموعة من الآراء والشهادات التي تتناول شخصية الفنان من زوايا متعددة، فتشكّل طبقة أخيرة تضيف إلى الصورة العامة بُعداً آخر، وتوضح كيف استطاعت موسيقاه أن تجمع بين جذور المكان العراقي وأفق العالم، وأن تمنح آلة العود العربية مكانتها في عالم مضطرب.