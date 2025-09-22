وعد بلفور… ووعد ستارمر

في الثاني من نوفمبر/تشرين ثاني عام 1917، قدّم وزير خارجية بريطانيا آنذاك، آرثر بلفور، وعده الشهير بإقامة وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين. هذا الوعد، الذي جاء من قوّة استعمارية كبرى، لم يكن مجرّد تصريح سياسي، بل كان نقطة البداية لنكبة تاريخية ما زالت تداعياتها قائمة حتى يومنا هذا.

لقد مهّد هذا التصريح الطريق أمام موجات من الهجرة اليهودية إلى أرض فلسطين تحت الحماية البريطانية، وانتهى الأمر بقيام دولة إسرائيل في عام 1948، وما رافق ذلك من قتل عشرات الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني وتهجير مئات الآلاف من أراضيهم، في واحدة من أكثر المآسي إنكارًا للعدالة الإنسانية في القرن العشرين.

واليوم، وبعد أكثر من قرن على وعد بلفور، خرج علينا رئيس وزراء بريطانيا الجديد، كير ستارمر، في سبتمبر/أيلول 2025، بوعد معاكس؛ الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين، والذي صدّقه رسمياً بإعلان الاعتراف يوم أمس الأحد. خطوة أثارت ردات فعل، واعتبرها البعض تصحيحًا أخلاقيًا لتاريخ بريطاني طويل من التواطؤ في معاناة الشعب الفلسطيني.

هل سيفي ستارمر بوعده، أم سيكون مجرّد صدى صوتٍ لا يغيّر شيئًا من الواقع القائم؟

الاعتراف البريطاني بدولة فلسطين لا يمكن قراءته بمعزل عن التحوّلات المتسارعة في المواقف الأوروبية، خاصة بعد إعلان فرنسا وعدد من الدول اللاتينية نيّتهم السير في نفس الاتجاه. وإذا تحققّت هذه الاعترافات المتعدّدة، فإنها ستفتح بابًا سياسيًا جديدًا يضع إسرائيل أمام ضغوط لم تعهدها من قبل. غير أنّ الولايات المتحدة، بما لها من دور محوري في حماية إسرائيل سياسيًا وعسكريًا، من غير المُتوقّع أن توافق بسهولة على هذه الخطوات، وستُخرج من جعبتها مجموعة من الحجج السياسية التقليدية مثل "عدم نضوج الظروف" أو "غياب الشريك الفلسطيني المناسب"، لتُفرغ الاعترافات من معناها العملي.

أما إسرائيل، فلن تتعامل مع هذا المسار إلا بوصفه تهديدًا استراتيجيًا خطيرًا. فهي ترى في الاعتراف الدولي بدولة فلسطين بداية لانهيار الأساس السياسي الذي قامت عليه. من المرجّح أن تردّ تل أبيب بتصعيد سياسي وربما عسكري، وقد تسعى إلى إشعال بؤر التوتّر في المنطقة لصرف الأنظار عن زخم الاعترافات المُتزايدة، وتخويف العالم من نتائج هذه الخطوات. لكن إسرائيل يجب أن تفهم أنّ الشعوب العربية، رغم صبرها الطويل، تزداد وعيًا وثقة، وأنّ الاستفزازات المستمرّة قد تفجّر ردات فعل تتجاوز الحسابات التقليدية.

بعض الدول الأوروبية، وإن بدت جادة في محاولة إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي، فإنّ تحرّكاتها محكومة برغبتها في حفظ التوازن الإقليمي، لا تحقيق العدالة

من جانب آخر، فإنّ بعض الدول الأوروبية، وإن بدت جادة في محاولة إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي، فإنّ تحرّكاتها محكومة برغبتها في حفظ التوازن الإقليمي، لا تحقيق العدالة. فهذه الدول تسعى لإنهاء النزاع الفلسطيني الإسرائيلي بطريقة تُبقي على إسرائيل دولة قوّية ومُهيمنة في المنطقة، بهدف التفرّغ لاحقًا لمواجهة التحدي الإيراني وبرنامج طهران النووي المُتصاعد. وبالتالي، قد نكون أمام نوع جديد من "السلام المُدار"، لا يُعيد الحقوق إنما يجمّد الصراع مؤقتًا لصالح حسابات استراتيجية أوسع.

في خضم كلّ هذه التطوّرات، تقع على عاتق الدول العربية مسؤولية تاريخية في أن تلتقط هذه اللحظة النادرة. فعلى الرغم من حالة الانقسام العربي، إلا أنّ هناك نافذة سياسية مفتوحة يجب استغلالها. هناك دعم مُتزايد من شعوب العالم للقضية الفلسطينية، وهناك تفوّق إعلامي عربي واضح في مواجهة الرواية الإسرائيلية، وقد تمكّن هذا الإعلام من فضح المُمارسات الإسرائيلية وتغيير نظرة قطاعات واسعة من الرأي العام العالمي. ولأوّل مرّة منذ عقود، بات هناك زخم دولي يتعاطف بوضوح مع الحقّ الفلسطيني، ويجب عدم التفريط بهذه اللحظة.

إنّ "وعد ستارمر" ثم تصديقه عبر اعتراف المملكة المتحدة بدولة فلسطين، لن يصنعا المعجزة وحدهما. لكن الخطوة بداية تحوّل حقيقي إذا ترافق مع تحرّك عربي سياسي موحّد، وضغط شعبي وإعلامي مستمر، وتثبيت للحقوق الفلسطينية في كافة المحافل. التاريخ يُعيد نفسه أحيانًا، لكن ما يحدّد مصير الشعوب ليس الوعد، بل الفعل. وبين وعد بلفور ووعد ستارمر أكثر من قرن من الألم… وربما تكون هذه لحظة التحوّل المنتظرة، إذا أحسنّا استثمارها.