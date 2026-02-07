يعود من الموت إلى بار إيطالي

في هذه الليلة، أكتب في مقهى صغير في مدينة إيطالية صغيرة. الناس من حولي يتحدّثون لغاتٍ لا أفهمها، على يساري يبيع النادل كؤوس الخمور، وعلى الطاولة أمامي، يقبّل عاشقٌ حبيبته للمرّة العاشرة، تفوح منهما رائحة التبغ والڤانيلا.

كان على الطاولة مقعدان غير الذي أجلس عليه الآن، وضعت حقيبتي ومعطفي على واحد منهما، وآخر أخذته حبيبة لتجلس مع حبيبها، بعد سمحت لها بأن تأخده لتقضي وقتاً مُمتعاً معه، يا للروعة.

على الطاولة المجاورة، تضحك امرأة شقراء وهي تلعب الكوتشينة مع رفيقاتها. كلّما تنتهي جولة تشرب من كأس البيرة أمامها رشفةً واحدة.

في منتصف كتابتي لهذا النصّ، فاجأت امرأةٌ حبيبها بعيد ميلاده، غنّت له أغنية، وأهدته قطعة كيك صغيرة، بينما على طاولة أخرى يفرد شاب أحجار الشطرنج ليتحدّى زميله.

الفرص الجميلة في الحياة قائمة في مجملها، ولا تريد سوى أن نصدّقها

الساعة الآن السابعة وعشر دقائق. مباشرةً جئت إلى هنا، بعد أن أنهيت دراستي للاقتصاد في المكتبة، كانت تجلس بجانبي طالبة إيطالية، وعلى الطرف الآخر رجل من الهند.

أنا هنا، أكتب في المقهى، وجدت في آخر مقعدٍ عاشقين آخرين يعانقان بعضهما، يبدوان مثل عصفورين مجروحين، لقد فتح هذا العناق جراح أحدهما.

رجل البار يبيع كوكاكولا، وبجانب ثلاجة المشروبات والخمور، وضع جملة معناها الحرية لفلسطين، هكذا فعل ما بوسعه.

تدخل الآن صبية بشعر لونه أزرق فاقع، شعرها جميل وحر، شربت الخمر مع صديقتها الآسيوية. دلالة جسديهما تقول إنّ الأولى تشكو للأخرى تجربةً قاسية عاشتها مؤخّراً.

أنهيت قطعة الكيك التي طلبتها، وكوب هوت شوكليت، كسته رسومات لو أنّ عرافة من البلاد قد رأتها، لقرأتها بأكثر التنبّؤات تشاؤماً، عكس ما أراه الآن. ابحثوا عن عرافة سعيدة.

جدران المقهى مليئة بالرسومات، إحداها تُظهر رجلاً وحيداً يحمل جريدة، وأخرى لوحة لحقل كبير ووفير. أشعر أنّها نوافذ حقيقية. إنّ الفرص الجميلة في مجملها قائمة، لا تريد سوى أن نصدّقها، وأتخيّل لو كانت هذه اللوحات نوافذ حقيقية لعالم جيد وخفي، وأننا تخلّفنا عن تصديق ذلك، كم سيكون ذلك مُحزناً.

رأيت صديقاً من دولة آسيوية، تحدّثنا قليلاً عن الجامعة، كان لسانه ثقيلاً، كان مخموراً، إنّه أمامي، سوى أنه كان يقف في عالم آخر. لم يخطئ بأيّ معلومة قالها، لكن لسانه الثقيل، لا يشعرني أنّه غادر عالمنا إلى عالم أفضل. وربّما العكس، ربّما صار في عالم يشبهه، وهو الآن عاجز عن وصف عالمه القديم.

العشّاق الذين يغادرون البار، بعد أن تحدّثوا كثيراً عن الحب، من دون أن أفهمهم، الذين عانقوا بعضهم البعض، ولم يكتفوا بقبلة واحدة، الذين همسوا في آذان بعضهم أنّ السنة القادمة سيكون لديهم بيت وأطفال، ربّما، يتركون زجاجة خمر فارغة، وحيدة، وباردة، عندما يحملها النادل، فإنها في غالب الأحيان، تسقط من يده، وتتكسّر.

عندما أشاهد حقلاً كبيراً، وأشرب كوب ماء نظيف، لا ينبغي أن أفرح بالدرجة التي أفرح بها الآن

الحياة هنا، تمشي بخطوٍ ثابت نحو يوم جديد، والناس على أتم استعدادهم لأيّ عناق، وفرح، وأحزان عادية. الحياة هنا على أتمّ استعداد لأن تكون جارحةً لشخص مثلي، لقلب مثلي، لذاكرة كهذه التي أحملها، فلا تصدقوني حين أضحك، لأنني عندما أشاهد حقلاً كبيراً، وأشرب كوب ماء نظيف، لا ينبغي أن أفرح بالدرجة التي أفرح بها الآن.

أنا يا رب... أردت حياة مثل هذه التي أعيشها، وراضٍ أنّك وهبتني إياها بعد كلّ هذا الموت، مع كامل الأشياء التي أردتها، بالشرفة التي تطلّ على شجر بعيد، وتلال حنونة. أنا يا رب أردت حياةً مثل هذه التي بين يديّ، من ألفها إلى يائها، لكنّني يا رب أمتلك حياة واحدة، وعندما أمتلك حياة واحدة، لا أحتمل أن أموت في حياتي، مرّتين.

غادر بعض الموجودين، دخل آخرون إلى المقهى، عشّاق يطوّقون المكان، يشربون الخمر، شباب وصبايا، من بلدان مختلفة، من لغات، أوجاع، وشقاء مختلف، لو أنّ واحداً دخل إلى المقهى بباقة ورد كبيرة، فإنّ جميعنا سيلتفت، جميعنا، سنبتسم، ونفهم بعضنا للمرّة للأولى.