هل كان ألبرت آينشتاين صهيونياً؟

خلال مقابلة تلفزيونية أجراها ضمن برنامج "60 دقيقة" على قناة "سي بي إس"، أعلن ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، أن فريقه يعمل على التوصل إلى اتّفاق سلام بين الجزائر والمغرب خلال الفترة القادمة متوقّعًا أن يكون ذلك في غضون 60 يومًا.

وبالنظر إلى تعقيدات ملف العلاقات الجزائرية المغربية والنقاط الخلافية المستعصية بينهما، خاصة في علاقة بقضية الصحراء، فإن إعلان ويتكوف سلاماً "سريع التحضير" بين الجارتين المغاربيتين، لا يعدو أن يكون مجرد لغو دبلوماسي لا قيمة سياسية له، ولن يغير من وقائع الأمور شيئًا، سوى تغريدة يُفترض أن ينشرها الرئيس الأميركي على منصة "تروث سوشال" يعلِن فيها قفزة في عدّاد الحروب التي أنهاها من الرقم 8 إلى الرقم 9، لتنضاف "حرب" الجزائر والمغرب إلى قائمة الحروب الوهمية التسع التي أنهاها ترامب خلال تسعة أشهر على غرار حرب مصر وإثيوبيا التي لم تُقرَع طبولها أصلاً حتى تضع أوزارها.

فقد تعوّدنا على "البارادايم الترامبي" الذي يرتكز على ليّ عنق الحقيقة وإلقاء "القنابل الدخانية الكلامية" بلا هوادة، وخلق ضباب كثيف يتشكّل من "الحقائق البديلة" التي يفرضها قسرًا على أنصاره ومعارضيه عبر هرسلة التكرار والتوكيد.

و"الحقائق البديلة" مصطلح تفتّقت به قريحة المستشارة السابقة في البيت الأبيض كليان كونواي خلال مقابلة تلفزيونية عام 2017، برّرت به مزاعم الرئيس الأميركي ترامب حول الحشود التي حضرت حفل تنصيبه باعتبارها "أكبر عدد على الإطلاق" في تاريخ أميركا، وهو ما تفنّده الإحصاءات الدقيقة والصور الجوية.

والحقائق البديلة ليست حكرًا على ترامب وزمرته، بل تحولت إلى "نمط حياة" في كل العالم خاصة مع تزايد سطوة منصات التواصل الاجتماعي التي باتت أشبه بـ"ثقب الذاكرة" بالمفهوم "الأورويلي" في رواية "1984"، أين تُعدم الحقائق وتُستبدَل بالأكاذيب.

وفي المنطقة العربية باتت الجماهير مُسْتَهْلِكة نهِمة لما يقدّم لها معلّبًا بين أثناء مواقع التواصل الاجتماعي من دون إعمال للفكر النقدي أو تمحيص للغثّ من السمين، لتَلِج بذلك عالم "ما بعد الحقيقة" من أوسع أبوابه. فمنذ أيام اعترضني مقطع "ريلز" على منصة إنستغرام حصد الرقم القياسي من التفاعلات، بين الملايين من المشاهدات وآلاف التعليقات والمشاركات، يُعدّد مناقب عالم الفيزياء الأشهر في التاريخ، ألبرت آينشتاين، باعتباره عالمًا عابرًا للأيدولوجيات ونصيرًا للفلسطينيين، مع الادّعاء بأنه قد كان من أشد الرافضين لقيام دولة إسرائيل.

وبغضّ النظر عن هذا الريلز السريالي المُخْتَلق، فقد ساهم سيْل المواد الرقمية المغلوطة في ترسّخ الانطباع لدى الرأي العام العربي- الذي تأثّر بالبروباغندا الغربية، ومَرْوياتها التي سعت إلى أيْقنةِ "عبقري القرن العشرين" وأسطَرتِه- بأن صاحب النظرية النسبية قد تمايز عن النُّخبة اليهودية باعتباره أكاديميًّا "لا أدريًّا" بحيث لم تَنلْ منه لوْثة السياسة وأدران الأيديولوجيا، وقضّى حياته اشتراكيًّا حالمًا، ورافضًا للاحتلال، وكافرًا بالنزعة القومية الضيقة، بل قُدِّم في كثير الأحيان على أنه من أشدّ معارضي الاستيطان اليهودي، وعقلًا أمميًّا زاهدًا في منصب رئاسة الدولة العبرية، ومندّدًا بجرائم عصابات "الهاغاناه" إبّان النكبة.

غير أن هذه المحْكيّات الدغمائية، التي تضجّ بها مواقع التواصل الاجتماعي، ليست إلا مغالطات تاريخية شائعة تُحتّم الأمانة العلمية ضرورة تصحيحها.

فبماذا تخبِرنا "الحقيقة" عن موقع آينشتاين في الصراع الصهيوني الفلسطيني؟

إذا ما نشدنا الإجابة العلمية الموثّقة عن هذا السؤال فسنجد ضالتنا فيما خطه آينشتاين من رسائل وخُطب ومقالات جمّعها المؤرخ البريطاني اليهودي ليون سيمون ونشرها عام 1931 في كُتيّب صادر عن دار ماكميلان البريطانية (1).

فهذه المواد الأرشيفية، تميط اللثام بوضوح عن الجانب المظلم في شخصية ألبرت أينشتاين وتجييره لشهرته الواسعة ومكانته العلمية لترويج المشروع الصهيوني الاستيطاني في فلسطين، فما يشاع في مجتمعاتنا العربية بكل سطحية، بأن آينشتاين كان رافضًا لقيام "دولة إسرائيل"، مغالطة تاريخية عظمى، بل جريمة منظّمة في استباحة وعينا المستباح بطبعه، تعكس جهلنا المدقع بالتاريخ، وفشلنا الذريع في تشكيل رأي عام منتج ونقدي قادر على "فَلْتَرة" الكمّ الهائل من المعلومات والبيانات التي تتلاعب بوعينا الفردي والجمعي على مدار الساعة.

