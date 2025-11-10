ولادة سورية الجديدة وتحديات تثبيت القيادة

تمرّ سورية اليوم بمرحلة سياسية جديدة بعد سنوات طويلة من الحرب والانقسام، مع بروز الرئيس أحمد الشرع شخصيةً مركزيةً تحاول إعادة تعريف موقع سورية الإقليمي والدولي، وصياغة رؤية مختلفة للعلاقات الخارجية والتوازنات الداخلية. وجاءت مقابلة الشرع الأخيرة مع قناة الشرق على هامش قمّة المناخ في البرازيل (COP 30) لتعكس خطاباً يسعى لتأكيد أنّ "ولادة سورية الجديدة" تمثّل بداية لتاريخ مختلف، ولفتح الباب أمام علاقات أكثر انفتاحاً مع القوى العالمية والإقليمية.

ركّز الشرع في حديثه على أنّ سورية كانت دائماً ذات وزن تاريخي، لكن "النظام البائد" فصلها عن العالم لعقود، في محاولة لإرساء سردية جديدة تضع حكومته في موقع القطيعة مع الماضي وتسعى لإعادة دمج البلاد في المجتمع الدولي بعد سنوات من العزلة. هذه المقاربة التصالحية تواجه تحديات كبيرة، سواء على صعيد استعداد القوى الدولية والإقليمية لتقبُّل التحوّل، أو على قدرة القيادة على تحويل الخطاب إلى خطوات عملية ملموسة.

على الصعيد الدولي، اعتمد الشرع منهجاً براغماتياً يقوم على "البدء بالفعل أولاً"، ما يعكس سعيه لبناء الثقة عبر الأفعال قبل التصريحات. وتبرز هنا محاولات لإعادة تفعيل الدور الجيوسياسي لسورية باعتباره عامل توازن في الإقليم، بما في ذلك فتح قنوات تواصل مع واشنطن، رغم ارتباط ذلك بملفات حساسة مثل العلاقة مع إيران، والتطبيع العربي الإسرائيلي، والتحالفات الدولية الجديدة.

إقليمياً، حرص الشرع على توجيه رسائل واضحة للسعودية ودول الخليج، مؤكداً أن أمن سورية جزء من أمن المنطقة، ضمن إطار دبلوماسية "الأمن المشترك"، بهدف تجاوز الشكوك وبناء تعاون اقتصادي وأمني مستدام، كما أشار إلى "المحبة بين الشعوب" باعتبارها عنصراً أساسياً للعلاقات المستقبلية، ما يوضِّح إدراكه أن المصالحة الإقليمية لا يمكن أن تكون سياسية فقط، بل تتطلب أيضاً أبعاداً شعبية واجتماعية.

ويمثّل قرار مجلس الأمن الأخير برفع اسم الشرع ووزير داخليته أنس خطاب من قوائم العقوبات خطوة رمزية نوعية، تعكس توافقاً نادراً بين القوى الكبرى، ويمكن أن يُمهِّد لحلحلة ملفات دولية أخرى. ومع ذلك، يظل هذا التوافق مرتبطاً بحسابات دقيقة بين واشنطن وموسكو وبكين، أكثر من كونه تفويضاً مطلقاً للسياسات السورية الجديدة.

داخلياً، بعد أكثر من عشرة أشهر على حكمه، يبدو أن الشرع يدرك أن بناء الشرعية السياسية لا يعتمد فقط على الانفتاح الدولي، بل على إعادة بناء قاعدة اجتماعية وسياسية متماسكة. ويتطلب تحقيق هذا الهدف برنامجاً وطنياً متوازناً يتجاوز الانقسامات الطائفية والدينية والإثنية، ويعيد الثقة بين الدولة والمجتمع.

ويَكْمُن التحدي الأكبر أمام القيادة السورية الجديدة في تحقيق توازن دقيق بين القوى العسكرية المتعددة على الأرض، من "قسد" في الشمال الشرقي إلى "الجيش الوطني" في الشمال الغربي، مروراً ببقايا فصائل "هيئة تحرير الشام"، وصولاً إلى معالجة التوترات المزمنة في السويداء جنوباً. إن توحيد السلاح تحت راية الدولة لا يمكن أن يتم بقرارات آنية، بل يحتاج إلى نهج براغماتي قائم على الحوار التدريجي وإعادة دمج القوى المحلية ضمن مشروع وطني شامل يهدف في نهاية المطاف إلى بناء جيش سوري موحد، محترف، ومتحرر من الانقسامات الفئوية والولاءات الضيقة.

وتظل تركيا عنصراً محورياً في معادلة استقرار سورية الجديدة، إذ يُعَد بناء علاقة متوازنة مع أنقرة شرطاً لأي استقرار مستدام، لا سيما في ملفي اللاجئين وأمن الحدود. كما يمكن أن تُشكِّل إعادة تشكيل العلاقة مع دول الخليج، خصوصاً السعودية وقطر والإمارات، رافعة مالية وسياسية لإعادة الإعمار، بشرط الحفاظ على استقلال القرار الوطني وعدم تحويل دمشق إلى ساحة تجاذب إقليمي جديد.

أما دولياً، فستعتمد علاقة سورية بالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على مدى التزام الحكومة بالإصلاحات واحترام مبادئ العدالة الانتقالية، مع إدراك الغرب أن أي انفتاح اقتصادي أو سياسي يجب أن يرافقه ضمان الحوكمة الرشيدة وسيادة القانون. وبالتالي، فإن مهمة الشرع مزدوجة: إقناع الخارج بجدية التحول، وإقناع الداخل بأن هذا التحول لا يعني الارتهان للقوى الخارجية.

في المحصلة، يعكس خطاب أحمد الشرع محاولة تشكيل سردية "سورية الجديدة" بوصفها دولة تسعى لتجاوز الماضي من خلال التوازن بين الانفتاح الخارجي والإصلاح الداخلي. إلا أن النجاح سيعتمد على القدرة على ترجمة الأقوال إلى أفعال، وبناء مؤسسات قوية، وتحقيق مصالحة وطنية حقيقية تعيد الثقة بين الدولة والمجتمع. وبينما تتحدث القيادة عن ولادة سورية جديدة، يبقى السؤال المركزي: هل تمتلك هذه الولادة أدوات الاستمرار، أم أنها مجرد مرحلة انتقالية أخرى في تاريخ بلد أنهكته التجارب المتناقضة؟