صدر، حديثاً، "معجم مصطلحات النقد الأدبي المعاصر" للأكاديمي المغربي سعيد علّوش (1945) عن دار "الكتاب الجديد"، بمراجعة الأكاديميَّين كيان أحمد حازم يحيى وحسن الطالب.

يتضمّن الكتاب شرحاً وافياً لأكثر من 750 مصطلحاً معرّباً عن الفرنسية، حيث يتناول سلسلة من المصطلحات المنتمية إلى حقل الأدب المعاصر، والتي ترتبط بسلسلة من المعاني المحدّدة بدقة، كما يقوم بتحديد كلمة مصطلح نفسها.

عن هذا الكتاب، يقول الكاتب التونسي حمادي صمود على غلافه الأخير إن علوش استمر في رصد المفاهيم في المجالين الغربي والعربي، وأن ذلك انتهى به "بعد ما يزيد عن ثلث قرن إلى هذا المعجم المهم الوافي الذي نحتاج إليه لنؤرخ لمرحلة زمنية تعد من أهم مراحل التحوّل في رؤانا الأدبية والنقدية".

وكان قد صدر لعلوش، عام 1985، "معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة"، وفيه شرح دوافعه لتأليف معجم، وهو أمر عادة ما يكون جماعياً، فيقول إن الفكرة انبثقت من التمرّس في قراءة أدبية شخصية ومهنية، ومن الاهتمام بتجارب منظّري الأدب المعاصر.

اختار الكاتب تكثيف المصطلحات، بدلاً من تجميع التعريفات المتقاربة، وعمل على توضيح العلائق الممكنة بينها بدل استخدام المصطللحات بلا تمييز.

يسعى علوش إلى تقديم أداة عملية ومقاربة مفهومية، وترك المجال مفتوحاً للدارسين بوضع ثلاثة تعريفات أحياناً للمصطلح نفسه، لافتاً الانتباه إلى الاختلافات المنهجية التي تتبع الممارسة الأدبية أو التيار أو النظرية.

بالنسبة إلى معاجم المصطلحات بالعربية عموماً، ففي حين جرى مراكمتها على صعيد الإبداع والنقد في الأدب المعاصر، لا تزال من جهة أخرى متأخرة عن مسايرة تطور وتسارع المصطلحات الأدبية في الأدب العالمي المعاصر.

لكن يظل السؤال قائماً إن كانت المصطلحات الغربية المعربة وحدها كافية لدارسة الأدب المعاصر وتوظيف دلالاتها فيه، ولكن في غياب الإنتاج النقدي والمعرفي في هذا المجال، لا يسع الناقد العربي إلا الاستفادة من الأدوات المتوفرة دون أن يضيف عليها شيئاً، أو هكذا هو حاله منذ عصر النهضة إلى اليوم.

ليست هذه هي المحاولة الأولى لوضع معجم للمصطلحات النقدية في الثقافة العربية، فقد سبق وأن وضع مجدي وهبة وحمادي صمود وجبور عبد النور معاجم متخصصة في الأدب والنقد.

يذكر أن علوش الحاصل على دكتوراة في الأدب من "جامعة السوربون" الفرنسية عام 1973، أصدر إلى جانب الدراسات النقدية والمعجم عدداً من الروايات، وقد نشر دراساته في مجموعة من المجلات العربية.

كانت "حاجز الثلج" أول كتب علوش وهي رواية صدرت عام 1974، وأصدر بعدها أربع روايات، إضافة إلى ما يقارب عشرين دراسة أدبية من بينها: "نظرية العماء وعولمة الأدب"، و"نقد المركزية العقائدية في نظرية الأدب الإسلامي"، و"الفن التاسع: نهارات الحكي في شريط القصة المصورة"، و"اشتغالات الحداد الأدبي"، و"نقد ثقافي أم حداثة سلفية".