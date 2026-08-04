في زاوية "آخر ما صدر" نقف على آخر ما تصدره أبرز دُور النشر والجامعات ومراكز الدراسات في العالم العربي وبعض اللغات الأجنبية، ضمن مجالات متعدّدة تتنوّع بين الفكر والأدب والتاريخ، ومنفتحة على جميع الأجناس، سواء الصادرة بالعربية أو المُترجمة إليها.

هي تناولٌ أوّل لإصدارات نقترحها على القارئ العربي بعيداً عن دعاية الناشرين أو توجيهات النقّاد. قراءة أُولى تمنح مفاتيح للعبور إلى النصوص.



عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، صدر كتاب "السيكولوجيا الرقمية: في عصر حروب الجيل الخامس" للباحث عبد المطلب عبد القادر عبد المطلب حجاج. يبحث الكتاب في تأثير التكنولوجيا الرقمية في السلوك البشري داخل سياقات الصراع السياسي والاجتماعي، ويقدم مفهوم السيكولوجيا الرقمية لتحليل العلاقة بين الخوارزميات والوعي الجمعي. ويستند إلى مقاربة بينية تجمع بين علم النفس السياسي والاجتماعي ودراسات الإعلام والأمن السيبراني وعلوم البيانات. كما يناقش تطور الحرب النفسية في الفضاء الرقمي، وانتشار الشائعات والمعلومات المضللة.

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صدرت عن دار الشروق رواية "الوصول المقطوع" لرشا عدلي، التي تستعيد قصة منسية من تاريخ الحرب العالمية الأولى، من خلال مصير "فيلق العمال المصري" الذي ضم نحو مئة ألف مصري جرى اقتيادهم من الريف للعمل في جبهات الحرب، قبل أن يتحولوا إلى أسماء مهمشة في سجلات الإمبراطورية البريطانية. تتنقل الرواية بين صقيع شواطئ دنكيرك الفرنسية وممرات الأرشيف المغلقة في لندن والقاهرة، إذ تبحث المحامية ليلى في ملف هؤلاء الجنود، محاولة كشف ما غاب عن الذاكرة الرسمية. وبتتبع آثارهم، تطرح رشا عدلي أسئلة عن الحرب والاستغلال والعدالة.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي أبرز المجالات التي تغطيها الإصدارات المذكورة في النص؟ ما هي الآلية التي يتبعها النص لتقديم هذه الإصدارات للقارئ العربي؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

عن دار الفنك، صدرت النسخة العربية من رواية "أعماق الرجال" للروائية الفرنسية المغربية سميرة العياشي، بترجمة الشاعر محمد حمودان. تستعيد الرواية عالم مناجم الفحم وأسراره في شمال فرنسا، من خلال ذاكرة شخصية وجماعية تتقاطع فيها حكاية الأسرة مع تاريخ العمال ونضالهم. بصوت سردي يجمع بين الحنين ونظرة نقدية هادئة، تقترب الرواية من حياة شخصيات عاشت في بيئة يضيق فيها التعبير عن المشاعر والعاطفة، وتكشف الرواية الواقعة في 328 صفحة، عن آثار العمل الشاق والهشاشة الاجتماعية، عبر كتابة سردية تمزج بين الحدة والرهافة.



يقدّم كتاب "هجرة الشمس" لأدونيس، الصادر عن دار الساقي، رؤية شعرية وفكرية تعيد طرح أسئلة الوجود والشعر من خلال لغة قائمة على التأمل والتساؤل أكثر من اعتمادها على المجاز. يتناول الكتاب قضايا الله والإنسان والفكرة، ويعيد مناقشتها بأسلوب تفكيكي يدعو إلى إعادة النظر في المسلّمات. كما يصوّر الإنسان بوصفه كائناً يبحث عن المعنى ويشكك في قدرته على الابتكار، مع التأكيد على أهمية الذاكرة والأصل. أسلوبياً، يجمع أدونيس بين الشذرة والمقطع الشعري، محافظاً على الإيجاز وكثافة الفكرة، ليجعل القصيدة فضاءً مفتوحاً للتأويل والحوار.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي أبرز المجالات التي تغطيها الإصدارات المذكورة في النص؟ ما هي الآلية التي يتبعها النص لتقديم هذه الإصدارات للقارئ العربي؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

صدر عن دار نينوى "سيكولوجيا الفن"، من تأليف ل. س. فيغوتسكي، وترجمة عقبة زيدان. يقع الكتاب في 460 صفحة، ويقدّم محاولة علمية لدراسة الظواهر النفسية المرتبطة بالفن وآليات تلقيه. ينطلق المؤلف من نقد الدراسات التي تكتفي بتفكيك العمل الفني إلى عناصره، من دون إعادة تركيب وحدته أو الكشف عن قوانينه الداخلية، إذ يضيء على "التوليف النفسي" للفن، وعلاقة البنية الجمالية بالعاطفة والاستجابة الإنسانية. كما يسعى الكتاب إلى تخليص سيكولوجيا الفن من التأملات الغامضة والتفسيرات الصوفية، وتحديد الوظيفة الاجتماعية للتجربة الجمالية.



عن دار طباق، صدر كتاب "الحرش الفلسطيني: دراسة في سياسات الغزو الأخضر في فلسطين"، للباحثين شكري عرّاف وإسكندر عطية. يقع الكتاب في 350 صفحة، ويتناول تحوّل الغابات التي زرعتها إسرائيل بعد عام 1948 فوق أنقاض القرى الفلسطينية المدمّرة، عبر مشاريع "الصندوق القومي اليهودي"، إلى أداة استعمارية لإعادة تشكيل المكان وطمس الذاكرة. يتتبّع حضور الحرش في الشعر والرواية، حيث يظهر قناعاً للخراب، وكفناً أخضر، وفضاءً للحنين والمقاومة، يحلّل تحوّلاته الرمزية منذ ما قبل النكبة حتى اليوم، ويناقش تحوّل الطبيعة إلى ساحة للصراع على الهوية.



صدر عن دار قنطرة للنشر والتوزيع رواية "اللص" للكاتب الفرنسي جورج دارين، ترجمة باسم صابر ميخائيل. تتناول الرواية القيم الإنسانية، من خلال اعترافات بطل يختار السرقة فعلاً للتمرد على منظومة تقوم على الاستغلال المقنّن. يناقش دارين الصراع الطبقي وغياب المساواة الاجتماعية، عبر تصوير بحث الفرد عن الكرامة داخل مجتمع برجوازي تحكمه المصالح. تطرح الرواية أسئلة الحرية والعدالة الفردية، وتعيد ترتيب المشهد الأخلاقي، إذ يظهر اللص وهو يواجه عالماً ينهب الضعفاء باسم القانون، ويجعل من الوعي وسيلة لمقاومة الترويض والامتثال.

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عن دار التنوير ومنشورات الرمل، صدرت رواية التشويق "غرفة الهروب" للكاتب ل. د. سميثسون، بترجمة الحارث النبهان. تتناول الرواية ثمانية متسابقين يشاركون في برنامج غامض من برامج تلفزيون الواقع داخل حصن بحري معزول. يتعين على بوني ومنافسيها حل سلسلة أحجيات معقدة للفوز بالجائزة، لكن سرعان ما يتحول التنافس إلى كابوس حقيقي. يكتشف الجميع وجود قاتل متخفٍّ بينهم، لتبدأ الحقيقة المظلمة بالظهور مع تساقط الضحايا واحداً تلو الآخر. تسبر الرواية أغوار الطبيعة البشرية وما يمكن للإنسان فعله من أجل البقاء عندما يصبح الموت هو الخيار.

