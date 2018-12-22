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حَسَكة قامشلي تَل تَمْر

خطيب بدلة
22 ديسمبر 2018

نبذة عن المدون

خطيب بدلة
مدوّن
المشرف على مدوّنة "إمتاع ومؤانسة"، التي تُعنى بالأدب الساخر والصحافة الساخرة.

يعرّف بنفسه كالتالي:
كاتب عادي، يسعى، منذ 35 سنة، أن يكتسب شيئاً من الأهمية. أصدر، لأجل ذلك، عشرين كتاباً، وألف عدداً كبيراً من التمثيليات التلفزيونية والإذاعية، وكتب المئات من المقالات الصحفية، دون جدوى.

الأكثر مشاهدة
دوّن مع العربي الجديد
مساحة حرّة للتعبير
للمشاركة وشروط التدوين
الجلسة التي عقدت في مدينة الريحانية التركية، سنة 2012، تناولت مسألة الضحك. حكينا فيها عن نموذج من الأشخاص المضطربين المعقدين الذين لا يمتلكون سوى ثقافة متدنية، ومع ذلك ينصبون أنفسهم معلمينَ على مَنْ حولهم. وعندما يتحدث الواحد من هؤلاء كنا نتهامس فيما بيننا ونقول إنه بدأ (يوشّ).    

قال أبو النور، وهو الذي أوجد مصطلح "الوَشّ"، إن الكلمة لها استخدامات عديدة، وليس بعيداً عن معناها صوت الشبان الملقبين بـ (الوَشّيشة) الذين ينتشرون في كراجات انطلاق البولمانات، والواحد منهم يتعلق بكل شخص يدخل إلى الكراج ويرافقه في مشيته نحو الداخل وهو "يوشّ" في أذنه قائلاً: عَ الحَسَكة معلم؟ حَسَكة قامشلي تَلْ تَمْرْ.. ويوش آخر، في الوقت نفسه فيقول: راكب على طرطوس ماشي.. والثالث: حلب مباشر من دون استراحة.. إدلب معلم؟ معرة إدلب يا أخ، يا الله على إدلب في مطرح قدام.. إلخ.

قال كمال: الأغرب من هذا كله، أعني الشيء الذي يوقف شعر المرء من دهشة، فلا ينفع معه حينئذ صابونٌ ولا "شامبو" ولا مسبلٌ للشعر، هو أن نسبة كبيرة جداً، تزيد عن سبعين بالمئة من الوَشَّاشين ذوي اللوثات العقلية موجودون بيننا نحن الكتاب! 

والتفت نحوي وقال: هل أنا غلطان يا أبو المراديس؟

قلت: الحقيقة، أنا وصديقي الراحل عبد القادر عبد اللي نستخدم مصطلح "الوش" منذ زمن بعيد. فذات مرة التقيتُ بأحد الأدباء "الوشيشة" في كراج السفر، وأنا ذاهب إلى دمشق، فكنتُ بالنسبة إليه لقية، أو رزقة ثمينة، إذ استلمني منذ انطلاق الباص من الكراج الموحد بإدلب، واستمر يحكي لي إنجازاته الأدبية العظيمة، ومشاريعه الأدبية الفظيعة، ويطلب مني أن أستفيد من تجربته في الإبداع، ويا حبذا لو أنني أنصح غيري من الكتاب الناشئين بالاستفادة منها.. دواليك حتى وصلنا إلى الاستراحة في حمص، فنزلنا، وتذرعتُ أنا بالذهاب إلى الحمامات واتصلت بعبد القادر، عبر الموبايل، وحكيت له عن هذه الصحبة، فسألني: فلان عم يوشّ عليك؟

فضحكت وقلت له: طبعاً، عم يوشّ. الله وكيلك الوَشّ ضمن البولمان صار مثل حرب اليابان!

قال عبد القادر يومئذ: 

- مشكلتك يا أبو مرداس أنك رجل عاقل، وفي هذا الموقف لا ينفع إلا الجنون. لو أنني مكانك لكنت تركته عم يحكي و(يوشّ)، وطلبت من معاون الباص أن ينقلني إلى مكان آخر، وأشرح له أنني نعسان، لم أنم طوال الليل، فإذا قال لي الجار الوشيش: بإمكانك تنام هون، أقول له: ومَنْ يضمن لي أنك ما توشّ علي وأنا نايم؟!

في القسم الثاني من الطريق لم أستطع أن أكون مجنوناً كما نصحني صديقي عبد القادر عبد اللي، ولكنني مع ذلك استفدت من فكرته، فما إن انطلق الباص، وباشر جاري الأديب بـ (الوش) حتى ألقيت رأسي على الكرسي، وقلت له: 

- أستاذ فلان بدي منك خدمة صغيرة.

