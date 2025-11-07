هل تحتاج تحوّلات الأدب إلى لغة جديدة؟

يشهد المشهد الثقافي العربي في راهنه تحوّلاً بنيوياً عميقاً يمسّ جوهر العملية الإبداعية ذاتها، فهو لا يقف عند حدود الشكل السردي أو بنية القصيدة، بل يتجاوزهما إلى النسيج اللغوي الذي يُعبَّر به عن الذات والعالم. فالأدب لم يعد، كما كان يُنظر إليه قديماً، مجرّد مرآةٍ عاكسة لواقعٍ اجتماعيٍّ ما، بل غدا فعلاً مغايراً يطمح إلى إعادة تركيب العلاقة بين اللغة والوجود، بين الإنسان ومصيره، بين القول وإمكان المعنى؛ إن هذا ما يبرز بجلاء فيما يمكن أن نسميه بـ"أدب الأزمة"؛ ذلك الأدب الذي وُلد من رحم الحروب والنزاعات والنزوح والانكسارات، فصار لا يكتفي بتوثيق الوقائع أو رصد المآسي، بل يسعى إلى إعادة صياغة التجربة الإنسانية ذاتها بلغة جديدة توازي فداحة الحدث وعمق الجرح.

إنّ النصوص التي تخرج من أتون المعاناة المعاصرة لا يمكن أن تُكتب بالمعجم القديم نفسه، ولا أن تُعبّر عن العالم بذات الأساليب البلاغية التي كانت. لذلك تميل هذه الكتابات، بطبيعتها، إلى كسر القوالب التعبيرية الموروثة، والبحث عن لغة "عارية" من الزخرف، قادرة على الإمساك بنبض الألم والحيرة دون مواربة أو تجميل. ومن هنا، يثور السؤال الذي يربك النقاد واللغويين معاً: كيف يمكن للغة العربية، وهي التي تأسّست على الفخامة والجزالة، أن تتحوّل إلى وعاء يحتمل الهشاشة والارتباك والذعر الإنساني؟ تلك هي المفارقة التي تصنع التحدّي، وتكشف في الوقت نفسه عن طاقة العربية على التجدد في قلب الحقب المظلمة.

لقد أدرك جيلٌ كامل من الكتّاب أن اللغة الموروثة، التي هيمنت على الخطاب الثقافي والسياسي والإعلامي، فقدت مصداقيتها لما صارت مصقولة أكثر مما ينبغي، خالية من وجدانيتها، مُثقَلة بالمحسّنات وفارغة من المعنى. لذلك تمرّدوا عليها، واستعادوا من تحت ركامها لغةً حيّة، أكثر التصاقاً بالمعيش اليومي، وأكثر قدرة على قول ما لا يُقال. إنهم لا يهدمون بذلك أركان العربية، بل يخصبونها من جديد، يوقظون فيها طاقاتها الخام، ويعيدون شحن مفرداتها المرهقة بدلالات جديدة.

إن ذلك لا يمثّل تراجعاً لغوياً كما يتوهم البعض، بل هي مقاومة جمالية ضدّ التكلّس البلاغي وضدّ اللغة النخبوية التي تحوّلت إلى جدارٍ يحجب التجربة الإنسانية بكامل هشاشتها وضعفها. لقد صارت الكتابة عند هؤلاء فعلاً من أفعال التحرير؛ تحرير المفردة من وصاية السلطة ومن ثقل التاريخ، وإعادتها إلى الناس، إلى الشارع، إلى نبض الحياة. إنهم يستبدلون البلاغة المصطنعة ببلاغة الصمت والاختناق، ويستبدلون البطولة الخطابية ببطولة البقاء، تلك البطولة التي تتجسد في قدرة الكاتب على اجتراح العبارة الدقيقة في مواجهة واقع لا يُحتمل.

هنا تتبدّل مفاهيم الجمال والبطولة ذاتها. لينتقل الجمال من البراعة اللفظية، إلى الصدق العاري الذي لا يختبئ خلف زينة. وتنتقل البطولة من كونها فعلاً خارقاً، إلى كونها مقاومة لغوية صامتة، تتحول الكتابة فيها إلى صمودٍ صلب أمام الانكسار، وإلى محاولة لإنقاذ اللغة من الغرق في العدم؛ وفي هذا السياق، تكتسب المفردات البسيطة حياةً رمزيةً جديدة: لتصير كلمات مثل "الركام"، "الخيمة"، "الانتظار"، "فقدان الذاكرة" مفاتيح وجودية تؤسس لمعجمٍ جديد ينتمي إلى زمن الجرح. تكونُ كل كلمة منه مأوى لتجربةٍ إنسانيةٍ كثيفة، وتشهد على قدرة اللغة على أن تُعيد تأويل العالم حتى في لحظة سقوطه.

إنّ هذا التحوّل في اللغة والأسلوب يفرض على النقد العربي أن يعيد النظر في أدواته ومناهجه. فالمقاربات التقليدية التي اكتفت بتحليل الشكل والمضمون لم تعد كافية أمام نصوصٍ تنبض بالهول والغضب والصدمة والانكسار، وتُكتب من حافة الهاوية، ليكون المطلوب اليوم قراءة لغوية-وجودية تنصت إلى أنفاس النص، أي الكيفية التي تقاوم بها اللغة انهيار المعنى في لحظة الأزمة، ليتحوّل السؤال الجوهري من: "عمّ يكتب الأدب؟" إلى "كيف تكتب اللغة نفسها في مواجهة الفناء؟".

إنّ ما نعيشه اليوم ليس مجرّد موجة عابرة من "أدب الصدمة"، بل ميلاد محتمل لنسق سرديّ جديد سيطبع الأدب العربي لعقود قادمة، نسقٌ يزاوج بين صدق التجربة وقسوة التعبير، بين انكسار الذات وصمود الكلمة. ولعلّ خلاص الإنسان العربي لن يكون في انتصاراته الكبرى، بل في قدرته على إعادة بناء لغته، لأنّ اللغة، في نهاية المطاف، هي الذاكرة الوحيدة التي يعسر محوها أو تهجيرها.