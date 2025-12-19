"آرت بازل قطر".. دورة أولى تجمع الفن بالتركيبات المعمارية

تفاصيل جديدة أعلنها منظّمو "آرت بازل قطر" في نسخته الافتتاحية التي تُقام في الدوحة بين الخامس والسابع من فبراير/ شباط المُقبل، وتتضمّن برنامجاً فنياً يرسّخ موقع الدوحة على خريطة الفن العالمي. ويُعد برنامج المشروعات الخاصة أحد أبرز ملامح هذه الدورة، إذ يقدم سلسلة كبيرة من المنحوتات والتركيبات والعروض الفنية الضخمة في مواقع ثقافية وأماكن عامة رئيسية.

ويشرف على البرنامج المدير الفني لـ"آرت بازل قطر" الفنان المصري وائل شوقي، بالتعاون مع الرئيس الفني والمدير العالمي لمعارض آرت بازل فينتشنزو دي بيليس. ويشارك في البرنامج مجموعة من الفنانين البارزين من المنطقة والعالم، وتتنوع الأعمال بين السينما والصورة المتحركة، والنحت، والعروض الأدائية، والهندسة المعمارية، في مقاربة تستكشف التاريخ البيئي والاجتماعي الذي شكّل الحياة المعاصرة في المنطقة العربية وجنوب آسيا وخارجها.

يقدم الفنان المكسيكي أبراهام كروزفيليغاس مشروعه "البناء الذاتي"، فيما يعرض الفنان الأميركي بروس نعمان عملاً جديداً بتقنية الفيديو ثلاثي الأبعاد بعنوان "صورة كرسي بيكيت المُدارة"، مستنداً إلى تجربته في الفيديو والنحت والأداء والتركيبات الصوتية. أما الفنان المصري حسن خان، فيقدّم العرض الأول لعمله "قلاع صغيرة وأغانٍ أُخرى"، وهو مشروع موسيقي أدائي يعتمد على نظام رقمي مخصص طوّره بالتعاون مع مصمم الموسيقى الإلكترونية أوليفييه باسكي.

ومن جانبه، يستكشف الفنان الفلسطيني خليل رباح في عمله "انتقال" سياسات المكان والذاكرة البيئية من خلال فهرسة وإعادة تركيب أشياء مُهجّرة ضمن هياكل معمارية نحتية. وتقدم الفنانة الهندية ناليني مالاني نسخة ضخمة أحادية القناة من عمل فيديو بتقنية إيقاف الحركة بعنوان "واقعي مختلف"، مستلهمة تجربتها المرتبطة بالهجرة والذاكرة. كما يبني مشروع الفنانة الليبية نور جودة فضاءً تخييلياً لـ"استراحة" يتقاطع فيه الذاتي والعاطفي مع المعماري.

ويقدّم الفنان اللبناني ريان ثابت عمله الغامر "ما قد تأتي به الأحلام"، المكوّن من هيكلين دائريين متقاطعين من سعف النخيل الطبيعي والاصطناعي، في دعوة إلى التأمل والوجود الجماعي. ومن جنوب أفريقيا، تعرض سمية فالي عملها "في مجلس العشاق"، الذي يعيد تصور المجالس العامة في العالم الإسلامي. ويختتم البرنامج مشروع سويت فاريانت بعمل أدائي بعنوان "لساني شفرة"، يستكشف الجسد والذاكرة العلائقية ضمن تجربة مفتوحة تتغير باستمرار، وتدعو الجمهور إلى التفاعل الحر.