فقال لي: على راسي وعيني. ائمر.

قلت له: مضطر لأن أنام، ولكنني مؤرق منذ البارحة لم أنم. إذا ممكن اقرأ لي آخر مقطوعة أدبية كتبتَها.

قال بحماس: حاضر.

وأخرج من حقيبته مجموعة أوراق وصار يقرأ، وأنا، بمجرد ما قرأ سطرين، نمت، ولم أستيقظ حتى وصلت كاراج البولمان في دمشق!

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نبذة عن المدون

خطيب بدلة
مدوّن
المشرف على مدوّنة "إمتاع ومؤانسة"، التي تُعنى بالأدب الساخر والصحافة الساخرة.

يعرّف بنفسه كالتالي:
كاتب عادي، يسعى، منذ 35 سنة، أن يكتسب شيئاً من الأهمية. أصدر، لأجل ذلك، عشرين كتاباً، وألف عدداً كبيراً من التمثيليات التلفزيونية والإذاعية، وكتب المئات من المقالات الصحفية، دون جدوى.

الأكثر مشاهدة
دوّن مع العربي الجديد
مساحة حرّة للتعبير
للمشاركة وشروط التدوين
دلالات: خطيب بدلة أدب ساخر إمتاع ومؤانسة حسكة وقامشلي العودة إلى القسم

تدوينات سابقة

  • الضحك والوَشّة في الرأس
    21 ديسمبر 2018 | كنا نتحدث، في إحدى جلسات "الإمتاع والمؤانسة" التي انعقدت في بلدة الريحانية التركية أواخر سنة 2012، عن الضحك.
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  • حكاية إنسان شهم
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  • مقلب آخر: وفاة أبي النور
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    • مشاركة
المزيد

حَسَكة قامشلي تَل تَمْر

خطيب بدلة
22 ديسمبر 2018

نبذة عن المدون

خطيب بدلة
مدوّن
المشرف على مدوّنة "إمتاع ومؤانسة"، التي تُعنى بالأدب الساخر والصحافة الساخرة.

يعرّف بنفسه كالتالي:
كاتب عادي، يسعى، منذ 35 سنة، أن يكتسب شيئاً من الأهمية. أصدر، لأجل ذلك، عشرين كتاباً، وألف عدداً كبيراً من التمثيليات التلفزيونية والإذاعية، وكتب المئات من المقالات الصحفية، دون جدوى.

الأكثر مشاهدة
دوّن مع العربي الجديد
مساحة حرّة للتعبير
للمشاركة وشروط التدوين
الجلسة التي عقدت في مدينة الريحانية التركية، سنة 2012، تناولت مسألة الضحك. حكينا فيها عن نموذج من الأشخاص المضطربين المعقدين الذين لا يمتلكون سوى ثقافة متدنية، ومع ذلك ينصبون أنفسهم معلمينَ على مَنْ حولهم. وعندما يتحدث الواحد من هؤلاء كنا نتهامس فيما بيننا ونقول إنه بدأ (يوشّ).    

قال أبو النور، وهو الذي أوجد مصطلح "الوَشّ"، إن الكلمة لها استخدامات عديدة، وليس بعيداً عن معناها صوت الشبان الملقبين بـ (الوَشّيشة) الذين ينتشرون في كراجات انطلاق البولمانات، والواحد منهم يتعلق بكل شخص يدخل إلى الكراج ويرافقه في مشيته نحو الداخل وهو "يوشّ" في أذنه قائلاً: عَ الحَسَكة معلم؟ حَسَكة قامشلي تَلْ تَمْرْ.. ويوش آخر، في الوقت نفسه فيقول: راكب على طرطوس ماشي.. والثالث: حلب مباشر من دون استراحة.. إدلب معلم؟ معرة إدلب يا أخ، يا الله على إدلب في مطرح قدام.. إلخ.

قال كمال: الأغرب من هذا كله، أعني الشيء الذي يوقف شعر المرء من دهشة، فلا ينفع معه حينئذ صابونٌ ولا "شامبو" ولا مسبلٌ للشعر، هو أن نسبة كبيرة جداً، تزيد عن سبعين بالمئة من الوَشَّاشين ذوي اللوثات العقلية موجودون بيننا نحن الكتاب! 

والتفت نحوي وقال: هل أنا غلطان يا أبو المراديس؟

قلت: الحقيقة، أنا وصديقي الراحل عبد القادر عبد اللي نستخدم مصطلح "الوش" منذ زمن بعيد. فذات مرة التقيتُ بأحد الأدباء "الوشيشة" في كراج السفر، وأنا ذاهب إلى دمشق، فكنتُ بالنسبة إليه لقية، أو رزقة ثمينة، إذ استلمني منذ انطلاق الباص من الكراج الموحد بإدلب، واستمر يحكي لي إنجازاته الأدبية العظيمة، ومشاريعه الأدبية الفظيعة، ويطلب مني أن أستفيد من تجربته في الإبداع، ويا حبذا لو أنني أنصح غيري من الكتاب الناشئين بالاستفادة منها.. دواليك حتى وصلنا إلى الاستراحة في حمص، فنزلنا، وتذرعتُ أنا بالذهاب إلى الحمامات واتصلت بعبد القادر، عبر الموبايل، وحكيت له عن هذه الصحبة، فسألني: فلان عم يوشّ عليك؟

فضحكت وقلت له: طبعاً، عم يوشّ. الله وكيلك الوَشّ ضمن البولمان صار مثل حرب اليابان!

قال عبد القادر يومئذ: 

- مشكلتك يا أبو مرداس أنك رجل عاقل، وفي هذا الموقف لا ينفع إلا الجنون. لو أنني مكانك لكنت تركته عم يحكي و(يوشّ)، وطلبت من معاون الباص أن ينقلني إلى مكان آخر، وأشرح له أنني نعسان، لم أنم طوال الليل، فإذا قال لي الجار الوشيش: بإمكانك تنام هون، أقول له: ومَنْ يضمن لي أنك ما توشّ علي وأنا نايم؟!

في القسم الثاني من الطريق لم أستطع أن أكون مجنوناً كما نصحني صديقي عبد القادر عبد اللي، ولكنني مع ذلك استفدت من فكرته، فما إن انطلق الباص، وباشر جاري الأديب بـ (الوش) حتى ألقيت رأسي على الكرسي، وقلت له: 

- أستاذ فلان بدي منك خدمة صغيرة.

فقال لي: على راسي وعيني. ائمر.

قلت له: مضطر لأن أنام، ولكنني مؤرق منذ البارحة لم أنم. إذا ممكن اقرأ لي آخر مقطوعة أدبية كتبتَها.

قال بحماس: حاضر.

وأخرج من حقيبته مجموعة أوراق وصار يقرأ، وأنا، بمجرد ما قرأ سطرين، نمت، ولم أستيقظ حتى وصلت كاراج البولمان في دمشق!

  • مشاركة
  • 0
  • 0
  • 0
  • print

نبذة عن المدون

خطيب بدلة
مدوّن
المشرف على مدوّنة "إمتاع ومؤانسة"، التي تُعنى بالأدب الساخر والصحافة الساخرة.

يعرّف بنفسه كالتالي:
كاتب عادي، يسعى، منذ 35 سنة، أن يكتسب شيئاً من الأهمية. أصدر، لأجل ذلك، عشرين كتاباً، وألف عدداً كبيراً من التمثيليات التلفزيونية والإذاعية، وكتب المئات من المقالات الصحفية، دون جدوى.

الأكثر مشاهدة
دوّن مع العربي الجديد
مساحة حرّة للتعبير
للمشاركة وشروط التدوين
دلالات: خطيب بدلة أدب ساخر إمتاع ومؤانسة حسكة وقامشلي العودة إلى القسم

تدوينات سابقة

  • الضحك والوَشّة في الرأس
    21 ديسمبر 2018 | كنا نتحدث، في إحدى جلسات "الإمتاع والمؤانسة" التي انعقدت في بلدة الريحانية التركية أواخر سنة 2012، عن الضحك.
    • مشاركة
  • المواطن المذبذب المحترم
    17 ديسمبر 2018 | كان ابن بلدنا، أريحا، "أبو الحجي" رحمه الله، يقيم في دمشق بحكم عمله هناك، وبدأ مؤيدو الوحدة يخرجون في مظاهرات احتجاجاً على الانفصال، ويهتفون بسقوط قائده الضابط عبد الكريم النحلاوي، وقد أطلقوا على النحلاوي لقباً غريباً هو: "باتنجانة مقلية"..
    • مشاركة
  • حكاية إنسان شهم
    15 ديسمبر 2018 | ليلاً، والأنوار الصفراء الهزيلة الصادرة عن مصابيح صغيرة معلقة فوق الأعمدة الخشبية تسقط على أرض الزقاق المبلط على نحو غير منتظم. يُسمع صوت حوافر حمار يقترب.
    • مشاركة
  • مقلب آخر: وفاة أبي النور
    13 ديسمبر 2018 | منيت مضافة الحاج زاهد أفندي بخسارة كبيرة. فبعد عصر أحد الأيام، وبينما كان الناس يمارسون البيع والشراء والحياة اليومية سمعوا نقرات مؤذن جامع الحمصي على الميكروفون، مما يوحي بأنه سوف يعلن عن وفاة أحد الأشخاص..
    • مشاركة
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