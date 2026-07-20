- تتناول زاوية "آخر ما صدر" أحدث الإصدارات في الفكر والأدب والتاريخ، مقدمة للقارئ العربي اقتراحات متنوعة بعيداً عن دعاية الناشرين وتوجيهات النقاد. - تشمل الإصدارات البارزة النسخة الفرنسية من "ميرامار" وكتاب "نحو الأرض الجديدة" و"المنظومة الصحفية والإعلامية في ليبيا"، مما يعكس تنوعاً في الطرح الأدبي والفكري. - تتضمن الإسهامات الثقافية والتاريخية كتباً مثل "الضحايا المثاليّون" و"إرث مريم"، بالإضافة إلى رواية "المسيح قادم إلى بروكسل" وكتاب عن محمد الحبيب، مما يبرز قضايا اجتماعية وتاريخية متنوعة.

في زاوية "آخر ما صدر" نقف على آخر ما تصدره أبرز دُور النشر والجامعات ومراكز الدراسات في العالم العربي وبعض اللغات الأجنبية، ضمن مجالات متعدّدة تتنوّع بين الفكر والأدب والتاريخ، ومنفتحة على جميع الأجناس، سواء الصادرة بالعربية أو المُترجمة إليها.

هي تناولٌ أوّل لإصدارات نقترحها على القارئ العربي بعيداً عن دعاية الناشرين أو توجيهات النقّاد. قراءة أُولى تمنح مفاتيح للعبور إلى النصوص.



صدرت عن دار ديوان للنشر بالتعاون مع دار المحروسة، النسخة الفرنسية من الرواية المصورة "ميرامار" المقتبسة عن رواية الكاتب المصري نجيب محفوظ، بترجمة فيكتور سلامة. تعيد الرواية المصورة تقديم عالم محفوظ في صيغة بصرية تجمع بين السرد الأدبي وفن القصص المصورة، من خلال تحويل الشخصيات والأحداث والصراعات الداخلية في الرواية إلى مشاهد مرسومة تحافظ على جوهر النص الأصلي وتفتح قراءته أمام جمهور جديد. أنجز سيناريو العمل محمد إسماعيل أمين ومحمد سرساوي، وشارك في رسومه سلمى زكريا وميجو وجمال قبطان وحسين محمد.



"نحو الأرض الجديدة: الدفعات الثلاث من المتطوعين" كتاب للكاتبة الأميركية دولوريس كانون، صدر عن دار نوفل/هاشيت أنطوان، ضمن سلسلة "إشراقات" لتنمية الذات، بترجمة نبيلة يوسف فقيه. وفي الكتاب، تعرض كانون نظرية تستند، بحسبها، إلى أبحاثها في التنويم المغناطيسي، ومفادها أن ثلاث دفعات من "المتطوعين" جاءت إلى الأرض للمساهمة في صحوة روحية ورفع الوعي تمهيداً لقيام "الأرض الجديدة". ويمزج العمل بين الطرح الميتافيزيقي ودراسات الحالة، متناولاً قضايا الارتقاء الروحي والوعي الإنساني والتحديات النفسية والعاطفية.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي المجالات المتعددة التي تغطيها الإصدارات المذكورة في زاوية "آخر ما صدر"؟ هل هناك إصدارات أخرى مشابهة لكتاب "المنظومة الصحفية والإعلامية في ليبيا (2011-2025)" تتناول تحولات المشهد الإعلامي في دول عربية أخرى؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

صدر عن دار الجابر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان كتاب "المنظومة الصحفية والإعلامية في ليبيا (2011-2025)" لأستاذ الإعلام الليبي محمد علي الأصفر، ويقدم مادة بحثية توثيقية، متناولاً تحولات المشهد الإعلامي الليبي خلال الفترة الممتدة بين 2011 و2025. يضم الكتاب أربعة فصول ترصد واقع الصحافة والإعلام بعد عام 2011، وتناقش تغطية القنوات الفضائية للأزمات السياسية والعسكرية، وتأثير الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي في البيئة الإعلامية، فضلاً عن توثيق القوانين والقرارات المنظمة للعمل الإعلامي في مرحلة تحولات سياسية وأمنية.



صدرت عن دار الآداب النسخة العربية من كتاب "الضحايا المثاليّون" للكاتب الفلسطيني محمد الكرد، بترجمة: سمير سكيني. يقدّم الكتاب قراءةً نقديّة في الحروب الخطابيّة التي تُشنّ على الفلسطيني أينما كان، وكيف يُراد اختزاله في صورة واحدة: صورة الضحيّة المثاليّة؛ ضحيّة بلا صوتٍ غاضب، بلا مقاومة أو ردّ فعل، تُراعي مشاعر الجلّاد وتسعى باستمرار إلى نيل تعاطف الآخرين. ويناقش كيف يصبح الفلسطيني، عند خروجه عن هذا القالب المفروض، عرضةً للمساءلة والتشكيك والتجريد من إنسانيّته، وكأن عليه أن يثبت إنسانيّته ليستحقّ التضامن.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي المجالات المتعددة التي تغطيها الإصدارات المذكورة في زاوية "آخر ما صدر"؟ هل هناك إصدارات أخرى مشابهة لكتاب "المنظومة الصحفية والإعلامية في ليبيا (2011-2025)" تتناول تحولات المشهد الإعلامي في دول عربية أخرى؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

عن منشورات ضفاف ومنشورات الاختلاف، بالتعاون مع دار الأمان بالرباط والنادي الثقافي العربي، صدر كتاب للباحث المغربي سعيد يقطين بعنوان "أنا... وجرابي: مراودة الكلمة، معانقة السرديات مـ... سيرتي المعرفية". يمثل هذا العمل سيرة معرفية متكاملة حاول فيها المؤلف من خلال "مراودة الكلمة" استبطان قلقه الذاتي الخاص، بينما سعى عبر "معانقة السرديات" إلى استنباط وعي موضوعي بالوجود الإنساني. ويتناول الكتاب مسيرة فكرية طويلة نشأت بين التأمل العَميق وتَشكيل الهوية السردية والشخصية، مؤكداً انفتاح هذه الهوية على الآخر.



يعيد المؤرخ بشارة دوماني، في كتابه "إرث مريم: العائلة والملكية في بلاد الشام العثمانية"، بناء حيوات العائلات العادية في بلاد الشام العثمانية، متتبعاً الطرق التي تعاملت بها مع انتقال الممتلكات من جيل إلى آخر، بالاعتماد على مجموعة واسعة من المصادر المحلية التي تغطي قرنين من الزمن. يكشف الكتاب الصادر عن مؤسسة الدراسات الفلسطينية بترجمة عبد عزام ومنار عويس عن اختلافات إقليمية عميقة في فهم العائلة وتنظيمها وإعادة إنتاجها، متحدّياً عدداً من التصورات السائدة حول أنماط العائلة المسلمة والعربية، ودور المرأة.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي المجالات المتعددة التي تغطيها الإصدارات المذكورة في زاوية "آخر ما صدر"؟ هل هناك إصدارات أخرى مشابهة لكتاب "المنظومة الصحفية والإعلامية في ليبيا (2011-2025)" تتناول تحولات المشهد الإعلامي في دول عربية أخرى؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

"المسيح قادم إلى بروكسل" عنوان رواية للكاتب البلجيكي ديميتري فيرهولست، صدرت عن دار العربي بترجمة محمد عثمان خليفة. تدور الرواية حول خبر غامض عن زيارة مرتقبة للمسيح إلى العاصمة البلجيكية، وما يترتب على ذلك من تحولات في سلوك السكان والمؤسسات. تعتمد الرواية على أسلوب "ماذا لو؟" لتتبع ردات الفعل الجماعية تجاه حدث استثنائي، وتتناول عبر السخرية السوداء قضايا اجتماعية وسياسية مرتبطة بالمجتمع الأوروبي المعاصر. ترصد الرواية تغيّر ملامح بروكسل مع انتشار الترقب، من ترميم الواجهات إلى اهتمام السياسيين بالحدث المحتمل.



صدر عن المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون "بيت الحكمة" كتاب "محمد الحبيب: رائد المسرح التونسي حياته وآثاره" في جزأين، جمع مادته وقدّم له الباحث العربي الزوابي. يستعيد الكتاب مسيرة محمد الحبيب (1903 ـ 1980)، أحد أبرز أعلام المسرح التونسي في النصف الأول من القرن العشرين، متناولاً تجربته في التأليف والإدارة والنقد والتدريس، إلى جانب نشاطه في الصحافة والتعليم. يضم الجزء الأول سيرة الحبيب وآثاره الأدبية ومذكراته حول المسرح، فيما يضم الجزء الثاني مقالاته ودراساته ونماذج من إنتاجه الإبداعي في الرواية والقصة.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي المجالات المتعددة التي تغطيها الإصدارات المذكورة في زاوية "آخر ما صدر"؟ هل هناك إصدارات أخرى مشابهة لكتاب "المنظومة الصحفية والإعلامية في ليبيا (2011-2025)" تتناول تحولات المشهد الإعلامي في دول عربية أخرى؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×