فما يغيب عن الوعي العربي أن آينشتاين قد كان أول أكاديمي صهيوني وازن يزور فلسطين عام 1923 في فترة الانتداب البريطاني، حيث استُقبل استقبالًا رسميًّا بتحيّة مدفعية وألقى خطابه الشهير من على جبل المشارف بالقدس داعيًا الصهاينة حول العالم إلى الالتفاف حول هدف تأسيس مركز روحي ويهودية في فلسطين يُلملم شتات اليهود حول العالم، قائلًا في إحدى رسائله "أعتبر هذا اليوم أعظم أيام حياتي، هذا عصر عظيم، عصر تحرير الروح اليهودية، بفضل نضالات الحركة الصهيونية".

وخلال زيارته التي دامت زهاء 12 يومًا، جاب عالم الفيزياء بعض المستوطنات الصهيونية في القدس وحيفا وتل أبيب مشيدًا بما اعتبرها "الجهود الصهيونية" لإحياء الروح اليهودية واستعادة كرامة الشعب المضطهد.

وعلى مدار عقود سخّر آينشتاين حياته ومساره العلمي وألَقه الأكاديمي وهالة الاحترام التي حظي بها دوليًّا، لغاية واحدة وهي خدمة المشروع الصهيوني، فقد تحوّل إلى الولايات المتحدة الأميركية نيابة عن "الكيرين هيسود" (صندوق تمويل الاستيطان الصهيوني)، وجمع له التبرعات، وتوسط لدى صناع القرار الأميركي لدعم الجهود الصهيونية.

أما عن طباعه الشخصية، فقد أظهرت رسائله ومقالاته منسوبًا عاليًا من العنصرية، وهو ما يتّضح في الأوصاف الشائنة التي نعت بها العرب واعتبارهم "غوغاء ورعاعًا متعصبين" لا لشيء إلا لأنهم ذادوا عن عرضهم وأرضهم ومقدساتهم خلال ثورة البراق في شهر آب/أغسطس من عام 1929 عندما حاولت العصابات الصهيونية تدنيس المسجد الأقصى والشروع في حفريات البحث عن هيكل سليمان المزعوم، كما وصف بعض العرب بـ"الشرقيين القذرين"، علاوة على تحريضه لسلطات الانتداب البريطاني ضد مفتي القدس الحاج الأمين الحسيني.

ومنذ عشرينيات القرن الماضي وحتى وفاته في خمسينيات القرن ذاته، ظل آينشتاين مخلصًا للمشروع الصهيوني وعبّر صراحة عن اغتباطه بقيام "دولة إسرائيل"، فوق جماجم الآلاف من العرب العزل، مغلّفًا دعمه للدولة اليهودية بشعارات كونية فضفاضة.

قد يجادل أحد بالقول بأن بعض المراجع التاريخية تثبت بالفعل موقف آينشتاين النقدي من الممارسات الصهيونية، خاصة بعد المقال الشهير الذي نشره في صحيفة نيويورك تايمز إبّان "النكبة" بالاشتراك مع ثلة من الأكاديميين اليهود المنددين بوحشية منظمة "أرغون" بقيادة "مناحيم بيغن" ومنظمة "شتيرن" بقيادة إسحاق شامير، غير أن هذه الحجة تؤكد جوهر الفكر الصهيوني الذي يقوم على تبادل الأدوار وازدواجية الخطاب إيحاءً منهم بثراء المنتظم الصهيوني وتنوعه والديناميكية الفكرية التي تحكمه.

وقد تزامن المقال المذكور مع رسالة أبرق بها آينشتاين إلى رئيس الوزراء الهندي جواهر لال نهرو عام 1947، يلتمس منه دعم المشروع الصهيوني والتصويت لصالح قرار التقسيم الصادر عن الأمم المتحدة، معتبرًا أن فلسطين "أرض يهودية" ويحق للشعب اليهودي استيطانها لتصحيح "خطأ تاريخي جسيم"، وفق تعبيره.

ومن المفارقات التي تؤكد بشكل جلي ازدواجية الخطاب لدى آينشتاين، أنه قد عبّر في كثير الأحيان عن ازدرائه للدين معتبرًا أن "كلمة الله" بالنسبة له ليست إلا "تعبيرًا عن الضعف البشري"، وأن الكتاب المقدّس ليس سوى "مجموعة أساطير بدائية"، غير أنه، وفي مقال كتبه لصحيفة "مانشستر غارديان" الإنكليزية، يرى أن فلسطين هي "أرض عبرية" وفق ما ورد في الكتاب المقدس، فالمعجم الديني اليهودي ينضح من رسائله ومقالاته بحديثه المتكرر عن "الأغيار" و"الوثنيين" واستشهاده باقتباسات وردت في "أسفار العهد القديم"، وامتداحه المبالغ فيه للطائفة اليهودية في مسحة استعلائية فوقية، تتقاطع مع الأدبيات اليهودية العنصرية التي ترى في شعب بني إسرائيل "شعب الله المختار". فهذا التناقض الصارخ بين آينشتاين العلماني وبين آينشتاين الذي يستغل النعرات الدينية والأساطير التوراتية لحشد التأييد خلف المشروع الصهيوني، إنما هو تناقض ينفي كل مصداقية عنه ويجعل من بعض آرائه السياسية الكونية الداعية إلى السلام والتعايش مجرد تلون انتهازي لفيزيائي ألمعي وظّف ألَقه الأكاديمي ونبوغه العلمي خدمة لكيان ديني استيطاني إحلالي.