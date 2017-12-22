ترامب... الغازي الجديد والمغرد العنيد

بل تكفيها تغريده واحدة من تغريدات زعيم البيت الأبيض. ترامب وعد حلفه وناخبيه فأوفى ما وعد وماضٍ في إكمال مهمته على أكمل وجه.. دمر الشرق وسرق ماله وأهدى القدس كما يظن لنتنياهو، ويحلم بتسوية كصفقة القرن وهي قاب قوسين من التحقق، ليكمل بذلك جزءاً من وعوده. الجميع الآن ينتظر اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد أن هزمها الفيتو الوحيد في مجلس الأمن الترامبي بطبعه.



وربما أراد ترامب بتصريحاته النارية هزيمتها قبل أن تبدأ، فبعث برسالة مفادها بأنه الأقوى ولا يقبل المناقشة في قراراته المصيرية كحق تقرير مصير دولة محتلة وسرقة مقدساتها وتغيير عاصمتها الباقية ما بقيت حبة رمل في فلسطين العربية والإسلامية. ولأنه لا فيتو في الجمعية كمجلس الأمن، اختار إمبراطور المال والتغريدات لغة التهديد والوعيد لعلهم يخافون فلا يصوتون أو ينسحب بعضهم خوفاً من ألا تصله مساعدات ترامب.



إنه غازٍ جديد في ثوب رئيس ومحتل في قميص زعيم كبرى الدول وديكتاتور يرتدي عمامة الديمقراطية، وقس على الرغم من ارتدائه البدلة المدنية. ترامب التغريدات والتصريحات والتهديدات ولقطات الشو التي تبكي كثيرين ليضحك رجل البيت الأبيض.



ترامب من أين جاءنا؟ وماذا يريد أن يفعل أكثر مما يفعل أشباهه بنا؟ إنه يجمع بين شخصية الديكتاتور العربي ومزاجية رجل أعمال فاسد جمع ماله عن جهل وبعقلية إعلامي وجد نفسه أمام الشاشة، فبدأ يهذي من دون أن يعرف قيمة الكلمة ولا تأثيرها. فمن يوقف ترامب؟