أحافير ليمفيورد الدنماركية على قائمة التراث العالمي

لم يكن إعلان إدراج مواقع دنماركية جديدة على قائمة التراث العالمي لليونسكو، السبت الماضي، مجرد خبر عابر. ففي بلد صغير تبلغ مساحته نحو 43 ألف كيلومتر مربع ويقطنه قرابة ستة ملايين نسمة، يحمل هذا الاعتراف الدولي معنى يتجاوز حماية موقع طبيعي أو أثري. إنه إعلان بأن جزءاً من المناظر الطبيعية في البلاد وتاريخها يمتلك قيمة عالمية لا تخص الدنماركيين وحدهم، بل البشرية جمعاء.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي أبرز أنواع الأحافير التي تم اكتشافها في منحدرات هانكليت ووكنودكلينت؟ كيف يمكن للسلطات الدنماركية تحقيق التوازن بين زيادة السياحة وحماية المواقع التراثية؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×



منحدرات تحكي تاريخ الأرض

من بين أحدث الإضافات إلى القائمة مواقع طبيعية في غرب مضيق ليمفيورد (في شبه جزيرة جوتلاند غرب البلاد)، حيث توجد منحدرات هانكليت في جزيرة مورس وكنودكلينت في جزيرة فور. تبدو هذه الجروف الصخرية مجرد مناظر طبيعية خلابة، لكنها في نظر العلماء تمثل كتاباً مفتوحاً يعود إلى ملايين السنين. فالطبقات الجيولوجية التي تكوّنت قبل نحو 55 إلى 56 مليون عام تحتوي على أحافير محفوظة بشكل استثنائي لأسماك وطيور وسلاحف وحشرات، ما يجعلها من أهم المواقع العالمية لدراسة تاريخ الحياة على الأرض والتحولات المناخية في شمال أوروبا.

لكن الاعتراف الدولي يحمل أيضاً تحديات جديدة. فالتقديرات تشير إلى أن إدراج هذه المواقع قد يؤدي إلى زيادة عدد الزوار بنسبة تقارب 30%، أي ما بين 100 ألف و200 ألف زائر إضافي سنوياً، ما يفرض على السلطات والمجتمعات المحلية تحقيق توازن بين استقبال السياح وحماية الطبيعة.

في أوروبا، لم تعد مواقع التراث العالمي مجرد أماكن للزيارة أو الدراسة، بل أصبحت جزءاً من اقتصاد ثقافي متكامل. فشعار اليونسكو يجذب السياح، ويخلق فرصاً للفنادق والمطاعم والنقل والحرف التقليدية، كما يساعد المناطق الريفية على جذب الاستثمارات التي كانت تتركز في المدن الكبرى.

ولهذا تنظر كوبنهاغن إلى التراث باعتباره استثماراً طويل الأمد. فالموقع الطبيعي أو التاريخي لا يمثل فقط قصة عن الماضي، بل مورداً يساهم في تنمية المستقبل. وتدرك أن المنافسة الثقافية بين الدول أصبحت جزءاً من القوة الناعمة. فالدول لا تقدم نفسها اليوم عبر اقتصادها وصناعاتها فقط، بل عبر قصصها التاريخية، وطبيعتها، وطريقة حياة سكانها.

أصبحت المواقع التراثية جزءاً من اقتصاد ثقافي متكامل



قائمة التراث العالمي في الدنمارك تضم مواقع تاريخية مثل كاتدرائية روسكيلد، وقلعة كرونبورغ، وآثار يلينغ المرتبطة بعصر الفايكنغ، إضافة إلى مواقع طبيعية وثقافية في غرينلاند تعكس تاريخ السكان الأصليين والعلاقة بين الإنسان والطبيعة في أقصى الشمال. كما تشمل مواقع مرتبطة بالماضي الزراعي والبحري للدنمارك، مثل المناظر الطبيعية التاريخية ومناطق الصيد القديمة. ولا يتعلق الأمر بجمع أكبر عدد ممكن من المواقع، بل بتقديم رواية متكاملة عن بلد تشكلت هويته من البحر، والفايكنغ، والزراعة، والتجارة، والتعايش مع الطبيعة.



من الحجر إلى أسلوب الحياة

في السنوات الأخيرة بدأ نقاش داخلي حول ما إذا كانت عناصر الحياة اليومية نفسها تستحق أن تصبح جزءاً من التراث الثقافي غير المادي. وقد دعا وزير الثقافة الدنماركي المواطنين إلى اقتراح ما يمثل خصوصية البلاد، من ثقافة ركوب الدراجات، إلى الطعام التقليدي مثل "سموربرود" (فطائر مخبوزة عليها شرائح لحم العجل والخضار والجبن)، والحرف، والعادات الاجتماعية مثل مفهوم "هوغا" (الاستمتاع البسيط بالحياة اليومية) الذي أصبح معروفاً عالمياً بوصفه تعبيراً عن الدفء والبساطة والراحة في الحياة اليومية.

فكما أصبحت الساونا جزءاً من الهوية الفنلندية العالمية، والتانغو رمزاً للأرجنتين، تسعى الدنمارك إلى تقديم عناصر من ثقافتها اليومية باعتبارها جزءاً من تراث إنساني مشترك.