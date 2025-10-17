هل تعود بريطانيا إلى البيت الأوروبي؟

"نتفق اليوم على شراكة استراتيجية تواكب متطلبات عصرنا وتوفر فوائد حقيقية في مجال الأمن والهجرة وأسعار الطاقة وتجارة المنتجات الزراعية وغيرها"، بهذه العبارات استهل رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر كلمته في القمة البريطانية الأوروبية الأولى من نوعها منذ خروج المملكة المتحدة رسميًّا من الاتحاد الأوروبي في كانون الثاني/يناير 2020.

تأتي هذه الخطوة البريطانية التاريخية بدافع أكبر من دافع الأوروبيين على الطرف الآخر، لأن المملكة المتحدة لم تحقق أي إنجاز ملموس من وراء البريكست، بل على العكس تبين خطأ ما اتجهت إليه الحكومات المحافظة التي كانت تدّعي المظلومية وترى أن المملكة المتحدة تعطي الكتلة الأوروبية أكثر مما تأخذ لنفسها، فضلاً عن ملف الهجرة غير الشرعية الذي كانوا يأملون بمعالجته بعد الانفصال عن الاتحاد الأوروبي، ولكن اليوم بعد مرور تسع سنوات على الاستفتاء الذي أسفر عن تصويت أكثر من نصف شعب المملكة المتحدة على الانفصال من الاتحاد الأوروبي، نجد أن العالم تغير كثيرًا، فها نحن نرى بوتين تجرأ ودخل أوكرانيا غازيًا متحديًا أميركا والناتو وكل النظام العالمي الذي ارتضته القوى الكبرى بعد الحرب العالمية الثانية، مع الأخذ بعين الاعتبار تنامي ظاهرة ترمب الذي يرى أن أميركا ليست شرطيًّا لأوروبا متجاهلًا بذلك واقعًا لا مفر منه أفرزته الحرب العالمية الثانية ثم الحرب الباردة، بالإضافة إلى شيء من العزلة عن السوق الأوروبي الأهم والأقرب إلى بريطانيا بسبب البريكست، كل هذا وأسباب أخرى جعل بريطانيا تفقد ما نسبته 4% من معدل نموها الاقتصادي السنوي، وجعل مستوى معيشة الفرد البريطاني ومعدل دخله في تناقص مستمر.

تشير استطلاعات الرأي في السنوات الأخيرة إلى امتعاض أكثر من 80% من البريطانيين من تبعات البريكست.

أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أهمية هذه الخطوة الجديدة مع جارتهم الشمالية بقولها: نحن نفتح فصلًا جديدًا في علاقتنا الفريدة، إنها قصة شريكين طبيعيين وتاريخيين يقفان جنبًا إلى جنب على الساحة العالمية يواجهان معظم التحديات نفسها ويسعيان لتحقيق الأهداف ذاتها ويتشاركان في القيم نفسها.

ترى أوروبا نفسها محرجة قليلة الحيلة في ظل تصاعد الاستقطاب بين أميركا سيدة العالم الأولى من جهة وبين الصين الطامحة الصاعدة من جهة أخرى، لذلك رأى كل من الأوروبيين والبريطانيين وجوب العودة إلى شكل جاد من أشكال التحالف يجمع القارة بأكملها بقيادة كبارها التاريخيين الثلاثة: بريطانيا وفرنسا وألمانيا، فبريطانيا في حاجة أوروبا التي تقودها فرنسا الدولة دائمة العضوية في مجلس الأمن وهي قوة نووية وأيضًا من القلائل الذين يملكون ترسانة صاروخية عابرة للقارات، بالإضافة إلى ألمانيا القائد الثاني للاتحاد الأوروبي بثقلها الاقتصادي وبنيتها التحتية والعلمية الجاهزة لأن تكون قوة نووية وصاروخية متى ما أرادت إحداث تغيير في عقيدتها العسكرية وشاء الظرف العالمي ذلك.

من جهة أخرى الأوروبيون يحتاجون إلى بريطانيا فهي تملك ميزات فرنسا المذكورة أعلاه وفوق ذلك تمتاز بموقع استراتيجي جيد وقبل ذلك كله لا ننسى أنها بريطانيا صاحبة الإرث الرهيب فهي مهد الثورة الصناعية الأولى وكانت سيدة البحار حتى ثلاثينيات القرن العشرين، كذلك علاقتها "الخاصة" التي تجمعها بأميركا فلا تذكر بريطانيا إلا ويذكر معها أميركا وهذا سلاح ذو حدين عند الأوروبيين، فلا ننسى مثلًا كيف تجاهلت بريطانيا بقيادة الزعيم العمالي الشهير توني بلير كلًّا من شرودر وشيراك وانضمت إلى "تحالف الراغبين" بقيادة أميركا من أجل الحرب على العراق عام 2003.

إن القدر والجغرافيا يحتمان على بريطانيا أن تبقى في بيتها الأوروبي مهما حاول البعض عزلها، يكفي القول إن صادرات بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي من السلع فقط تبلغ قرابة 400 مليار جنيه إسترليني، بينما صادراتها السلعية إلى أميركا لا تكاد تصل إلى نصف هذا الرقم.

أكد هذا الاتفاق المبرم في أيار/مايو من العام الحالي توثيق الشراكة في الدفاع والأمن من خلال تعزيز التعاون في ملفات الهجرة والحروب السيبرانية وذلك من خلال اجتماعات منتظمة يعقدها وزراء الخارجية والدفاع من كلا الطرفين بشكل منتظم، كذلك تسعى بريطانيا إلى الاستفادة من الصندوق الأوروبي للإنفاق العسكري الذي تقرر إنشاؤه حديثًا وذلك من خلال مشاركة شركات الصناعة الحربية البريطانية في البرامج الممولة بعشرات المليارات من قبل الصندوق المذكور.

ختامًا ننبّه على ما يمس حياة المواطن البريطاني العادي الممتعض من تبعات البريكست، حيث تسعى بريطانيا من خلال هذا الاتفاق إلى خفض أسعار السلع الاستهلاكية في البلاد، كذلك إلى سد النقص في المنتجات الغذائية الذي سببه الخروج من السوق الأوروبي، بالإضافة إلى سعي بريطانيا مستقبلًا للوصول إلى اتفاق يسمح بتجارة الخضراوات والفواكه واللحوم بدون تفتيش وشهادات غذائية وهذا يحتاج إلى التزام صارم من البريطانيين ومتابعة مباشرة من محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورغ.