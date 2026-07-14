- صدرت رواية "ورق الكافور" لعبد الله العرفج، مستعرضةً رحلة "سيل" من نجد إلى الكويت والهند، ومواضيع الفقد والحنين. بينما يناقش كتاب "الشريعة والدولة والمجتمع في المغرب المعاصر" للباحث لحسن أقديم العلاقة بين الدين والدولة في المغرب الحديث. - كتاب "من قتل البشتيلي؟" لمحمد سيد عمار يقدم نصاً مسرحياً شعرياً، و"قد ينبعُ ما لم أتمكن من كتابته" لعارف الريّس يعكس الروابط الإنسانية والفنية مع إميلي نصر الله. - "موج خارج البحر" لعزيزة الطائي تستكشف أسئلة الإنسان المعاصر، و"عالم بلا قانون" لأحمد عبد ربه يناقش النظام الدولي، و"الحوار" لكونفوشيوس يقدم أفكاراً حول الأخلاق والحكم الرشيد.

في زاوية "آخر ما صدر" نقف على آخر ما تصدره أبرز دُور النشر والجامعات ومراكز الدراسات في العالم العربي وبعض اللغات الأجنبية، ضمن مجالات متعدّدة تتنوّع بين الفكر والأدب والتاريخ، ومنفتحة على جميع الأجناس، سواء الصادرة بالعربية أو المُترجمة إليها.

هي تناولٌ أوّل لإصدارات نقترحها على القارئ العربي بعيداً عن دعاية الناشرين أو توجيهات النقّاد. قراءة أُولى تمنح مفاتيح للعبور إلى النصوص.



صدرت عن دار نوفل/هاشيت أنطوان رواية "ورق الكافور" للكاتب السعودي عبد الله العرفج، وتستعيد مرحلة تاريخية كانت فيها نجد منطقة يهاجر أبناؤها شمالاً وغرباً بحثاً عن الرزق والطموح. وتروي حكاية "سيل"، أحد تسعة رجال غادروا بريدة إلى الكويت بعد وباء الطاعون الذي اجتاح الجزيرة العربية، قبل أن تقوده رحلة الاغتراب إلى عالم الغوص على اللؤلؤ ثم التجارة في الهند، وبعد سنوات من الغياب والثراء، يعود إلى وطنه ليجد نفسه مسجلاً في عداد الموتى، وزوجته العنود قد تزوّجت في غيابه قسراً. الرواية تتناول الفقد والحنين في المغترب.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي المجالات المتنوعة التي تغطيها الإصدارات المذكورة في زاوية "آخر ما صدر"؟ ما هي أبرز الموضوعات التي تتناولها رواية "ورق الكافور" للكاتب عبد الله العرفج؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

عن دار بصمة للنشر والتوزيع صدر كتاب "الشريعة والدولة والمجتمع في المغرب المعاصر" للباحث لحسن أقديم. يقدم الكتاب، بحسب تقديم الناشر، قراءةً في قضايا الشريعة والديمقراطية والشرعية السياسية ومدونة الأسرة وتدبير الشأن الديني، ضمن مقاربة فكرية تهتم بتحولات المجتمع المغربي وأسئلة المرجعية الدينية في المجال العام. ويأتي الإصدار ضمن الكتب المهتمة بالفكر السياسي والاجتماعي المغربي، وبالنقاشات المرتبطة بتطور علاقة الدولة بالمجال الديني والقانوني، وإشكالات العلاقة بين الدين والدولة والسياسة في المغرب الحديث.



"من قتل البشتيلي؟" عنوان كتاب صدر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، للشاعر والكاتب المسرحي محمد سيد عمار، ضمن سلسلة "الإبداع المسرحي". يقدّم العمل نصاً يستلهم لحظة تاريخية برؤية درامية تتجاوز الشكل التقليدي للمسرح الشعري، مستنداً إلى مفهوم ت. س. إليوت للمسرحية الشعرية بوصفها بحثاً عن لغة مسرحية جديدة. وتدور الأحداث حول شخصية البشتيلي التي تواجه القهر، في حضور شخصيات تاريخية ورمزية، أبرزها المؤرخ الجبرتي الذي عاصر الحملة الفرنسية على مصر، في عمل يحتفي بقيم الحرية والكرامة ويستعيد ملامح من الموروث المصري.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي المجالات المتنوعة التي تغطيها الإصدارات المذكورة في زاوية "آخر ما صدر"؟ ما هي أبرز الموضوعات التي تتناولها رواية "ورق الكافور" للكاتب عبد الله العرفج؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

عن دار نلسن للنشر، صدر كتاب بعنوان "قد ينبعُ ما لم أتمكن من كتابته"، وهو عبارة عن رسالة وثائقية نادرة ومؤثرة موجّهة من الفنان التشكيلي اللبناني الراحل عارف الريّس إلى الأديبة إميلي نصر الله. يضم الكتاب لوحة تجريدية مميزة للريّس على غلافه، ويتضمن تقديماً بقلم الناشر سليمان بختي الذي يصف العمل بأنه جزء لا يتجزأ من التراث والحكايا، إلى جانب مقدمة بقلم الشاعر هنري زغيب يستحضر فيها شهادة حيّة عن فلسفة الريّس الفنية وموقفه الإبداعي من لوحاته ومنحوتاته في محترفه بعاليه، وتعكس عمق الروابط الإنسانية بين الريس ونصر الله.



تقدّم الكاتبة العُمانية عزيزة الطائي في مجموعتها القصصية "موج خارج البحر" الصادرة عن الآن موزعون وناشرون تجربة في فن القصة القصيرة جداً، تستند إلى لغة مكثفة ورمزية تستكشف أسئلة الإنسان المعاصر حول الحب والهوية والاغتراب والحرية. وتضم المجموعة نحو مئتي قصة تعتمد على الإيحاء والمفارقة والنهايات المفتوحة، فيما يتخذ البحر والموج رمزين مركزيين للتأمل والتمرد والبحث عن المعنى. كما تحضر المرأة في النصوص بوصفها ذاتاً مقاومة ومتأملة، في نصوص تمزج الحس الشعري بالسرد، وتراهن على مشاركة القارئ في تأويل دلالاتها.



عن دار الشروق، صدر كتاب الباحث المصري أحمد عبد ربه "عالم بلا قانون.. سياسة بلا مبادئ: تاريخ العلاقات الدولية منذ القرن العشرين". يطرح الكتاب تساؤلات ملحّة حول طبيعة النظام الدولي ويكشف المؤلف كواليس السياسة الدولية عبر أكثر من قرن من الزمان، متتبعاً مسار القوى الكبرى في خمس محطات زمنية فارقة تشمل: هيمنة القوى الأوروبية، صعود الأنظمة الشمولية بعد الحرب العالمية الأولى، ولادة الأمم المتحدة وبدايات الصراع العربي الإسرائيلي، حروب الوكالة في الحرب الباردة، وصولاً إلى سيادة "اللانظام الدولي الجديد" وصعود الشعبوية.

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صدرت عن بيت الحكمة للثقافة الطبعة العربية من كتاب "الحوار" للفيلسوف الصيني كونفوشيوس، بترجمة أنجزها فراس السواح وشوي تشونغ قوه، في إطار سلسلة "كنوز الحكمة الصينية" المعنية بنقل النصوص الفلسفية العالمية وإتاحتها للقارئ العربي. يعد الكتاب من أبرز المؤلفات التي حفظت أفكار كونفوشيوس حول الأخلاق، والحكم الرشيد، وتربية الإنسان، والعلاقات الاجتماعية. وهو النص التأسيسي للفلسفة الكونفوشية، ومصدرنا الرئيس عن فكر كونفوشيوس، إذ يحتوي على مجموعة من أقواله وحواراته مع تلاميذه أو مع الحكام ورجال السياسة في عصره.



عن دار الشؤون الثقافية العامة في وزارة الثقافة العراقية صدرت "مختارات من القصص العراقية القصيرة المنشورة في مجلات عراقية وعربية صدرت في القرن العشرين"، جمعها وحررها الباحث عدنان جراخ ضمن سلسلة "توثيق وفهرسة". يهدف الإصدار إلى حفظ جانب مهم من الذاكرة السردية العراقية عبر إعادة نشر نصوص قصصية تفرقت في المجلات والدوريات الثقافية. ويضم مختارات من أعمال عدد من أبرز كتّاب القصة العراقية، من بينهم محمد خضير، وغائب طعمة فرمان، وخضير عبد الأمير، وعبد الخالق الركابي، وفؤاد التكرلي، وإنعام كجه جي، وابتسام عبد الله.

