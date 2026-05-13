هكذا تكلم نيتشه

حينما نذكر الفيلسوف الألماني فريدريش نيتشه (1844-1900) لا يظهر لنا بوصفه مجرّد فيلسوف يقدّم نسقًا فكريًا مُغلقا، بل بوصفه زلزالًا فكريًا هزّ الأسس التقليدية التي قامت عليها الأخلاق والدين والحقيقة في الحضارة الأوروبية بزمنيها القديم والحديث.

وجد نيتشه أنّ الإنسان الحديث يعيش داخل أوهام طويلة صُنعت عبر قرون من الخوف والضعف، وأنّ ما يُسمّى فضيلة ليس دائمًا تعبيرًا عن السمو، بل قد يكون نتيجة عجز الإنسان عن ممارسة قوّته. ومن هنا جاءت فلسفته دعوةً إلى إعادة تقييم القيم كلّها، ليس بوصفها حقائق مُقدّسة، بل بوصفها لزوم حاجات واختراعات بشرية قابلة للهدم وإعادة البناء.

في كتابه "هكذا تكلّم زرادشت" لم يكن نيتشه يكتب فلسفة بالمعنى التقليدي، بل نصًّا أشبه بالنبوءة الشعرية. اختار شخصية زرادشت لأنّها تمنحه القدرة على مخاطبة الإنسان من موقع يتجاوز الأخلاق السائدة. لم تكن غايته إنشاء نظام ديني جديد، كما ظنّ البعض ممّن قرأوه، بل كشف الفراغ الذي تركه انهيار اليقين القديم. فعندما أعلن أنّ الإله قد مات، لم يكن يقصد حادثة دينية حرفية، بل كان يقصد أنّ الإنسان الأوروبي لم يعد يمتلك القدرة على الإيمان الحقيقي بالقيم المُطلقة التي حكمت تاريخه المرير، وأنّ العالم دخل مرحلة فقدان أيّ معنى للوجود، حيث لم يعد يمتلك الحجج العقلية التي تفترض أنّ السماء تمنح الإنسان تفسيرًا جاهزًا لوجوده.

هذا الفراغ قاد إلى أخطر ما خشيه نيتشه وهو العدمية. فالإنسان عندما يفقد إيمانه بالقيم القديمة من دون أن يخلق قيماً جديدة، يصبح كائناً بلا معنى أو غاية. ولذلك هاجم نيتشه الإنسان المُطيع الذي يهرب من الحرية إلى الطاعة، ويرفض المخاطرة الفكرية من أجل الشعور بالأمان. وجد نيتشه أنّ أغلب البشر يفضّلون الاستقرار على الحقيقة، ويبحثون عن أخلاق تجعلهم متشابهين ومتساوين، لأنّ التفاوت أو التباين في القوّة والإبداع يُثير مخاوفهم. ولهذا وصف الأخلاق التقليدية بأنّها أخلاق العبيد، لأنّها نشأت من الحسد تجاه الأقوياء، فحوّلت الضعف إلى فضيلة والخضوع إلى خير والعجز عن الانتقام إلى تسامح.

في المقابل، طرح نيتشه فكرة "الإنسان الأعلى" وهي أكثر أفكاره التي تعرّضت لسوء القراءة وقصور الفهم. لم يكن يقصد إنسانًا مُتفوّقًا عرقيًا أو سياسيًا، بل إنسانًا استطاع أن يتجاوز خوفه من ذاته، وأن يخلق قيمه بنفسه بدل أن يرثها بصورة عمياء. الإنسان الأعلى عنده ليس حاكمًا مُستبدًا، بل روح قادرة على تحويل الألم إلى قوّة، والعزلة إلى خلق، والفوضى الداخلية إلى ولادة جديدة. وقد كتب على لسان "زارا" أنّه "يجب أن يحمل الإنسان في داخله فوضى عظيمة حتى يستطيع أن يلد نجمة راقصة". وهذه العبارة تكشف جوهر فلسفته إذ لم يكن يرى المعاناة شيئًا يجب الهروب منه، بل شرطًا من شروط الإبداع والتجاوز.

ومن أكثر أفكاره غموضًا فكرة "العود الأبدي" وهي ليست مجرّد نظرية كونية عن تكرار العالم، بل اختبار أخلاقي لكنه قاسٍ. فنيتشه يسأل الإنسان ماذا لو اضطُررت إلى أن تعيش حياتك نفسها إلى الأبد، بكلّ آلامها وأخطائها ولحظاتها، هل ستلعن وجودك أم ستوافق عليه بالكامل؟ هنا تتحوّل الفكرة إلى مقياس لقدرة الإنسان على حبّ الحياة كما هي، من دون انتظار خلاص خارجها. ولذلك رفض نيتشه الفلسفات التي تجعل الحياة مجرّد ممرّ نحو عالم آخر، لأنّه رأى أنّ هذا الاحتقار للعالم الأرضي هو أصل ضعف الإنسان الحديث.

ولم يكن نيتشه عدوًّا للعقل كما صوّره البعض، بل عدوّا لتحويل العقل إلى صنم جديد. لقد اعتقد أنّ الإنسان لا يفكّر بعقل خالص، بل تدفعه رغباته وغرائزه وإرادته الخفية. ومن هنا جاءت فكرته عن إرادة القوّة، التي لا تعني حبّ السيطرة السياسية فقط، بل تعني الدافع العميق نحو التوسّع وتحقيق الذات والتغلّب على الحدود الداخلية. حتى المعرفة عنده ليست بحثًا بريئًا عن الحقيقة، بل تعبير عن طريقة الإنسان في فرض تفسيره للعالم. لذلك شكّك في فكرة الحقيقة المطلقة، ورأى أنّ ما نسميه حقائق ليس إلا تأويلات استقرّت مع الزمن حتى ظنّها الناس أبدية.

وقد اعتمد نيتشه أسلوبًا فلسفيًا مُتشظيًا ومليئًا بالاستعارات، لأنّه كان يعتقد أنّ الحقيقة الكبرى لا تُقال بطريقة مدرسية جامدة. لهذا جاءت كتاباته أقرب إلى الشعر والتأمّل والصاعقة الفكرية. كان يريد هدم اللغة الأخلاقية القديمة نفسها، لأنّ الكلمات في نظره تحمل آثار قرون من الطاعة والخوف والعبودية. وربما لهذا السبب ظلّ فيلسوفًا مثيرًا للقلق، إذ لا يمنح قارئه راحة فكرية، بل يدفعه إلى مواجهة ذاته من دون أقنعة.