واشنطن ودمشق: زيارة الشرع تفتح باب التفاهم المشروط

لم تكن زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى واشنطن حدثاً بروتوكولياً عابراً، بل لحظة فارقة أعادت رسم خريطة العلاقات السورية–الأميركية بعد أكثر من عقد من القطيعة والعداء. فحين ظهر الشرع إلى جانب الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمام عدسات الإعلام في البيت الأبيض، بدت الصورة كأنها إعلان رسمي لانتهاء مرحلة العزلة السياسية التي عاشتها سورية منذ اندلاع الحرب عام 2011. لكن خلف الرمزية المبهرة، تختبئ أسئلة عميقة حول ما إذا كانت هذه الزيارة بالفعل بداية لشراكة استراتيجية جديدة، أم مجرد هدنة سياسية مؤقتة ضمن حسابات إقليمية ودولية معقدة.

أول ما يُلاحظ أن واشنطن لم تُبدِ سخاءً مجانياً تجاه دمشق. فتعليق بعض العقوبات الاقتصادية مؤقتاً لم يكن خطوة نابعة من إعادة نظر شاملة في السياسة الأميركية، بل أقرب إلى "اختبار سلوك" مشروط. بمعنى آخر، تريد الولايات المتحدة أن ترى كيف سيتعامل النظام الجديد في دمشق مع ملفات حساسة مثل الوجود الإيراني، ومستقبل القواعد الروسية، وآليات إعادة الإعمار، وموقع سورية في المعادلة الإقليمية بعد توازنات ما بعد الحرب. الشرع من جهته حاول إرسال إشارات إيجابية، متحدثاً عن "انفتاح متبادل" و"رغبة في التعاون ضد الإرهاب"، إلا أن هذه اللغة الدبلوماسية لا تكفي لإعادة بناء الثقة التي تهشّمت عبر عقدين من الصراع والتجاذب.

الملف الإسرائيلي هو أحد المفاتيح الأساسية لفهم ما وراء التقارب الجديد. فالولايات المتحدة لا يمكن أن تدخل في شراكة استراتيجية حقيقية مع سورية ما لم تلمس تحولاً جذرياً في الموقف السوري من أمن إسرائيل ومن اتفاقات السلام المعلّقة منذ التسعينيات. ومن غير الواضح بعد إن كان الشرع مستعداً لتنازلات سياسية في هذا الاتجاه، أم أنه يكتفي بالتماهي الخطابي مع خطاب "الاستقرار الإقليمي" من دون خطوات ملموسة. لذا، فالموقف الأميركي يبقى حذراً، فيما يراقب الإسرائيليون المشهد بقلق ممزوج بالأمل، لأن أي اتفاق أميركي–سوري جديد قد يُعيد رسم توازنات الجولان وحدود النفوذ الإيراني هناك.

ملف اللاجئين هو الآخر يمثل اختباراً أخلاقياً وسياسياً للشراكة الوليدة. الشرع طرح رؤية لعودة طوعية آمنة، مدعومة باستثمارات أميركية وأوروبية في البنى التحتية والخدمات، لكن العائق الأساسي يبقى في مدى استعداد الغرب لتحمل كلفة إعادة الإعمار، وفي الضمانات القانونية لحقوق العائدين. فالولايات المتحدة لن تموّل إعادة إعمار دولة من دون إصلاح سياسي واضح، والشرع بدوره لا يريد أن تُقرأ أي تنازلات داخلية كإملاءات خارجية، خصوصاً في سياق وطني ما زال هشاً بعد سقوط النظام السابق. من هنا تأتي حساسية التوازن بين الواقعية السياسية والسيادة الوطنية.

زيارة الشرع إلى واشنطن كانت بالفعل نقطة تحول رمزية وتاريخية، لكنها ليست ضمانة لشراكة مستدامة بعد

أما على المستوى الدولي، فقد أثارت زيارة الشرع موجة من التوجس في موسكو وطهران. فكلتاهما ترى في الانفتاح السوري–الأميركي تهديداً مباشراً لنفوذهما الذي ترسّخ في السنوات الماضية. روسيا تعتبر أن سورية كانت حجر الزاوية في مشروعها لاستعادة مكانتها العالمية، بينما ترى إيران أن أي تقارب مع واشنطن يعني عملياً تقليص نفوذها العسكري والأيديولوجي داخل سورية. لذا، يمكن توقع أن تحاول موسكو وطهران إعادة تموضعهما عبر صفقات أو تفاهمات موازية تحافظ على موطئ قدم لهما في دمشق، ولو بثمنٍ سياسي أقل مما كان في السابق.

على الجانب العربي، لقيت الزيارة ترحيباً حذراً. فالعواصم الخليجية التي بدأت تطبيع علاقاتها مع دمشق منذ مطلع 2025 تنظر إلى التقارب السوري–الأميركي باعتباره خطوة ضرورية لضمان استقرار الإقليم ومنع عودة الفوضى. لكنها في الوقت نفسه لا تريد أن تتحول سورية إلى منصة أميركية جديدة تخلّ بالتوازن الإقليمي الذي أعادت صياغته اتفاقات التطبيع العربية–الإسرائيلية. لذلك، يبدو أن العرب سيتعاملون مع هذا التحول بمنطق "الانتظار والمراقبة"، ريثما تتضح ملامح المرحلة الجديدة.

من جهة أخرى، لا يمكن تجاهل البعد الداخلي لهذه الزيارة. فبالنسبة للسوريين، هي إشارة إلى أن بلادهم بدأت تخرج من دائرة الحرب والعقوبات نحو أفق جديد من الانفتاح والتعافي الاقتصادي. لكن الأمل الشعبي لا يكفي وحده. فنجاح أي شراكة مع واشنطن سيتوقف على مدى قدرة الحكومة السورية على بناء مؤسسات شفافة، ومحاسبة الفاسدين، وتبني إصلاحات حقيقية في القضاء والإدارة والاقتصاد. بمعنى آخر، لا يمكن لأي علاقة خارجية أن تزدهر إذا بقي الداخل هشاً ومفتقداً للثقة.

ختاماً، يمكن القول إن زيارة الشرع إلى واشنطن كانت بالفعل نقطة تحول رمزية وتاريخية، لكنها ليست ضمانة لشراكة مستدامة بعد. فالتحول من "الزيارة" إلى "الشراكة" يحتاج إلى زمن، وإلى سلسلة من الاختبارات المتبادلة بين الطرفين. الولايات المتحدة تريد سورية منفتحة وواقعية ومستقرة، وسورية تريد اعترافاً ودعماً دون وصاية. وبين هذين الطموحين، ستُرسم ملامح المرحلة المقبلة التي قد تحدد إن كانت دمشق ستنجح في عبور الجسر بين الماضي المعزول والمستقبل المنفتح، أم أن الانفراج الحالي لن يكون أكثر من استراحة قصيرة في طريقٍ طويل ما زال محفوفاً بالتحديات.